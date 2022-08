Trường tiểu học ở thành phố Vinh yêu cầu Hội Phụ huynh trả lại tiền 'chạy' giáo viên chủ nhiệm

(Baonghean.vn) - Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn đang tạm giữ hình sự Kha Văn Phong (SN 1969), trú tại bản Noọng Ó, xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

(Baonghean.vn) - Sau thất bại trước Câu lạc bộ Hà Nội, Sông Lam Nghệ An tiếp tục đối mặt với thử thách mang tên Đông Á Thanh Hóa.

(Baonghean.vn) - Công ty TNHH BHNT Prudential Việt Nam (Prudential) vừa tiến hành chi trả quyền lợi bảo hiểm cho trường hợp người tham gia bảo hiểm không may qua đời trên địa bàn Nghệ An.

(Baonghean.vn) - vTag là sản phẩm đầu tiên ứng dụng công nghệ IoT tại Việt Nam do Viettel làm chủ và cung cấp ra thị trường, nhằm giúp cho cuộc sống của mỗi người trở nên thông minh và tiện ích hơn.

(Baonghean.vn) - Sáng 4/8, Quỹ Khuyến học Việt Nam đã trao học bổng khuyến học cho học sinh nghèo vượt khó tỉnh Nghệ An và tặng quà cho Hội Khuyến học tỉnh.

(Baonghean.vn) - Sáng 4/8, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An và Công ty CP WHA Industrial Zone Nghệ An phối hợp với huyện Nghi Lộc trao tiền hỗ trợ cho thân nhân liệt sĩ xây dựng nhà tình nghĩa.

(Baonghean.vn) - Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” tỉnh Nghệ An vừa ban hành báo cáo sơ kết phong trào thi đua “Dân vận khéo” 6 tháng đầu năm, triển khai 4 nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

(Baonghean.vn) - Chiều 3/8, một số người dân phản ánh tới phóng viên Báo Nghệ An việc bản thân bị một nhóm bán hàng mời đến quảng bá sản phẩm để tặng quà. Nhóm này đã lừa đảo bán hàng giá cao với lời hứa sau khi mua hàng sẽ tặng lại phần quà có giá trị tương tự. Tuy nhiên, sau khi hàng trăm người mua hàng thì nhóm bán hàng này ôm tiền và nhanh chóng lên xe chạy mất.

(Baonghean.vn) - Tại các cảng cá trên địa bàn Nghệ An trong những ngày này luôn nhộn nhịp tàu cá ra, vào. Theo bà con ngư dân, thời điểm này ngư trường đang thuận lợi, nên tranh thủ ra khơi, nhất là khi giá dầu đã giảm nhiệt.

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, ngày 2/8 đơn vị đang tạm giữ đối tượng Lương Văn Dương (sinh năm 1982), trú tại xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An để điều tra về hành vi buôn bán pháo nổ.