Trường mầm non Cửa Nam (TP. Vinh) vất vả vì thiếu phòng học

(Baonghean.vn) - Nhiều năm nay, người dân phường Cửa Nam vẫn luôn mong có một ngôi trường mầm non rộng rãi, khang trang, đủ cơ sở vật chất để con em học tập. Nhưng trong điều kiện hiện nay, điều này thực sự khó khăn…

Chật vật vì trường thiếu phòng học

Lớp học của cô giáo Trần Thị Hải Yến và Đinh Thị Hương Giang với gần 40 học trò nhiều năm nay vẫn đang phải học tạm tại Nhà Văn hóa khối 13, phường Cửa Nam. Đây cũng là điểm lẻ cuối cùng trên địa bàn thành phố Vinh và đã tồn tại trên 10 năm khiến cho không những học sinh mà phụ huynh, giáo viên cũng hết sức vất vả.

Kể về công việc của mình, cô giáo Trần Thị Hải Yến nói rằng, đó là công việc “đa năng” khi các chị vừa là giáo viên, vừa là nhân viên, tạp vụ và còn kiêm cả đầu bếp: Mặc dù điểm trường lẻ nhưng chúng tôi vẫn tổ chức bán trú cho học sinh. Hàng ngày, nhà trường giúp vận chuyển thức ăn bằng xe máy xuống điểm trường lẻ. Phần còn lại nấu cơm, lau dọn, rửa bát đũa cho học trò chúng tôi đều phụ trách.

Học ở điểm trường lẻ nên các hoạt động của lớp cũng khó khăn hơn các điểm trường chính, một phần là bởi cơ sở vật chất đang phụ thuộc vào nhà văn hóa xóm, một phần do điều kiện dạy học không đảm bảo.

Cô giáo Yến cũng nói thêm: Vì học trò, tất cả các hoạt động của trường chúng tôi đều cố gắng tham gia nhưng việc vận chuyển thiết bị dạy học rất vất vả. Nhiều buổi tập trung toàn trường, chúng tôi nhờ phụ huynh đem các cháu đi, nhưng đến khi về các giáo viên phải thay nhau đưa các cháu về điểm lẻ. 7 năm gắn bó với điểm trường này, tôi và phụ huynh, học sinh chỉ ước mong có một ngôi trường khang trang, rộng rãi để các cháu được học tập chung với các bạn ở môi trường học tập đầy đủ.

Toàn Trường Mầm non Cửa Nam hiện có 290 học sinh nhưng chỉ có 9 lớp, trong đó, 8 lớp ở điểm trường chính và 1 lớp ở điểm trường lẻ. So với quy mô của một trường mầm non ở trung tâm thành phố Vinh, số lượng học sinh huy động đến trường chỉ mới bằng 1/4 số lượng học sinh phổ cập (với gần 1.400 học sinh). Số còn lại, phụ huynh trong phường phải xin sang các trường mầm non ở các phường lân cận hoặc chấp nhận đi gửi nhà trẻ tư.

Từ khoảng 10 năm nay, Trường Mầm non Cửa Nam luôn là một điểm “nóng” về tuyển sinh, bởi nhu cầu gửi trẻ cao nhưng cơ sở vật chất trường lớp thì rất có hạn. Đầu năm nay, trường tuyển sinh 2 lớp cho trẻ 2 tuổi nhưng nhà trường phải thực hiện phương thức bốc thăm vì số lượng đăng ký quá đông nhưng chỉ tiêu thì có hạn.

Nói về điều kiện cơ sở vật chất ở Trường Mầm non Cửa Nam, cô giáo Trần Thị Thái – Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Toàn bộ khuôn viên của Trường Mầm non Cửa Nam chỉ có gần 1.000 m2 với 8 phòng học (bao gồm phần diện tích của nhà văn hóa phường kề bên) nên chúng tôi muốn tăng chỉ tiêu cũng không thể vì không có đủ phòng học cho học sinh. Trước đây, trường có 2 điểm trường lẻ và cố gắng lắm trường mới xóa được 1 điểm trường. Nhu cầu của phụ huynh hàng năm là rất lớn và nhà trường luôn phải nói phụ huynh thông cảm, chia sẻ với khó khăn của trường vì đây hoàn toàn là do điều kiện khách quan.

