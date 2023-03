Trường Đại học Kinh tế Nghệ An tổ chức Ngày hội việc làm và trao bằng tốt nghiệp

(Baonghean.vn) - Sáng 31/3, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An tổ chức Ngày hội việc làm năm 2023 và Bế giảng, trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên đợt 1 năm 2023.

Dự lễ bế giảng có TS. Nguyễn Ngọc Hiếu - Hiệu trưởng nhà trường cùng trưởng các đơn vị phòng, khoa, giảng viên chủ nhiệm, các tân cử nhân đã hoàn thành chương trình đào tạo cùng đại diện các doanh nghiệp đối tác.

Phát biểu tại Ngày hội việc làm năm 2023 và Bế giảng, trao Bằng tốt nghiệp cho sinh viên đợt 1 năm 2023, TS. Nguyễn Ngọc Hiếu - Hiệu trưởng nhà trường khẳng định: Đào tạo đạt chuẩn và đáp ứng nhu cầu xã hội là nhiệm vụ, mục tiêu hàng đầu và là yêu cầu phát triển của các cơ sở đào tạo trong cả nước, trong đó có Trường Đại học Kinh tế Nghệ An.

Dù trải qua nhiều khó khăn, thách thức, nhà trường không chỉ duy trì hoạt động đào tạo mà phát triển mở rộng các ngành học mới phù hợp với xu hướng thời đại, nhu cầu tuyển dụng và phát triển kinh tế của tỉnh, của khu vực và cả nước. Hiện trường có 11 ngành đào tạo; tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 1 năm tốt nghiệp đạt hơn 93%...

Ngày hội việc làm năm 2023 là cầu nối giúp sinh viên có cơ hội gặp gỡ, nắm bắt thông tin về nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động; góp phần nâng cao kiến thức thị trường lao động, tính cạnh tranh và tìm kiếm các cơ hội việc làm phù hợp với năng lực, chuyên ngành của sinh viên. Tại ngày hội, đại diện các công ty, doanh nghiệp đã giới thiệu, chia sẻ những thông tin liên quan đến việc làm, du học ở các quốc gia Mỹ, Đức, Australia...

Trong số các đơn vị, doanh nghiệp tham gia Ngày hội việc làm, Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam dự báo có nhu cầu sử dụng lao động làm việc (giai đoạn 2023-2025) khoảng 80.000 lao động. Các đơn vị hợp tác cũng mong muốn Nhà trường nắm bắt, theo dõi nhu cầu đào tạo của doanh nghiệp để có kế hoạch đào tạo; đồng thời trang bị cho các em một số kỹ năng làm việc chuyên nghiệp, kiên trì, nhẫn nại; cẩn thận, chính xác; có khả năng làm việc theo nhóm để có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm trong tương lai.

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An đã ký kết hợp tác với 8 doanh nghiệp gồm: Câu lạc bộ Phần mềm tự do nguồn mở (VFOSSA); Công ty TNHH Tư vấn giáo dục We Study; Công ty cổ phần Chứng khoán VPS; Trung tâm Đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ hàng không; Công ty cổ phần Công nghệ LunchWme; Công ty cổ phần Công nghệ Gostream; Công ty TNHH Blueline solutions Chi nhánh Nghệ An; Công ty cổ phần Phát triển công nghệ RedSand.

Cũng nhân dịp này, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An công nhận tốt nghiệp cho 200 sinh viên, trong đó khen thưởng 7 sinh viên có thành tích xuất sắc, giỏi toàn diện.