Thể thao Trung vệ Lê Nguyên Hoàng: “Bàn thắng này là động lực để em phấn đấu trở lại đội tuyển trẻ quốc gia” Sau cú đá phạt đẹp mắt giúp Sông Lam Nghệ An cầm hòa Công an Hà Nội, trung vệ Lê Nguyên Hoàng chia sẻ anh xem bàn thắng này là động lực để nỗ lực trở lại đội tuyển trẻ quốc gia.

Tối 18/10, trên sân Vinh, Sông Lam Nghệ An đã thi đấu quả cảm để cầm hòa Công an Hà Nội 1-1 trong khuôn khổ vòng 7 V-League 2025/26. Trận đấu đánh dấu màn ra mắt của huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn, đồng thời, ghi nhận màn trình diễn ấn tượng của trung vệ Lê Nguyên Hoàng, người mở tỷ số bằng một cú đá phạt tuyệt đẹp.

Bàn thắng mở tỷ số không chỉ giúp đội bóng xứ Nghệ giành 1 điểm quý giá trước đối thủ mạnh, mà còn là khoảnh khắc đáng nhớ trong sự nghiệp của trung vệ trẻ. Chia sẻ sau trận đấu, Nguyên Hoàng không giấu được niềm xúc động: “Em rất vui và hạnh phúc khi góp công vào kết quả hòa của toàn đội. Đây là bàn thắng đầu tiên của em tại V-League, nên cảm xúc thật sự khó tả”.

Trung vệ Nguyên Hoàng chia sẻ sau trận đấu. Ảnh: FPT

Dù tiếc nuối khi đội nhà không thể giữ trọn 3 điểm, trung vệ sinh năm 2000 vẫn tự hào về tinh thần chiến đấu của toàn đội: “Toàn đội hôm nay đã chiến đấu rất tốt. Mục tiêu của bọn em là có điểm và đã hoàn thành. Tuy nhiên, cũng hơi tiếc vì không thể giữ trọn 3 điểm trên sân nhà”.

Nói về tân huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn, Lê Nguyên Hoàng dành nhiều lời khen ngợi cho người thầy mới: “Mỗi huấn luyện viên có triết lý riêng. Từ khi thầy Sơn về, thầy truyền đạt cho bọn em tinh thần chiến đấu và chiến thuật rất kỹ. Toàn đội đã tuân thủ tốt và kết quả hôm nay là minh chứng cho điều đó”.

Nguyên Hoàng mở tỷ số trận đấu. Ảnh: Xuân Thủy

Bàn thắng của Nguyên Hoàng đến từ một pha sút phạt mẫu mực, và anh tiết lộ nguồn cảm hứng của mình xuất phát từ người thầy thân quen, huấn luyện viên Nguyễn Văn Quyến: “Không đâu xa, em học từ thầy Văn Quyến. Hàng ngày thầy đều chỉ đạo bọn em tập luyện những pha bóng cố định, và hôm nay em đã có được thành quả”.

Kết thúc phần chia sẻ, trung vệ trẻ khẳng định bàn thắng này là bước đệm để anh hướng tới mục tiêu lớn hơn trong thời gian tới: “Em sẽ cố gắng tập luyện thật tốt để được thi đấu thường xuyên hơn, và xa hơn là trở lại đội tuyển trẻ quốc gia, nơi em đã vắng bóng khá lâu”.

Trận hòa 1-1 trước Công an Hà Nội không chỉ giúp Sông Lam Nghệ An có thêm sự tự tin dưới thời huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn, mà còn mở ra hy vọng về sự trở lại mạnh mẽ của những cầu thủ trẻ như Nguyên Hoàng, những người luôn cháy hết mình vì màu cờ sắc áo xứ Nghệ./.