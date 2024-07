Thời sự Ban Tổ chức Tỉnh ủy dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị Kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024), Đoàn công tác của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An do đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, Thành cổ Quảng Trị và thả hoa trên dòng sông Thạch Hãn.

Đoàn dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Bá Tài

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, trong không khí trang nghiêm, thành kính và với lòng biết ơn vô hạn, đoàn công tác đã tưởng niệm, dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ - những người đã cống hiến trọn tuổi thanh xuân, hy sinh máu xương vì độc lập, tự do cho đất nước và hạnh phúc của Nhân dân.

Đồng chí Lê Đức Cường dâng hương lên phần mộ các liệt sĩ. Ảnh: Bá Tài

Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn là nơi an nghỉ của hơn 10.200 liệt sĩ đã ngã xuống trên núi rừng Trường Sơn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trong đó, riêng tỉnh Nghệ An có gần 1.300 phần mộ liệt sĩ.

Sau lễ dâng hương tại Đài tưởng niệm chính, Đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tại Bia tưởng niệm và thắp hương lên các phần mộ liệt sĩ quê Nghệ An đang an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn.

Đồng chí Lê Quốc Khánh - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy dâng hương lên phần mộ các liệt sĩ. Ảnh: Bá Tài

Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - nơi yên nghỉ của của gần 11.000 Anh hùng liệt sĩ bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích và thanh niên xung phong đã từng chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên mặt trận Đường 9 và trên nước bạn Lào trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đồng chí Lê Đức Cường - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy và cùng các thành viên trong đoàn đã dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 hiện có phần mộ của hơn 200 liệt sĩ người Nghệ An.

Các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Bá Tài

Dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm liệt sĩ Thành cổ Quảng Trị, đoàn công tác bày tỏ tấm lòng tri ân sâu sắc trước sự hy sinh cao cả, cống hiến của các anh hùng liệt sĩ vì nền hòa bình, độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Thành cổ Quảng Trị - di tích nổi tiếng và được xem là ngôi mộ chung của những người chiến sĩ đã ngã xuống trong cuộc chiến khốc liệt 81 ngày đêm từ 28/6- 16/9 của mùa Hè năm1972. Thành cổ Quảng Trị đã ghi vào lịch sử dân tộc là mốc son sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Hàng nghìn chiến sĩ đã vĩnh viễn nằm lại trong lòng đất Thành cổ Quảng Trị, để non sông đất nước được độc lập thống nhất, nhân dân được tự do, ấm no, hạnh phúc.

Tại bến thả hoa bờ Nam sông Thạch Hãn, đồng chí Lê Đức Cường và đoàn công tác đã đã kính cẩn, trang nghiêm thả hoa xuống dòng sông Thạch Hãn, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972.

Các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Bá Tài

Tiếp đó, đoàn về “đất thép” Vĩnh Linh, thành kính dâng hoa, dâng hương trước Tượng đài và phần mộ các liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện.

Nằm ở phía Bắc sông Bến Hải, Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Vĩnh Linh là nghĩa trang liệt sĩ cấp huyện lớn nhất tỉnh Quảng Trị, nơi yên nghỉ của 5.632 Anh hùng liệt sĩ của 41 tỉnh, thành trên cả nước, trong đó, có 800 liệt sĩ quê Nghệ An và Hà Tĩnh.

Trong hành trình, đoàn đại biểu đã đến dâng hương viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Vũng Chùa - Đảo Yến tại xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Đoàn đã bày tỏ tấm lòng tri ân, tưởng nhớ vị tướng huyền thoại, thiên tài quân sự, người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Với tấm lòng yêu nước, yêu quê hương nồng nàn và tài thao lược xuất chúng, Đại tướng đã cống hiến trọn đời mình vì độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

