Xã hội Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và tặng quà tri ân các thương binh, gia đình chính sách Chiều 23/7, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Nghi Lộc và tặng quà các thương binh, gia đình chính sách, người có công nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh -Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024).

Cùng đi có lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và lãnh đạo huyện Nghi Lộc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long cùng đoàn công tác của tỉnh dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Nghi Lộc. Ảnh: Công Kiên

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Nghi Lộc, đoàn công tác của tỉnh đã thành kính dâng lễ, dâng hoa, dâng hương trước Đài tưởng niệm và các phần mộ liệt sĩ với tấm lòng thành kính, tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho đất nước hòa bình và phát triển.

Đồng chí Bùi Đình Long dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Nghi Lộc. Ảnh: Công Kiên

Đoàn công tác của tỉnh cũng nguyện tiếp bước thế hệ cha anh đi trước để nỗ lực vượt khó, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của đất nước.

Đồng chí Bùi Đình Long và lãnh đạo các sở, ban, ngành thắp hương trước các phần mộ tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Nghi Lộc. Ảnh: Công Kiên

Chiều cùng ngày, đồng chí Bùi Đình Long cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách ở Nghi Lộc. Đó là ông Lê Văn Nghi, sinh năm 1950, là thương binh hạng 1/4, tại xóm Eo Bù, xã Nghi Thuận và ông Bùi Văn Bình, sinh năm 1950, thương binh hạng 4/4, tại xóm 2, xã Nghi Hưng.

Đồng chí Bùi Đình Long trao quà cho thương binh Lê Văn Nghi, ở xóm Eo Bù, xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc. Ảnh: Công Kiên

Đồng chí Bùi Đình Long trao quà cho thương binh Bùi Văn Bình, ở xóm 2, xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc. Ảnh: Công Kiên

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các thành viên trong đoàn công tác đã ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, đời sống và trao tặng quà cho các gia đình chính sách. Đồng thời, bày tỏ sự biết ơn, tri ân sâu sắc đối với những đóng góp, cống hiến của các gia đình chính sách, người có công đối với sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn các gia đình giữ gìn sức khỏe, động viên con cháu, người thân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tiếp tục xây dựng gia đình văn hóa, tham gia phát triển kinh tế, góp phần xây dựng tỉnh nhà giàu mạnh.

Dịp này, đồng chí Bùi Đình Long cùng đoàn công tác cũng đã đến thăm, tặng quà Khu Điều dưỡng thương binh, tâm thần kinh Nghệ An và Trung tâm Điều dưỡng thương binh nặng Nghệ An. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ân cần thăm hỏi, động viên các thương binh nặng đang điều dưỡng tại Khu Điều dưỡng thương binh, tâm thần kinh Nghệ An và Trung tâm Điều dưỡng thương binh nặng Nghệ An. Đồng thời, lưu ý cán bộ 2 đơn vị thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống cho các thương binh, bệnh binh và các đối tượng chính sách, xem các thương binh, bệnh binh như người thân trong gia đình.