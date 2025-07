Thời sự Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc và các nhà hảo tâm trao quà ủng hộ đồng bào Nghệ An thiệt hại do lũ lụt Sáng 26/7, đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương cùng các nhà hảo tâm đã trao quà hỗ trợ tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả do hoàn lưu bão số 3 gây ra.

Cùng đi có bà Thái Hương - Anh hùng Lao động, Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á, Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH; ông Trần Hoài Nam – Giám đốc Ngân hàng VietinBank, Chi nhánh Nghệ An.

Dự chương trình, lãnh đạo tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Toàn cảnh buổi lễ. Ảnh: Phạm Bằng

Chia sẻ với những khó khăn, mất mát, thiệt hại nặng nề của đồng bào miền Tây Nghệ An trong những ngày phải hứng chịu đợt lũ lụt chưa từng có trong lịch sử, đồng chí Phan Đình Trạc - Trưởng ban Nội chính Trung ương và các tập đoàn, nhà hảo tâm đã trao quà hỗ trợ 7 tỷ đồng cho tỉnh Nghệ An.

Trong đó, Ngân hàng TMCP Bắc Á - Tập đoàn TH thông qua Quỹ Vì Tầm Vóc Việt trao tặng 4 tỷ đồng (3 tỷ đồng tiền mặt và 1 tỷ tiền sản phẩm TH); Ngân hàng VietinBank Chi nhánh Nghệ An hỗ trợ 3 tỷ đồng để giúp đồng bào miền Tây Nghệ An khắc phục hậu quả do hoàn lưu bão số 3 gây ra, sớm ổn định cuộc sống.

Đồng chí Phan Đình Trạc - Trưởng ban Nội chính Trung ương chia sẻ với những khó khăn, mất mát, thiệt hại nặng nề của đồng bào miền Tây Nghệ An trong những ngày vừa qua khi phải hứng chịu đợt lũ lụt chưa từng có trong lịch sử. Ảnh: Phạm Bằng

Thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh và toàn thể nhân dân trong tỉnh, đặc biệt là đồng bào bị lũ lụt, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và chân thành nhất đến đồng chí Phan Đình Trạc và các đồng chí trong đoàn công tác, cùng nhà hảo tâm đã dành sự quan tâm, chia sẻ đầy ý nghĩa. Đó là sự động viên kịp thời, hết sức ý nghĩa về tinh thần và vật chất cho tỉnh để khắc phục hậu quả lũ lụt.

Bí thư Tỉnh ủy cho biết, trong những ngày vừa qua, tỉnh Nghệ An phải chịu thiệt hại nặng nề, hết sức nghiêm trọng do ảnh hưởng của cơn bão số 3 và hoàn lưu bão gây ra, tập trung tại các xã miền Tây của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và chân thành nhất đến đồng chí Phan Đình Trạc và các đồng chí trong đoàn công tác, cùng nhà hảo tâm đã dành sự quan tâm, chia sẻ, sự động viên kịp thời, hết sức ý nghĩa về tinh thần và vật chất cho tỉnh để khắc phục hậu quả lũ lụt. Ảnh: Phạm Bằng

Với tinh thần chủ động, quyết liệt và khẩn trương, tỉnh Nghệ An đã triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó khẩn cấp; đã huy động toàn bộ hệ thống chính trị, các lực lượng vũ trang, các tổ chức, đoàn thể cùng tham gia cứu trợ, di dời dân với tinh thần đảm bảo an toàn về người, hạn chế mức thấp nhất thiệt hại về tài sản.

Hiện tỉnh đang tập trung khắc phục hậu quả, trong đó các lực lượng vũ trang đã khẩn trương, tích cực hỗ trợ người dân dọp dẹp, ổn định cuộc sống.

Đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương cùng các nhà hảo tâm trao quà hỗ trợ tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả do hoàn lưu bão số 3 gây ra. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng thời, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng phát động phong trào quyên góp, vận động các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, nhân dân trong và ngoài tỉnh chung tay hỗ trợ bà con vùng lũ. Đến nay, tỉnh Nghệ An đã nhận được sự ủng hộ trên 38,5 tỷ đồng.

Trong lúc tỉnh đang gồng mình khắc phục hậu quả thiên tai, những phần quà hỗ trợ của đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương và đoàn công tác, các nhà hảo tâm đã tiếp thêm động lực rất lớn để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An vững tin vượt qua khó khăn, từng bước phục hồi, ổn định cuộc sống để phát triển kinh tế - xã hội.

Bà Thái Hương - Anh hùng Lao động, Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á, Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phạm Bằng

Tỉnh Nghệ An cam kết sẽ sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ một cách công khai, minh bạch, kịp thời, đúng mục đích, đúng đối tượng, ưu tiên hỗ trợ sinh kế, khôi phục sản xuất cho bà con bị thiệt hại để nhanh chóng ổn định cuộc sống khi lũ lụt đi qua./.