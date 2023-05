Truy tìm nam sinh mất tích đã 5 ngày

(Baonghean.vn) - Số lượng hồ sơ đăng ký vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu tăng hơn năm học trước gần 500 hồ sơ. Điều này không nằm ngoài dự đoán vì có sự thay đổi lịch thi giữa hai trường chuyên trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

(Baonghean.vn) - Trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2023, các đoàn công tác liên ngành, chuyên ngành đã thực hiện kiểm tra 6.337 cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm; tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền trên 781 triệu đồng.

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thường kỳ tháng 5/2023, UBND tỉnh đã thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ cho chủ rừng để thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

(Baonghean.vn) - Qua giám sát tối cao của Quốc hội cho thấy, đến ngày 31/12/2022, tổng số tiền đã được huy động để trực tiếp phục vụ công tác phòng, chống dịch và thực hiện các chính sách an sinh xã hội là khoảng 230 nghìn tỷ đồng.

(Baonghean.vn) - Cũng như các đội bóng tham dự Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An, đội Nhi đồng Tương Dương đang ra sức tập luyện kỹ - chiến thuật với quyết tâm tạo bất ngờ tại giải đấu.

(Baonghean.vn) - Tính từ đầu năm đến nay 27/5/2023, PC Nghệ An đã thực hiện 252 phiên làm việc sửa chữa điện hotline trên địa bàn, tương đương giảm được khoảng 320 giờ mất điện cho khách hàng.

(Baonghean.vn) - Sau hai trận bắt chính tại V-League 2023, thủ môn trẻ Văn Việt đã để lại nhiều dấu ấn. Nếu tiếp tục thể hiện phong độ tốt, thủ thành Văn Việt chính là người trấn giữ khung thành cho đội bóng Sông Lam Nghệ An trong tương lai.

(Baonghean.vn) - 5 tháng đầu năm 2023, Nghệ An đã cấp mới 57 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký hơn 12.239 tỷ đồng; điều chỉnh 52 lượt dự án; tổng số vốn cấp mới và tăng thêm hơn 14.842 tỷ đồng; số lượng dự án cấp mới tăng 39,02%, tổng số vốn đăng ký cấp mới tăng 1,1 lần so với cùng kỳ.

Hiện nay, một số địa phương bước vào vụ gặt. Do đó, xe ôtô khi di chuyển qua con đường phơi rơm rạ cần hết sức chú ý nếu không muốn “bà hỏa” ghé thăm.

(Baonghean.vn) - Trong thời tiết nắng nóng cao điểm mùa Hè ở Nghệ An, đa số diện tích trồng chè ở các huyện Thanh Chương, Anh Sơn, Con Cuông… vẫn xanh mướt. Để đảm bảo chè xanh tốt dưới nắng nóng, bà con vùng trồng chè đã “làm mưa” bằng cách đầu tư hệ thống tưới.

(Baonghean.vn) - Tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài nhiều ngày khiến nhiều hồ chứa thuỷ điện trong cả nước khô cạn, kéo theo đó nguy cơ thiếu điện ngày càng hiện hữu. Ở Nghệ An vấn đề này đang trở thành nỗi lo của nhiều người dân và các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

(Baonghean.vn) - Chiến thắng thuyết phục 3-2 trước Viettel giúp Thanh Hóa củng cố ngôi đầu bảng; Nhà báo Jere Longman của tờ New York Times dành nhiều kỳ vọng cho đội tuyển nữ Việt Nam, tân binh World Cup...Đó là những thông tin thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

(Baonghean.vn) - Dự báo ngày hôm nay (29/5), ở Nghệ An tiếp tục xảy ra nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.