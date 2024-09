Kinh tế Trường học ở Kỳ Sơn sơ tán trong đêm hàng trăm học sinh để phòng lũ quét Một trường học ở huyện vùng cao Kỳ Sơn, Nghệ An phải sơ tán hàng trăm học sinh bán trú, để phòng lũ quét.

Thầy giáo Thái Đình Bảy, Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Chiêu Lưu 2, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, đây là điểm trường từng bị thiệt hại do mưa lũ những năm trước. Đêm 10/9, nhà trường phải huy động cán bộ, giáo viên hỗ trợ sơ tán 149 em học sinh bán trú đang ăn ở tại nhà trường, do nước lũ ở khe suối gần đó dâng cao.

Trường PTDTBT Tiểu học Chiêu Lưu 2, có 149/243 em học sinh bán trú, hầu hết các em là con em đồng bào các dân tộc thiểu số. Ảnh: Lữ Phú

Năm học 2024 - 2025, Trường PTDTBT Tiểu học Chiêu Lưu 2 có 243 em học sinh, trong đó có 149 em học sinh bán trú. Hầu hết các em là con em đồng bào dân tộc thiểu số, phần lớn cha mẹ các em đều đi làm ăn xa, phải gửi con ở nhà với ông bà, hoặc họ hàng.

Trong năm học này tất cả các em từ khối lớp 1 đến khối lớp 5 đều được nhà trường tổ chức tập trung về học tại điểm trường chính, trong đó các sinh từ khối 3 đến khối 5 được học môn Tiếng Anh và Tin học theo chương giáo dục phổ thông 2018.

Để đảm bảo an toàn cho học sinh, nhà trường phải tổ chức sơ tán đến chỗ tránh trú cao hơn. Ảnh: Lữ Phú

Cũng theo thầy Bảy, do mưa lớn kéo dài liên tiếp nhiều giờ liền khiến nước ở dòng suối phía sau khu nhà bán trú của học sinh dâng cao, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét ập về. Để đảm bảo an toàn cho học sinh bán trú, nhà trường phải tổ chức sơ tán các em lên ngủ và tránh trú ở các phòng học tại dãy nhà 2 tầng của nhà trường để phòng tránh lũ.