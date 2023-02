Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kỳ Sơn làm đơn xin thôi giữ chức vụ

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Ông Phan Văn Thiết có đơn xin thôi giữ chức vụ Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kỳ Sơn để xuống làm hiệu phó "vì lý do sức khỏe".

Ngày 26/2, một lãnh đạo huyện Kỳ Sơn cho biết, Ban Thường vụ Huyện ủy vừa nhận được đơn thôi giữ chức vụ Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện của ông Phan Văn Thiết. Hiện nay, địa phương đang tiến hành các quy trình để xem xét miễn nhiệm.

"Trong đơn, ông Thiết nêu lý do xin thôi giữ chức vụ là vì sức khỏe yếu. Ngoài ra, ông Thiết cũng bày tỏ mong muốn xin được xuống làm hiệu phó một trường tiểu học trên địa bàn", vị này nói thêm.

Trao đổi với phóng viên, ông Phan Văn Thiết xác nhận ông đã gửi đơn xin thôi giữ chức vụ Trưởng phòng. "Tôi vừa phải nằm viện ở Hà Nội 2 tuần mới về. Vì sức khỏe yếu, không đáp ứng được công việc nên tôi làm đơn xin thôi giữ chức vụ. Chứ không hề liên quan đến trách nhiệm trong sai phạm của trường nào. Hiệu trưởng mà làm sai thì hiệu trưởng phải chịu", ông Thiết nói.

Ông Thiết năm nay 49 tuổi, được bổ nhiệm làm Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kỳ Sơn từ tháng 1/2020.

Trước đó, ngày 22/2, Công an huyện Kỳ Sơn khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với ông Hà Thắm Cảnh (44 tuổi, trú xã Tà Cạ), Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Tà Cạ (Kỳ Sơn). Ông Cảnh bị bắt để điều tra 2 tội “Tham ô tài sản” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cụ thể, vị hiệu trưởng này bị cáo buộc đã "ăn chặn" gần 150 triệu đồng tiền ủng hộ lũ quét, quà tài trợ của học sinh. Ngoài ra, về hành vi "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", ông này bị cáo buộc trong năm học 2021-2022 đã thu tiền trái phép từ học sinh hơn 76,6 triệu đồng, trong đó ông chiếm đoạt hơn 50,6 triệu đồng.

Lãnh đạo Công an huyện Kỳ Sơn cho biết, quá trình điều tra cơ quan công an nhận định hành vi sai phạm của ông Cảnh có sự tiếp tay của một số cá nhân khác. Vì thế, cơ quan công an vẫn đang điều tra mở rộng vụ án này.