Trường Đại học Vinh cần nhân rộng các mô hình bảo vệ an ninh Tổ quốc

(Baonghean.vn) - Tại lễ kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân, 17 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Đại tá Lê Văn Thái - Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị Trường Đại học Vinh phát huy các kết quả đạt được, tiếp tục nhân rộng các mô hình hiệu quả trong giữ vững an ninh, trật tự.

Sáng 16/8, hướng tới kỷ niệm 77 năm ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2022); 17 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2022) và chào mừng 77 năm ngày Quốc khánh 2/9, Trường Đại học Vinh tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022”.

Tham dự chương trình có Đại tá Lê Văn Thái - Phó Giám đốc Công an tỉnh; PGS.TS Nguyễn Thị Thu Cúc - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh; đại diện các trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh và hơn 200 sinh viên trường Đại học Vinh.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Thị Thu Cúc khẳng định, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học Vinh luôn xác định việc xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" là biện pháp cơ bản, chiến lược lâu dài của nhà trường; nhất là đối với học sinh, sinh viên trong tu dưỡng đạo đức, phấn đấu, rèn luyện chuyên môn, nghiệp vụ và nghiên cứu khoa học.

Qua 17 năm thực hiện Quyết định 521-QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ, “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo tới cán bộ, học sinh, sinh viên. Với tinh thần đó, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học Vinh tin tưởng mỗi sinh viên nói riêng cũng như tập thể cán bộ, học sinh, sinh viên nhà trường sẽ luôn nhân rộng tinh thần ngày hội, để từ đó có cơ sở thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, góp phần vào sự phát triển chung của nhà trường.

Đại tá Lê Văn Thái - Phó Giám đốc Công an tỉnh cũng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, thành tích của Đảng ủy, Ban Giám hiệu và cán bộ, công nhân viên Trường Đại học Vinh đã đạt được trong công tác xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc thời gian qua. Đặc biệt là hiệu quả trong phối hợp giữa nhà trường và lực lượng Công an xây dựng được nhiều mô hình, điển hình tiên tiến như "Nhà trọ văn minh trong quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú", "Ban Cán sự tổ học sinh, sinh viên ngoại trú tự quản", "Bình yên mái trường - giảng đường hội nhập"... Nhờ những mô hình hiệu quả, tình hình an ninh, trật tự tại Trường Đại học Vinh những năm qua luôn được giữ vững ổn định, làm nền tảng vững chắc để trường từng bước hiện thực hóa mục tiêu "Đại học thông minh, xếp hạng 500 đại học hàng đầu châu Á".

Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Thông qua việc tổ chức ngày hội nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên trong sự nghiệp "Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc" của nhà trường cũng như tại địa phương nơi cư trú.

Đối với Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, giáo dục học sinh, sinh viên có lý tưởng, hoài bão, cảnh giác trước các đối tượng xấu lợi dụng kích động gây phức tạp về an ninh, trật tự.

Kết hợp lực lượng bảo vệ chuyên trách, bán chuyên trách, các đội tự vệ, thanh niên xung kích, tăng cường công tác quản lý khu trọ của sinh viên. Nhân rộng các điển hình tiên tiến, “hạt nhân” phong trào để động viên cán bộ, học sinh, sinh viên tham gia lan tỏa phong trào. Kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch và tội phạm, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Dịp này, Công an tỉnh Nghệ An đã trao tặng 10 phần quà cho cán bộ và sinh viên Trường Đại học Vinh có thành tích trong công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022./.