Xã hội Từ cô bé khuyết tật đến nhà thiết kế áo dài nổi tiếng Bị khuyết tật vận động từ nhỏ, chị Võ Thị Hồng Vinh luôn nuôi dưỡng quyết tâm vượt lên hoàn cảnh để khẳng định bản thân và đóng góp cho xã hội.

Tại cơ sở đào tạo thiết kế thời trang VMode ở xã Hưng Lộc, thành phố Vinh (Nghệ An), chị Võ Thị Hồng Vinh (sinh năm 1983) giới thiệu các mẫu áo dài một cách hào hứng và chỉ dẫn cho các học viên một cách nhiệt tình.

Chị cho biết: “Từ nhỏ, cơ thể đã bị khiếm khuyết, việc đi lại gặp nhiều khó khăn, tôi đã luôn nỗ lực học tập nghề may và thiết kế thời trang. Nhờ đam mê và quyết tâm, tôi đã trở thành nhà thiết kế áo dài chuyên nghiệp”.

Chị Võ Thị Hồng Vinh hướng dẫn kỹ thuật cắt may cho các học viên. Ảnh: NVCC

Chị Võ Thị Hồng Vinh quê ở xã Nghi Mỹ (Nghi Lộc), lúc lên 1 tuổi bị một trận sốt nặng dẫn đến chân phải bị teo cơ, bại liệt, việc vận động gặp nhiều khó khăn. Khi lớn lên, được phẫu thuật chỉnh hình, khi di chuyển trong nhà phải dùng tay đỡ chân phải, muốn đi xa hơn một tí phải chống gậy.

Cơ thể khuyết tật, việc di chuyển khó khăn nhưng Võ Thị Hồng Vinh rất ham học và học giỏi. Hàng ngày, được bố mẹ và các bạn thay nhau chở đến lớp, biết số phận mình thiệt thòi nên cô bé càng chăm chỉ học tập để mong có được tương lai tươi sáng. Học hết THPT, Hồng Vinh được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh hỗ trợ học nghề may.

Chị Võ Thị Hồng Vinh và các học viên tại cơ sở đào tạo thiết kế thời trang VMode. Ảnh: NVCC

Nghề may phù hợp với điều kiện sức khỏe nên chị Võ Thị Hồng Vinh luôn nỗ lực học hỏi để có tay nghề vững vàng. Chương trình học đã giúp chị có được những kỹ thuật cắt may cơ bản, chị mạnh dạn vay vốn mở cơ sở may đo lấy tên Nhà may Hồng Vinh để phục vụ nhu cầu của bà con trong vùng. Nhờ có kỹ thuật khéo léo, chị ngày càng được nhiều khách hàng tin tưởng, nhà may ngày càng đông khách.

Chị Võ Thị Hồng Vinh may mẫu cho các học viên học tập. Ảnh: NVCC

Không bằng lòng với kết quả đạt được, chị Hồng Vinh tiếp tục “tầm sư học đạo”, tìm gặp các nhà thiết kế giỏi để nâng cao tay nghề. Cũng từ đó, chị nhận thấy mình có nhiều đam mê trong thiết kế áo dài Việt Nam. “Áo dài không những là trang phục đẹp mà còn là quốc phục của Việt Nam. Dành niềm đam mê cho áo dài, tôi muốn góp phần nhỏ bé của mình vào việc giữ gìn, quảng bá một nét đẹp văn hóa dân tộc”, chị Hồng Vinh chia sẻ.

Như là cơ duyên, chị Hồng Vinh tình cờ biết đến nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam (Hà Nội) với bộ sưu tập áo dài nổi tiếng. Chị đã đăng ký tham gia lớp học của nhà thiết kế này và trở thành một học trò xuất sắc. Sau khóa học, chị được hỗ trợ xây dựng thương hiệu cá nhân và quỹ khởi nghiệp. Điều ấy đã giúp người phụ nữ tật nguyền tiếp tục vươn lên khẳng định mình và lan tỏa tình yêu dành cho áo dài đến với phái đẹp.

Chị Võ Thị Hồng Vinh hướng dẫn tỉ mỉ cho từng học viên. Ảnh: NVCC

Từ đó, chị Hồng Vinh đã thiết kế những bộ áo dài ấn tượng, được nhiều khách hàng ưa chuộng. Nổi bật là bộ sưu tập áo dài “Bông hồng hạnh phúc” được trình diễn trong Gala Tinh hoa Áo dài Việt 2022. Trước đó, chị tham gia ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Nghệ An và lọt vào top 17 dự án chung kết trong số 80 doanh nghiệp trên toàn tỉnh với dự án “Chuỗi cửa hàng áo dài thiết kế VMode”.

Năm 2023, chị đạt top 5 trong 46 dự án tham gia cuộc thi "Phụ nữ khởi nghiệp" do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An tổ chức với dự án "Sản xuất áo dài thiết kế và truyền nghề - ưu tiên người khuyết tật".

Bộ sưu tập áo dài "Bông hồng hạnh phúc" của nhà thiết kế Võ Thị Hồng Vinh. Ảnh tư liệu

“Hiện tại, với vai trò là chủ cơ sở đào tạo thiết kế thời trang Vmode, chị đã hỗ trợ dạy nghề, tạo việc làm giúp cho phụ nữ khuyết tật có thêm thu nhập nuôi bản thân, bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội. Đồng thời, giảng dạy thiết kế, may đo áo dài cho chị em khắp cả nước bằng hình thức online. Tính đến nay, chị đã đào tạo được khoảng 100 học viên, giúp chị em có tay nghề vững để hành nghề.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Dung – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hưng Lộc cho biết: “Chị Võ Thị Hồng Vinh là hội viên bị khuyết tật nhưng luôn có tinh thần vươn lên, được các cấp Hội ghi nhận. Trong đó, phải kể đến Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động hỗ trợ người khuyết tật do Liên Hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam trao tặng trong sự kiện “Vươn lên mạnh mẽ”, Bằng khen của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh về điển hình phụ nữ khuyết tật vượt khó vươn lên…”.