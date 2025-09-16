Tin tức Trung Quốc cáo buộc NVIDIA vi phạm luật chống độc quyền Trung Quốc cho rằng thương vụ NVIDIA thâu tóm Mellanox vi phạm luật chống độc quyền, làm dấy lên căng thẳng mới trong quan hệ thương mại Mỹ - Trung.

Kết quả điều tra ban đầu của SAMR

Cơ quan Quản lý Thị trường Nhà nước Trung Quốc (SAMR) vừa công bố kết quả sơ bộ liên quan đến thương vụ NVIDIA mua lại Mellanox với giá 6,9 tỷ USD.

Theo đó, SAMR cho rằng công ty đã vi phạm quy định chống độc quyền cũng như các điều kiện mà Trung Quốc đặt ra khi phê duyệt thương vụ này vào năm 2020. Dù vậy, hiện chưa có án phạt nào được đưa ra vì quá trình điều tra vẫn tiếp tục.

Theo nguồn tin từ Financial Post, SAMR thực tế đã hoàn tất kết luận từ vài tuần trước nhưng trì hoãn công bố. Động thái này được cho là nhằm tạo thêm lợi thế cho phía Trung Quốc trong các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ đang diễn ra tại Madrid. Việc cáo buộc NVIDIA được đưa ra đúng lúc hai nước đang tìm kiếm thỏa thuận mới, trong đó có cả vấn đề liên quan đến TikTok.

Những căng thẳng gần đây liên quan đến chip

Khi phê duyệt vào tháng 4/2020, Trung Quốc yêu cầu NVIDIA tiếp tục cung cấp GPU và các sản phẩm kết nối cho thị trường trong nước, đồng thời tuân thủ nguyên tắc “công bằng, hợp lý và không phân biệt đối xử”. Đây được xem là điều kiện để đảm bảo doanh nghiệp Trung Quốc vẫn có quyền tiếp cận công nghệ sau thương vụ thâu tóm.

Tháng trước, có thông tin cho rằng Trung Quốc đã khuyến cáo doanh nghiệp trong nước hạn chế mua chip H20 của NVIDIA do đang tiến hành rà soát an ninh quốc gia. Nguyên nhân một phần xuất phát từ phát biểu của Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick. Ông tuyên bố rằng ngay cả khi Mỹ cho phép NVIDIA bán chip trở lại sau ba tháng tạm dừng, Trung Quốc vẫn không thể tiếp cận các dòng công nghệ tiên tiến nhất.

Lutnick nhấn mạnh rằng Washington muốn giữ khoảng cách công nghệ với Bắc Kinh, chỉ cung cấp những sản phẩm cấp thấp hơn để các nhà phát triển Trung Quốc “phụ thuộc” vào hệ sinh thái phần cứng và phần mềm Mỹ. Điều này càng làm gia tăng căng thẳng quanh vị thế của NVIDIA tại thị trường toàn cầu.