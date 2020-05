Trump tuyên bố nước Mỹ cắt đứt quan hệ với WHO

Tổng thống Donald Trump đã cắt đứt quan hệ với Tổ chức Y tế Thế giới. Ảnh: AFP

Ông Trump trước hết đã ngừng tài trợ cho cơ quan của Liên hợp quốc cách đây 1 tháng, với cáo buộc tổ chức này hành động kém trong việc xử lý đại dịch toàn cầu.

10 ngày sau đó, ông cáo buộc WHO - cơ quan đặt trụ sở tại Geneva là một “con rối” của Trung Quốc, và khẳng định việc đóng băng tài trợ sẽ trở thành vĩnh viễn trừ khi tổ chức này tạo ra “những cải thiện lớn”.



Phát biểu với ký giả, Trump nói: “Vì họ đã không đạt được những cải cách theo yêu cầu và hết sức cần thiết, hôm nay chúng tôi sẽ chấm dứt quan hệ với Tổ chức Y tế Thế giới”.

Nhà lãnh đạo xuất thân đảng Cộng hòa nói rằng nước Mỹ sẽ chuyển các khoản tài trợ trước đó được phân bổ cho WHO “sang các nhu cầu y tế công cộng cấp bách xứng đáng và quy mô toàn cầu khác”.

“Thế giới cần câu trả lời từ Trung Quốc về virus. Chúng ta phải có sự minh bạch”, Trump tuyên bố.

Bắc Kinh đã giận dữ phủ nhận các cáo buộc của Mỹ cho rằng họ xem nhẹ mối đe dọa khi virus xuất hiện lần đầu tại thành phố Vũ Hán cuối năm ngoái. Nước này cho rằng Washington đang tìm cách trốn tránh trách nhiệm với WHO và đổ lỗi về phản ứng thiếu tương xứng trước virus của chính họ.

Mỹ là nước đóng góp nhiều nhất cho ngân sách của WHO, tài trợ ít nhất 400 triệu USD hồi năm ngoái.

Đầu tuần này, cơ quan y tế của Liên hợp quốc đã phát động một quỹ mới được điều hành độc lập để vận động quyên góp tư nhân, vốn được tổ chức này hy vọng sẽ trao cho họ quyền kiểm soát nhiều hơn để hướng các khoản quyên góp cộng đồng và từ thiện sang các vấn đề cấp bách chẳng hạn như cuộc khủng hoảng virus Corona.

Đa số ngân sách của WHO là các khoản đóng góp tự nguyện, đi thẳng từ các quốc gia và các nhà quyên góp khác đến điểm đến do họ chọn lựa. Vì thế WHO chỉ có quyền kiểm soát việc chi tiêu “các khoản đóng góp đã được đánh giá” của các nước thành viên, được tính toán dựa trên sự thịnh vượng và dân số của họ.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói rằng, việc thành lập quỹ mới không liên quan đến mối đe dọa của Trump. Hôm 28/5, ông khẳng định: “Việc này không liên quan đến các vấn đề tài trợ gần đây”, nói thêm rằng sự linh hoạt tài chính cao hơn nằm trong các kế hoạch cải cách dài hạn của ông kể từ khi nhậm chức tại tổ chức này vào tháng 7/2017.