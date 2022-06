Trung tâm Kinh doanh VNPT - Nghệ An: Tri ân điểm bán VinaPhone năm 2022

(Baonghean.vn) - Chiều 23/6, Trung tâm Kinh doanh VNPT - Nghệ An tổ chức hội nghị Tri ân điểm bán VinaPhone năm 2022. Tới dự có đại diện Tập đoàn VNPT, Vinaphone, Sở Thông tin và Truyền thông và các cấp, ngành liên quan, cùng các điểm bán trên địa bàn TP. Vinh, huyện Nghi Lộc

Thành lập ngày 26/6/1996, đến nay mạng di động VinaPhone rất đáng tự hào, với rất nhiều những dấu ấn đột phá, đóng góp cùng những mốc lịch sử trọng đại của ngành Viễn thông Việt Nam.

Trải qua 26 năm xây dựng và phát triển, VNPT VinaPhone đã không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, chất lượng phục vụ để đáp ứng các nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Với những nỗ lực đó, VNPT VinaPhone đã gặt hái được nhiều thành công với những giải thưởng có giá trị do các hiệp hội uy tín và người tiêu dùng bình chọn. VNPT và VinaPhone đã có bứt phá ngoạn mục về giá trị thương hiệu, đứng thứ 3 trong top 50 thương hiệu có giá trị nhất Việt Nam do Forbes Việt Nam trao tặng. 2 năm liên tiếp, VinaPhone vinh dự được nhận giải thưởng Speedtest về nhà mạng có tốc độ 3G/4G số 1 Việt Nam do chính khách hàng bình chọn. Và mới nhất, nhờ ứng dụng công nghệ trí tuệ thông minh nhân tạo AI và dữ liệu lớn Big Data vào nâng cao trải nghiệm khách hàng trên môi trường số, VinaPhone là nhà mạng duy nhất đạt giải thưởng quốc tế Stevie Awards dành cho hoạt động kinh doanh và chăm sóc khách hàng.

Tại địa bàn Nghệ An, đến nay hạ tầng của VNPT VinaPhone đã phủ sóng đến 100% số xã trên toàn tỉnh với 1.300 trạm BTS. Chất lượng dịch vụ, chất lượng phục vụ của VinaPhone ngày càng được nâng cao với các gói cước đa dạng, linh hoạt đem lại nhiều sự lựa chọn cho khách hàng.

Với 26 năm hoạt động, dịch vụ VinaPhone đã tạo được dấu ấn đậm nét trong xã hội, được sự tin yêu, ủng hộ của đông đảo khách hàng. Số lượng Khách hàng của VinaPhone tăng đều hàng năm, thị phần ngày càng được mở rộng. Thành quả mà VNPT VinaPhone đạt được chính là nhờ những đóng góp không nhỏ của đại lý, điểm bán trên toàn địa bàn Nghệ An.

Xác định rõ vai trò quan trọng của hệ thống kênh phân phối, trong những năm qua VNPT VinaPhone Nghệ An đã không ngừng đầu tư mở rộng mạng lưới kênh phân phối, phủ kín thị trường từ trung tâm thành phố đến các thôn bản vùng sâu, vùng xa, góp phần cung cấp dịch vụ đến khách hàng một cách thuận lợi nhất.

Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Hoàng Hà - Phó Giám đốc Trung tâm Kinh doanh VNPT - Nghệ An cho biết: Tính đến nay VNPT VinaPhone Nghệ An đã phát triển được hơn 15.000 điểm bán, CTV, riêng điểm bán đạt độ phủ 1,5 điểm/1.000 dân. Ngoài việc bán sim thẻ Vinaphone, thời gian qua, các đại lý, điểm bán cũng tích cực bán các dịch vụ GTGT trên nền tảng di động Vinaphone như gói cước combo, gói data và các dịch vụ khác để phục vụ nhu cầu sử dụng dịch vụ data của khách hàng; góp phần tích cực trong kết quả sản xuất kinh doanh của VNPT VinaPhone Nghệ An, đặc biệt trong việc chiếm lĩnh thị phần dịch vụ thông tin di động.

Hiện nay, VNPT VinaPhone Nghệ An chú trọng triển khai các chính sách bán hàng, khuyến khích nạp thẻ, tăng thù lao đăng ký gói cước, đăng ký gói cước dành cho các đại lý, điểm bán. Bên cạnh đó, chúng tôi tiếp tục đầu tư nguồn lực để trang cấp hệ thống bảng biển nhận diện thương hiệu của VinaPhone cũng như các công cụ bán hàng hiện đại tại các đại lý, điểm bán nhằm đảm bảo cho kênh phân phối hoạt động có hiệu quả, với mục tiêu đưa sản phẩm, dịch vụ tới tay người tiêu dùng cuối cùng một cách dễ dàng, thuận tiện nhất. Các chương trình thi đua bán hàng dành cho điểm bán cũng được VNPT Vinaphone triển khai liên tục...

Việc tổ chức hội nghị điểm bán VinaPhone là tri ân đến các đại lý, điểm bán đã đồng hành cùng VNPT VinaPhone trong suốt thời gian qua và cũng là dịp để VNPT VinaPhone lắng nghe các ý kiến đóng góp của các đại lý, điểm bán, tiếp tục nỗ lực hoàn thiện mạng lưới, nâng cao chất lượng dịch vụ, đồng thời thông tin những cơ chế, chính sách mới của VinaPhone...