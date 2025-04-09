Giáo dục Trường “vùng khó” THPT Thanh Chương 3 nhân đôi niềm vui trong năm học mới Những ngày đầu năm học mới, tin vui liên tục đến với thầy và trò Trường THPT Thanh Chương 3 khi trường có 2 học sinh thủ khoa vào các trường đại học. Nhà trường cũng đã “về đích” thành công khi lần đầu tiên trong năm học vừa qua có 2 học sinh được UBND tỉnh tuyên dương và nâng 4 bậc về kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Thủ khoa 30/30 điểm mong muốn đóng góp, dựng xây quê hương, đất nước

Chính thức trở thành tân sinh viên Học viện Kỹ thuật quân sự, trong những ngày cả nước náo nức kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Nguyễn Linh Chi (cựu học sinh lớp 12A1 - Trường THPT Thanh Chương 3) chia sẻ: “Em cảm thấy thêm tự hào và vui mừng với quyết định vào quân đội của mình. Từ các sự kiện trước đó như kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, nhìn các khối lực lượng an ninh quân đội diễu binh, diễu hành, em mong muốn sau này cũng sẽ đóng góp một phần sức mình vào dựng xây quê hương, đất nước”.

Nguyễn Linh Chi là 1 trong 10 thí sinh nữ trúng tuyển vào Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật quân sự với điểm trúng tuyển 30/30 điểm. Ảnh: Mỹ Hà

Là một nữ sinh, lại lựa chọn khối ngành quân sự, Linh Chi cho biết, đây là quyết định sau nhiều cân nhắc cẩn trọng. Sau khi tìm hiểu thông tin của các trường công an, quân đội, em quyết định chọn Học viện Kỹ thuật quân sự dù biết rằng năm nay trường chỉ dành 10 chỉ tiêu cho nữ.

Xác định đầu vào sẽ khó khăn nên lớp 12, Linh Chi đã tham gia kỳ thi đánh giá năng lực để có thêm cơ hội xét tuyển và em đạt 104 điểm. Trước đó, em tập trung cao độ cho kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 12 và đồng thời đạt giải Nhì môn Hóa học, giải Khuyến khích môn Vật lý…

Những tiền đề thuận lợi này tạo nền tảng vững chắc để em bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT và nữ sinh đến từ ngôi trường vùng khó khăn đã giành được 28,75 điểm khối A00 (Toán 9,5 điểm; Vật lý 9,25 điểm; Hóa học 9,75 điểm). Bên cạnh đó, môn Ngữ văn của em cũng đạt 9 điểm. Cùng với 1,5 điểm ưu tiên vì đạt giải Nhì học sinh cấp tỉnh, Nguyễn Linh Chi đạt tổng điểm xét tuyển 30 điểm, thủ khoa đầu vào của Học viện Kỹ thuật quân sự.

Học sinh Nguyễn Quang Bảo (bên phải) cùng anh trai ở lễ tốt nghiệp. Năm nay, em đã trúng tuyển vào Trường Sỹ quan chính trị với điểm trúng tuyển 30/30 điểm. Ảnh: NVCC

Một ngày trước lễ khai giảng, em Nguyễn Quang Bảo, bạn học cùng lớp và ở cùng xã Tam Đồng với Linh Chi cũng đã ra Hà Nội để làm thủ tục nhập học vào Trường Sỹ quan chính trị. Mùa xét tuyển năm nay, Bảo cũng nằm trong danh sách học sinh có điểm trúng tuyển cao nhất 30/30 điểm (bao gồm cả điểm ưu tiên).

Chọn Trường Sỹ quan chính trị, nam sinh này cho biết, em muốn tiếp nối truyền thống của gia đình, bởi anh trai Bảo đã tốt nghiệp Trường Sỹ quan thông tin và nay đang công tác ở Quân khu 7. Bố mẹ Bảo nay đã lớn tuổi và đều làm nông, anh em Bảo chọn ngành quân sự vì đỡ gánh nặng cho gia đình.

"Trước khi vào quân sự, anh trai em đã nói rằng, môi trường quân đội sẽ có rất nhiều khác biệt, đòi hỏi phải kỷ cương, kỷ luật và luyện tập nghiêm túc. Nhưng với em, tất cả điều đó đều đem đến cho mình sự háo hức, chờ mong và em đang sẵn sàng đối diện với nhiều thử thách. Lý tưởng lớn lao nhất của em là sẽ cống hiến hết sức mình cho công cuộc bảo vệ của đất nước", Nguyễn Quang Bảo chia sẻ thêm.

3 nữ sinh xuất sắc của Trường THPT Thanh Chương 3 đạt kết quả cao tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 và trúng tuyển vào nhiều trường đại học tốp đầu cả nước. Ảnh: Mỹ Hà

Nữ sinh “vượt khó” để vào ngôi trường mơ ước

Với 36,50 điểm, Nguyễn Hiền Anh (lớp 12D1) nằm trong tốp 2 học sinh có điểm tốt nghiệp khối C cao nhất tỉnh được tuyên dương và em cũng vừa nhận được kết quả trúng tuyển vào ngành Sư phạm Giáo dục Tiểu học của Trường Đại học Vinh.