Trường chật, cũ kỹ, gần 10 năm nay đã thông tin “rục rịch” chuyển trường nên việc đầu tư cơ sở vật chất còn đang “chắp vá”. Vì ưu tiên phòng học cho giáo viên, nên toàn bộ ban giám hiệu và các bộ phận như kế toán, thủ quỹ đều sử dụng chung trong 1 phòng. Những khi trường tổ chức họp chuyên môn, tổng kết, sơ kết cuối năm thì hoặc là phải mượn phòng họp của nhà văn hóa xóm, hoặc tranh thủ hết giờ học sử dụng phòng học của học sinh. Tuy nhiên, dù với phương án nào thì các cuộc họp đều phải tổ chức ngoài giờ làm việc.

Mòn mỏi chờ trường mới

Trường Mầm non Cửa Nam có địa chỉ tại đường Đề Thám, khối 5, phường Cửa Nam đã có hơn 20 năm đi vào hoạt động. Trong hệ thống các trường mầm non trên địa bàn thành phố Vinh hiện nay, Trường Mầm non Cửa Nam là trường khó khăn nhất.

Trước đó, do diện tích trường quá bé nên một thời gian dài việc đầu tư chỉ hạn hữu và thiếu sự đồng bộ. Trường thiếu khuôn viên, thiếu sân chơi và không đủ các phòng học, các phòng chức năng tối thiểu. Quy hoạch hiện có cũng không đủ điều kiện để xây dựng trường chuẩn quốc gia theo quy định mới và không đáp ứng đủ theo quy mô phát triển trẻ mẫu giáo trên địa bàn.

Chủ trương xây mới Trường Mầm non Cửa Nam cũng được chính quyền phường Cửa Nam và UBND thành phố Vinh triển khai nhiều năm nhưng kế hoạch vẫn “treo" với nhiều lý do khác nhau.

Do diện tích cũ không đảm bảo nên đến tháng 7 năm nay, toàn bộ phần diện tích của trường (bao gồm trường mầm non và nhà văn hóa phường) đã được đấu giá để để lấy kinh phí xây dựng trường mới.

Hiện người mua trúng đấu giá đã nộp đủ tiền vào ngân sách và nhận bàn giao nhà, đất nhưng vẫn tạo điều kiện cho Trường Mầm non Cửa Nam hoạt động thêm một vài tháng để tìm cơ sở mới. Đầu tháng 9 này, dù năm học mới mới bắt đầu được 1 tuần nhưng giáo viên Trường Mầm non Cửa Nam bên cạnh thực hiện nhiệm vụ chuyên môn lại tất bật chuẩn bị dọn dẹp để chuyển về địa điểm mới…

Khó khăn hiện nay là dù ngày chuyển trường đã cận kề nhưng việc chọn địa điểm phù hợp với một ngôi trường mầm non, đủ cơ sở vật chất cho gần 300 học sinh và thuận lợi cho phụ huynh đưa đón thì vẫn đang cần cân nhắc. Hiệu trưởng nhà trường cũng cho biết, đã khảo sát 3 địa điểm để trình UBND phường xem xét.

Trong khi đó, theo quy định mới, việc thuê địa điểm nào và đơn vị nào được chọn lại phải thực hiện đúng quy trình và các đơn vị phải làm hồ sơ đấu giá. Tuy nhiên, đến thời điểm này, chỉ mới có một hồ sơ gửi đến UBND phường Cửa Nam để xin đấu giá.

Về việc xây dựng trường mới, ông Đặng Hiếu Lam – Chủ tịch UBND phường Cửa Nam cho biết thêm: Hiện UBND phường Cửa Nam đã quy hoạch địa điểm xây dựng Trường Mầm non Cửa Nam tại địa điểm mới ở khối 2, phường Cửa Nam với tổng diện tích hơn 3.500 m2. Việc thiết kế, lập kế hoạch xây dựng cũng đã được thực hiện.

Mong muốn lớn nhất của chính quyền và người dân địa phương đó là sau khi đã hoàn thành việc đấu giá cơ sở cũ, các ban, ngành liên quan cần sớm tạo điều kiện để hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định và tiến hành xây dựng trường mới cho học sinh, tránh tình trạng phải kéo dài thời gian thuê địa điểm để tổ chức dạy và học.

Liên quan đến Trường Mầm non Cửa Nam, ông Lê Trường Sơn – Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vinh, phụ trách bậc học mầm non cũng cho rằng: Điều kiện khó khăn của Trường Mầm non Cửa Nam đã kéo dài trong một thời gian rất lâu và trong một vài năm tới quy mô học sinh trên địa bàn còn tiếp tục tăng. Vì vậy, việc xây dựng một trường mầm non mới để đáp ứng đủ nhu cầu dạy học là nguyện vọng chính đáng và thiết yếu, cần sớm được triển khai để đảm bảo việc dạy và học.