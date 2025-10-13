Thể thao Sông Lam Nghệ An có cản bước được Công an Hà Nội? Công an Hà Nội đang là một trong những đội bóng khó đánh bại nhất tại Việt Nam. Tuy vậy, người hâm mộ xứ Nghệ chờ đợi những bất ngờ mà Sông Lam Nghệ An tạo ra dưới thời tân huấn luyện viên trưởng Văn Sỹ Sơn.

Xét về phong độ hiện tại, Công an Hà Nội đang là câu lạc bộ có phong độ ấn tượng nhất tại Việt Nam. Chuỗi 7 trận bất bại, trong đó có 6 chiến thắng và 1 trận hòa, đã giúp đội bóng ngành Công an áp sát ngôi đầu bảng V.League – chỉ kém Ninh Bình FC đúng 1 điểm và còn thi đấu ít hơn 1 trận. Không chỉ bay cao ở đấu trường quốc nội, thầy trò Mano Pölking còn thể hiện bộ mặt đầy hứa hẹn tại các sân chơi châu lục.

Thành công ấy đến từ hàng công sắc sảo và hàng thủ vững chắc. Sau 10 trận trên mọi đấu trường, Công an Hà Nội ghi được 22 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 10 lần – một hiệu suất đáng nể. Với sự ổn định ấy, việc giành điểm trước đội bóng Thủ đô lúc này gần như là nhiệm vụ bất khả thi với nhiều đối thủ, trong đó có Sông Lam Nghệ An.

Công an Hà Nội đang có phong độ rất cao ở mùa giải năm nay. Ảnh: VPF

Đội bóng của huấn luyện viên Mano Pölking đang sở hữu dàn sao trải đều ở cả ba tuyến: Bùi Hoàng Việt Anh, Cao Quang Vinh, Pendant nơi hàng phòng ngự; Nguyễn Quang Hải, Léo Artur, Alan Grafite trên hàng công. Trong đó, Alan Grafite đang là ngòi nổ nguy hiểm nhất với 8 bàn thắng và 3 kiến tạo chỉ sau 9 trận. Đáng chú ý, trong các lần đối đầu với Sông Lam Nghệ An, tiền đạo người Brazil cũng đã có 4 bàn thắng và 1 kiến tạo – một con số khiến hàng thủ xứ Nghệ phải đặc biệt dè chừng.

Lịch sử đối đầu cũng đang ủng hộ đội bóng ngành Công an. Kể từ khi trở lại V.League, Công an Hà Nội đã thắng 4 và hòa 2 trong 6 lần chạm trán với Sông Lam Nghệ An. Với phong độ cao, thành tích đối đầu vượt trội cùng đội hình chất lượng, rõ ràng Công an Hà Nội là bài toán cực khó cho tân huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn ở trận đấu sắp tới.

Tuy vậy, người hâm mộ xứ Nghệ vẫn có lý do để hy vọng.

Trước hết, đó là làn gió mới trên băng ghế huấn luyện. Huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn, người từng có thời gian dẫn dắt Câu lạc bộ Quảng Nam, được kỳ vọng sẽ mang đến một diện mạo khác cho đội bóng quê hương. Ông nổi tiếng với phong cách làm việc kỷ luật, đề cao tinh thần chiến đấu và tính tập thể – những điều mà Sông Lam Nghệ An đã đánh mất trong vài năm qua.

Với tinh thần mới, đội bóng xứ Nghệ hứa hẹn sẽ thi đấu kiên cường, giống như cái cách mà đội bóng xứ Quảng từng khiến Công an Hà Nội nhiều lần phải toát mồ hôi. Dưới sự dẫn dắt của Văn Sỹ Sơn, Câu lạc bộ Quảng Nam từng thắng 1, hòa 2 và chỉ thua 1 trước đội bóng ngành Công an – con số đủ để mang lại niềm tin cho người hâm mộ xứ Nghệ.

Bên cạnh đó, Công an Hà Nội không có sự chuẩn bị tốt nhất cho chuyến làm khách này. Có tới 6 cầu thủ của họ đang tập trung cùng các đội tuyển quốc gia trong đợt FIFA Days tháng 10. Không những thế, thầy trò Mano Pölking còn phải phân phối thể lực cho trận đấu quan trọng gặp Macarthur FC tại AFC Champions League Two. Lịch thi đấu dày đặc có thể khiến các trụ cột không đạt thể trạng tốt nhất khi hành quân đến sân Vinh. Và đây chính là thời cơ để Sông Lam Nghệ An tận dụng.

Một yếu tố khác mang đến hy vọng là lợi thế sân nhà. Sân Vinh luôn là điểm tựa cho Sông Lam Nghệ An ở trong những mùa giải gần đây. Dự kiến, trận đấu tới sẽ thu hút lượng khán giả khá đông – không chỉ để cổ vũ đội bóng, mà còn để chứng kiến màn ra mắt của HLV trưởng Văn Sỹ Sơn. Với bầu không khí cuồng nhiệt ấy, các cầu thủ chắc chắn sẽ thi đấu với tinh thần cao nhất.

Sông Lam Nghệ An có tạo nên bất ngờ trước Công an Hà Nội ở trận đấu tới? Ảnh tư liệu: VPF

Cần nhớ rằng, dù gặp nhiều khó khăn, Sông Lam Nghệ An vẫn là đội bóng có truyền thống và bản lĩnh riêng. Khi được thi đấu với tâm thế “không còn gì để mất”, họ hoàn toàn có thể tạo ra những khoảnh khắc bùng nổ.

Giành điểm trước Công an Hà Nội là nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Nhưng trong bóng đá, mọi điều đều có thể xảy ra, đặc biệt là khi tinh thần và khát khao được đặt lên hàng đầu. Nếu phát huy được lối chơi tập thể, tận dụng tốt lợi thế sân nhà và sự cổ vũ của hàng vạn khán giả, đoàn quân của huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ trước ứng cử viên vô địch.

Hy vọng rằng, trận đấu với Công an Hà Nội sẽ là món quà ra mắt trọn vẹn mà huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn cùng các học trò dành tặng người hâm mộ xứ Nghệ – mở ra một chương mới đầy hứng khởi trong hành trình hồi sinh của Sông Lam Nghệ An.