Trước đó, Hiền Anh nói rằng, em từng mơ ước được ra học ở các thành phố lớn nhưng vì hoàn cảnh gia đình, em chọn một trường đại học gần nhà: Bố mẹ em trước đây làm nông và nay thì đi làm công nhân nên thu nhập không đáng là bao. Vì không được học hành tử tế nên nguyện vọng lớn nhất của bố mẹ là các con học tốt, vào đại học và sau này có nghề nghiệp, có lương ổn định. Bản thân em cũng tin rằng, nếu mình chăm chỉ, cố gắng thì sẽ thực hiện được ước mơ.

Nguyễn Hiền Anh sẽ trở thành cô giáo tiểu học trong tương lai. Ảnh: Mỹ Hà

Chia sẻ lý do chọn ngành sư phạm, Hiền Anh kể rằng, vì điều kiện gia đình nên em gần như không học thêm ở ngoài. Những kiến thức em có được ngoài sự nỗ lực của bản thân thì nhờ một phần lớn là công của thầy cô: Em không phải là học sinh xuất sắc nhất, thậm chí thi học sinh giỏi tỉnh em cũng trượt. Nhưng thầy cô ở trường luôn tin tưởng và động viên em, giúp em vượt qua chính mình. Việc đạt điểm cao ở kỳ thi và được tuyên dương là điều nằm ngoài mong ước của em.

Sau lễ tuyên dương ở tỉnh, đầu tháng 9 vừa qua, Nguyễn Thị Hiền (lớp 12A1) cũng đã ra Hà Nội và nhập học vào ngành IT 1 của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Trúng tuyển vào một trong những ngành học được mệnh danh là khó nhất, Hiền chia sẻ “em đã vỡ òa vì sung sướng”.

Về phía thầy cô của Hiền, dường như không ai bất ngờ với kết quả này vì ở Kỳ thi tốt nghiệp THPT, Hiền đạt 38,25 điểm (nằm trong tốp 2 của tỉnh). Ngoài ra, em đã đạt 82,52 điểm ở Kỳ thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội. Mức điểm này nằm trong tốp 106 thí sinh có điểm cao nhất đợt 3 với trên 24.000 thí sinh dự thi và được Hiền sử dụng để trúng tuyển vào ngành IT1.

Nguyễn Thị Hiền đã xuất sắc trúng tuyển vào ngành IT1 của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: Mỹ Hà

Bố mẹ Hiền là nông dân nên cũng như nhiều gia đình khác, bố mẹ từng mong Hiền học ngành sư phạm. Bản thân Hiền từng đạt giải Nhì môn Toán và Hóa ở Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 12 nên em có sự yêu thích đặc biệt với các ngành thuộc khối tự nhiên. Dẫu vậy, khi đặt mục tiêu vào ngành IT1, em chưa từng chia sẻ với bố mẹ và thầy cô vì em biết rằng, đó là một ngành rất khó và phải cạnh tranh với rất nhiều học sinh xuất sắc, chủ yếu là học sinh giỏi quốc gia và quốc tế.

Âm thầm nuôi ước mơ, Hiền xây dựng lộ trình học tập cho bản thân: Em nghĩ điều quan trọng nhất đó là phải kiên trì, vượt qua khó khăn. Quá trình ôn tập có rất nhiều lần em đã bất lực trước những bài toán khó, không tìm được lời giải và đã bật khóc. Nhưng em đã không cho phép mình bỏ cuộc. Nếu gặp trở ngại, mình có thể học từ thầy cô, bạn bè.

Thầy và trò Trường THPT Thanh Chương 3 chụp ảnh với các đồng chí lãnh đạo tỉnh tại Lễ tuyên dương học sinh đạt giải quốc tế, quốc gia và học sinh đạt điểm cao tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh: NTCC

Vì điều kiện hoàn cảnh gia đình nên chị gái của Hiền (hơn Hiền 2 tuổi) dù học rất khá nhưng sau khi học xong lớp 12 đã quyết định đi làm công nhân ở Bắc Ninh để nhường cơ hội học tập cho Hiền. Sau Hiền đang còn 2 em nên Hiền cũng thấu hiểu nỗi khó khăn của bố mẹ, do đó, em chưa bao giờ khiến bố mẹ phải lo lắng.

Nữ sinh này tâm sự, khi tham dự Kỳ thi đánh giá tư duy, em thậm chí không dám xin tiền bố mẹ để đăng ký một khóa ôn thi chính khóa trên mạng. Do đó, thay vì bỏ 4 - 5 triệu cho một khóa học, Hiền tiết kiệm tiền mua những khóa học “chui” qua mạng chỉ từ 60.000 - 70.000 đồng. "Nếu học chính khóa, chúng em sẽ được thầy, cô giảng trực tiếp và không hiểu sẽ có thể hỏi ngay tại buổi học. Ở khóa học "chui", thường là những bài giảng được quay lại, gián đoạn và không đi theo từng chuyên đề. Vì thế, thực tế em đăng ký các khóa học này chỉ để lấy đề rồi tự giải và sau đó sẽ soi đáp án" - Hiền tâm sự.

Vào IT1, Hiền cho biết, đây không chỉ là ước mơ của bản thân mà còn là sự mong mỏi, gửi gắm của cả gia đình. Thế nên, dẫu phía trước còn rất nhiều khó khăn, gian nan, nhưng Hiền tin rằng, em sẽ vượt qua và sau này sẽ trở thành người có ích cho xã hội. Hiền chia sẻ, em chọn IT vì đây là ngành có tương lai. Vì thế, em hy vọng sau khi hoàn thành chương trình, em sẽ có điều kiện để lo cho các em, lo cho gia đình và không phụ công của bố mẹ, chị gái và của thầy, cô đã tận tình giúp đỡ.