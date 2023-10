Trước trận derby xứ Nghệ, huấn luyện viên trưởng SLNA mong cổ động viên sẽ đến sân 'tiếp lửa' cho cả hai đội

Các cầu thủ Sông Lam Nghệ An tập luyện trên sân Hà Tĩnh chuẩn bị cho trận derby xứ Nghệ. Ảnh: Đức Anh

Trong quá khứ, Sông Lam Nghệ An từng chạm trán với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 5 lần; trong đó mỗi bên đều có 1 chiến thắng, 3 trận hòa. Những lần đối đầu ấy luôn được xem là trận derby mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả nhất trong các đội bóng tham dự V.League.

Nói về trận đấu sắp tới, huấn luyện viên trưởng Sông Lam Nghệ An chia sẻ: “Tôi nghĩ rằng mỗi trận derby đều có tính hấp dẫn riêng. Và đây cũng là lần đầu tiên trên cương vị huấn luyện viên trưởng Sông Lam Nghệ An, tôi được tham dự một trận đấu derby xứ Nghệ. Tôi tin rằng đây sẽ là cuộc chạm trán đầy thú vị, có tính cống hiến cao”.

Huấn luyện viên trưởng SLNA mong muốn cổ động viên sẽ đến sân "tiếp lửa" cho cả hai đội. Ảnh: Đức Anh

Đánh giá đồng nghiệp bên phía Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, huấn luyện viên Phan Như Thuật cho rằng: “Ông Nguyễn Thành Công là huấn luyện viên đã khẳng định được tên tuổi, khi có nhiều năm dẫn dắt các đội bóng chơi tại các giải đấu chuyên nghiệp. Chúng tôi đánh giá rất cao năng lực của thuyền trưởng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Tuy nhiên, Ban huấn luyện Sông Lam Nghệ An cũng đã xem kỹ lối chơi của đội chủ nhà và có những tính toán để tiếp cận trận đấu tại vòng 2 V.League một cách hiệu quả nhất”.

Bên cạnh đó, huấn luyện viên Phan Như Thuật cũng chia sẻ về một số điểm mạnh mà đội bóng xứ Nghệ sở hữu tại mùa giải năm nay.

“Tôi nghĩ điểm mạnh nhất của Sông Lam Nghệ An ở mùa giải này chính là tinh thần thi đấu, sự đoàn kết của tất cả các cầu thủ. Sông Lam Nghệ An là một tập thể quyết tâm, có niềm khát khao rất lớn. Khi các ngôi sao ra đi, ban huấn luyện Sông Lam Nghệ An phải xây dựng lại phong cách chơi cho đội. Đặc biệt, chúng tôi đặt sự đoàn kết của tập thể lên hàng đầu, qua đó đội bóng xứ Nghệ đã có được cách tấn công cũng như phòng thủ hợp lý hơn. Chúng tôi sẽ bước đến trận derby với tinh thần quyết tâm cao nhất, còn kết quả thì sẽ có sau trận đấu." - "thuyền trưởng" Sông Lam Nghệ An nói.

Cũng tại trận đấu thuộc vòng 2 V.League Sông Lam Nghệ An vẫn sẽ chỉ chơi với 2 ngoại binh. Đây là bất lợi không nhỏ trong cuộc hành quân đến Hà Tĩnh lần này. Huấn luyện viên Phan Như Thuật cho biết: “Tại thời điểm này, để tìm kiếm một ngoại binh phù hợp cho Sông Lam Nghệ An là điều hết sức khó khăn. Chúng tôi sẽ phải cố gắng xây dựng lối chơi cho đội bóng khi thiếu đi một ngoại binh”.

Ông Thuật cũng nói thêm: “Tôi vẫn mong muốn Sông Lam Nghệ An sẽ có được sự phục vụ của một tiền đạo cắm có hiệu suất ghi bàn cao”.

Bước đến trận derby xứ Nghệ tại vòng 2 V.League 2023-2024 diễn ra trên sân vận động Hà Tĩnh lúc 18h00 ngày 28/10, huấn luyện viên Phan Như Thuật mong muốn: “Tôi mong tất cả các cổ động viên Hà Tĩnh cũng như Nghệ An cùng đến sân để cổ vũ cho hai đội. Chúng tôi quyết tâm sẽ thi đấu hết mình vì khán giả”./.