Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy dự sinh hoạt chi bộ tại Tân Kỳ

(Baonghean.vn) - Hai chị em Hiền đều không biết cha mình là ai, mẹ lại không được bình thường, thường xuyên bỏ nhà đi. Báo nghệ An từng có bài viết thông tin về hoàn cảnh của hai em, khi người chị thường xuyên phải cõng em đi học cùng vì không có ai trông em, hai chị em sống qua ngày nhờ sự cưu mang của hàng xóm, láng giềng. Năm 2020, hai chị em Hiền được Làng trẻ SOS nhận nuôi, kể từ đây cuộc sống đã thay đổi, các em được sống trong môi trường tràn ngập tình yêu thương, không còn cảnh đói ăn, thiếu mặc.

(Baonghean.vn) - Trịnh Thị Song Hương từng bị phạt tù về tội "Trộm cắp tài sản". Lần này, Hương bị Công an bắt giữ cùng tang vật là ma túy.

(Baonghean.vn) - Thời gian qua, việc triển khai chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, đặc biệt là nâng cao tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế trên địa bàn Nghệ An đạt được nhiều thành quả quan trọng; góp phần tích cực vào việc đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà...

(Baonghean.vn) - Nếu như các năm trước, nhiều hồ, đập trên địa bàn tỉnh Nghệ An thường xảy ra tình trạng cạn khô trước vụ hè thu, ảnh hưởng đến sản xuất thì năm nay, hầu hết các hồ, đập đều đã dự trữ được nguồn nước nhất định, đảm bảo nước tưới cho mùa vụ.

(Baonghean.vn) - Ngày hè ở các huyện vùng cao Nghệ An trẻ em có rất ít sân chơi để được thư giãn sau những ngày học hành vất vả. Không chỉ vậy, kỳ nghỉ hè là dịp để các em phụ giúp gia đình nhằm kiếm thêm thu nhập, chuẩn bị cho năm học tiếp theo.

(Baonghean.vn) - Trong Tháng An toàn vệ sinh lao động, công ty của tôi nhận được thông báo chuẩn bị có đoàn giám sát việc thực hiện An toàn vệ sinh lao động. Xin hỏi: Hướng dẫn lập kế hoạch an toàn vệ sinh lao động hằng năm theo văn bản pháp lý nào? Gồm có nội dung gì? Việc khám sức khỏe định kỳ cho người lao động có phải là nội dung của Kế hoạch không?