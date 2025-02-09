Thứ Ba, 2/9/2025
Văn hóa

Trung Quốc duyệt binh ngày 3/9, kỷ niệm 80 năm kết thúc Thế chiến II

Quốc Duẩn 02/09/2025 22:43

Lễ duyệt binh quy mô lớn tại Trung Quốc kỷ niệm 80 năm kết thúc Thế chiến II sẽ diễn ra vào lúc 9h sáng ngày 3/9 tại Quảng trường Thiên An Môn.

Theo Tân Hoa Xã, lễ duyệt binh quy mô lớn kỷ niệm 80 năm kết thúc Thế chiến II của Trung Quốc sẽ trưng bày hàng loạt vũ khí tối tân, phản ánh sức mạnh quân sự hiện đại trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược.

Tập dượt cho lễ duyệt binh. Ảnh: Tân Hoa Xã

Trung Quốc trình làng vũ khí công nghệ cao chưa từng tiết lộ

Theo thông tin từ Tân Hoa Xã, cuộc duyệt binh sẽ giới thiệu nhiều loại vũ khí công nghệ cao chưa từng được công bố trước đây. Trọng tâm được dự báo là các loại tên lửa tấn công chính xác có khả năng bay nhanh gấp năm lần tốc độ âm thanh, tên lửa chống hạm và vũ khí siêu vượt âm.

Quy mô hoành tráng với 45 đội hình và hàng trăm máy bay

Sự kiện dự kiến kéo dài 70 phút với sự tham gia của 45 khối đội hình cùng hàng trăm máy bay các loại, bao gồm tiêm kích, máy bay ném bom và máy bay vận tải. Các đội hình không bay sẽ quy tụ hầu hết các loại máy bay chiến đấu chủ lực của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA).

Tổ chức theo mô hình tác chiến hiện đại

Các khí tài quân sự được sắp xếp thành những nhóm tác chiến dựa trên tình huống thực tế. Các nhóm này bao gồm tác chiến trên bộ, trên biển, phòng không, phòng thủ tên lửa, chiến tranh thông tin, tác chiến không người lái, hỗ trợ hậu cần và tấn công chiến lược.

Thông điệp hòa bình giữa phô diễn sức mạnh

Dù là dịp phô diễn sức mạnh quân sự, Bắc Kinh vẫn khẳng định duy trì hình ảnh một quốc gia yêu chuộng hòa bình. Sự kiện năm nay vừa để tưởng niệm chiến thắng lịch sử, vừa gửi đi thông điệp về năng lực quân sự hiện tại của Trung Quốc.

