Xã hội Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An kỷ niệm 50 năm thành lập Chiều 15/11, Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (19/11/1974 - 19/11/2024).

Tới dự có đồng chí: Đào Ngọc Lợi - Cục trưởng Cục Người có công, Bộ Lao động - Thương binh xã hội. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Cùng đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4; Sở Lao động - Thương binh & xã hội 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Thu Hương

Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An được thành lập năm 1974 tại xứ Phong Lạc (nay là xóm 9), xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc. Thời kỳ đầu thành lập, trung tâm có 11 cán bộ phục vụ, vừa tiếp đón 19 thương bệnh binh để nuôi dưỡng, vừa tổ chức xây dựng nhà cửa, lán trại.

Trung tâm đang chăm sóc và điều trị cho hơn 50 thương binh, bệnh binh nặng. Ảnh: Thu Hương



Có những năm, số thương bệnh binh thuộc Trung tâm quản lý gần 1.000 người. Nhờ sự chăm sóc đặc biệt của đội ngũ cán bộ, nhân viên trung tâm, cùng sự nỗ lực vượt qua nỗi đau, chiến thắng bệnh tật; sức khỏe của các thương, bệnh binh ổn định dần theo thời gian và trong 50 năm qua đã có gần 600 thương, bệnh binh tình nguyện về sinh sống tại gia đình, trong tình cảm đùm bọc của người thân, xóm làng, của cấp uỷ, chính quyền các địa phương.

Hiện nay, trung tâm đang chăm sóc và điều trị cho hơn 50 thương binh, bệnh binh nặng thuộc 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An gửi lời tri ân sâu sắc đến các thương binh, bệnh binh. Ảnh: Thu Hương



Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An gửi lời tri ân sâu sắc đến các thương binh, bệnh binh, chia sẻ với những nỗi đau, sự mất mát, thiệt thòi của các gia đình thương binh, bệnh binh để đổi lấy nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đồng chí mong muốn các cán bộ, viên chức, bác sĩ, điều dưỡng viên tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm tốt công tác nuôi dưỡng và điều dưỡng, chăm sóc về sức khỏe, chăm lo, động viên về tinh thần để các thương binh, bệnh binh yên tâm sống vui, sống khỏe, sống thọ để chứng kiến thành quả đổi mới của quê hương, đất nước.

Trải qua 50 năm xây dựng, hoạt động và phát triển, đơn vị đã đạt nhiều thành tích, được Đảng và Nhà nước ghi nhận. Đơn vị đã được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba, Huân chương chiến công hạng Nhì, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và nhiều Cờ, Bằng khen các loại.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An trao Bằng khen của UBND tỉnh Nghệ An cho 1 tập thể và 2 cá nhân xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển Trung tâm. Ảnh: Thu Hương



Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trao tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân xuất sắc. Ảnh: Thu Hương



Nhân dịp Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập, đơn vị vinh dự và tự hào được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen ghi nhận những đóng góp của các tập thể, cá nhân trong quá trình xây dựng và phát triển của trung tâm.