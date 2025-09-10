Thể thao Huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn - Làn gió mới tại Sông Lam Nghệ An Cách dùng người của huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn sẽ có nhiều điểm khác biệt. Điều này tạo ra nhiều động lực cũng như là lời cảnh báo cho các cầu thủ Sông Lam Nghệ An.

Trong thời gian dẫn dắt Câu lạc bộ Quảng Nam, huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn luôn ưu tiên sử dụng hai tiền đạo ngoại. Từ cặp Conrado - Yago Ramos mùa 2023-2024 đến bộ đôi Charles Atshimene - Ugochukwu Oduenyi mùa 2024-2025, họ đều để lại dấu ấn rõ nét. Riêng Conrado đã ghi 5 bàn và có 9 kiến tạo ở mùa 2023-2024, còn Atshimene đóng góp tới 11 bàn và 4 kiến tạo ở mùa giải vừa qua.

Không phải ngẫu nhiên mà vị thuyền trưởng sinh năm 1972 lại có xu hướng này. Thứ bóng đá mà ông theo đuổi – phòng ngự phản công ít chạm – luôn cần những tiền đạo có khả năng chạy chỗ thông minh, càn lướt tốt và dứt điểm nhanh. Huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn không đặt nặng tính hoa mỹ hay kiểm soát bóng, mà tập trung vào tốc độ và sự sắc bén trong những tình huống chuyển trạng thái. Với triết lý như vậy, việc sử dụng ngoại binh cho vị trí tiền đạo là điều tất yếu, bởi họ sở hữu thể hình, thể lực và khả năng tì đè vượt trội so với các nội binh trong nước.

Reon Dale Moore có chứng tỏ được mình dưới thời huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Với Sông Lam Nghệ An hiện tại, bộ đôi Reon Dale Moore và Michael Olaha đang được kỳ vọng sẽ trở thành “cặp song sát” mới dưới triều đại Văn Sỹ Sơn. Tuy nhiên, trong khi Michael Olaha vẫn cho thấy sự ổn định và giàu kinh nghiệm, thì tiền đạo người Trinidad & Tobago lại chưa có được sự nhạy bén và cảm giác bóng tốt nhất sau những vòng đấu đầu tiên. Với một huấn luyện viên như Văn Sỹ Sơn, hiệu suất ghi bàn là yếu tố then chốt để lựa chọn nhân sự. Vì vậy, Reon Dale Moore sẽ phải nỗ lực rất nhiều để giữ được suất đá chính, nếu không muốn sớm bị thay thế.

Dù vậy, giới chuyên môn tin rằng, nếu được đặt đúng vai trò trong hệ thống phản công nhanh của huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn, tiền đạo người Trinidad và Tobago hoàn toàn có thể phát huy những tố chất vốn có. Anh sở hữu tốc độ, sức rướn và thể hình lý tưởng – những yếu tố từng giúp các tiền đạo ngoại dưới thời ông huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn tỏa sáng rực rỡ tại Câu lạc bộ Quảng Nam.

Không chỉ ở tuyến trên, hàng thủ dưới thời huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn cũng rất ưu ái các ngoại binh. Mùa 2023-2024, trung vệ Stephen Eze là thủ lĩnh hàng phòng ngự của Câu lạc bộ Quảng Nam. Mùa giải năm ngoái, vai trò này được giao cho Alain Eyenga, một trung vệ cao lớn, có khả năng không chiến và cản phá mạnh mẽ. Mẫu trung vệ mà huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn lựa chọn thường là những cầu thủ có thể hình vượt trội, khả năng tranh chấp tay đôi tốt và đủ tốc độ để lùi về bọc lót trong những tình huống phản công của đối phương.

Tại Sông Lam Nghệ An, trung vệ Justin Julian Garcia – tuyển thủ Trinidad & Tobago – được kỳ vọng sẽ trở thành thủ lĩnh mới nơi hàng phòng ngự. Sở hữu khả năng phán đoán tốt, tốc độ ổn và không chiến khá, Garcia hoàn toàn phù hợp với tiêu chí của huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn dành cho vị trí trung vệ ngoại. Nếu giữ vững phong độ, anh nhiều khả năng sẽ là mắt xích không thể thiếu trong hệ thống phòng ngự của đội bóng xứ Nghệ.

Một điểm đặc trưng khác trong hệ thống chiến thuật của Văn Sỹ Sơn là việc sử dụng 2 tiền vệ trung tâm thi đấu theo kiểu box-to-box. Nghĩa là họ không chỉ tham gia phòng ngự mà còn phải hỗ trợ tấn công, đặc biệt là trong các pha phản công nhanh. Trong bối cảnh đó, Nguyễn Quang Vinh – tiền vệ trẻ có nền tảng thể lực sung mãn – gần như sẽ là lựa chọn hàng đầu.

Vị trí còn lại đang là cuộc cạnh tranh tay ba giữa Hồ Khắc Ngọc, Phan Bá Quyền và Carlos Enrique. Trong số này, Carlos Enrique đang bị đặt dấu hỏi lớn về phong độ. Cầu thủ người Colombia chưa đáp ứng được kỳ vọng trong những vòng đấu đã qua và có nguy cơ bị “bỏ lại” nếu không cải thiện lối chơi. Dù vậy, cơ hội vẫn còn nếu Carlos Enrique có thể chứng minh sự toàn diện trong cả tấn công lẫn phòng ngự – yếu tố quyết định cho một tiền vệ trung tâm dưới thời tân huấn luyện viên trưởng Sông Lam Nghệ An.

Với sơ đồ chiến thuật yêu cầu tấn công và phòng ngự linh hoạt, hai hành lang biên luôn là nơi hoạt động nhiều nhất. Các cầu thủ chạy cánh được yêu cầu di chuyển liên tục, hỗ trợ tấn công bằng các tình huống tạt bóng hoặc xâm nhập vòng cấm, đồng thời lui về rất nhanh để bọc lót phòng ngự.

Huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn sẽ tạo nên làn gió mới cho Sông Lam Nghệ An. Ảnh: SLNAFC

Những cầu thủ như Trần Mạnh Quỳnh, Ngô Văn Lương, Nguyễn Văn Bách hay Lê Đình Long Vũ đều sẽ có cơ hội cạnh tranh cho vị trí này. Đặc biệt, hai hậu vệ biên Hồ Văn Cường và Vương Văn Huy sẽ giữ vai trò rất quan trọng. Không chỉ hỗ trợ tấn công, họ còn có nhiệm vụ tạo ra khác biệt từ các tình huống ném biên xa – một "vũ khí đặc sản" trong bóng đá hiện đại, mà huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn từng khai thác rất hiệu quả tại Câu lạc bộ Quảng Nam.

Sự xuất hiện của huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn có thể xem là làn gió mới tại sân Vinh. Với lối chơi rõ ràng, phong cách dùng người thực dụng nhưng hiệu quả, ông mang đến một mô hình chiến thuật mà ở đó mọi cầu thủ đều phải cạnh tranh công bằng. Không còn khái niệm “công thần” hay “sao số”, mọi vị trí đều phải nỗ lực từ sân tập cho đến thi đấu chính thức.

Đây là cơ hội để những cầu thủ trẻ, giàu khát khao vươn lên khẳng định mình. Đồng thời cũng là lời cảnh báo cho những ai không duy trì được phong độ. Nếu từng bước thích nghi với triết lý mới, Sông Lam Nghệ An hoàn toàn có thể trở lại mạnh mẽ trong phần còn lại của mùa giải.