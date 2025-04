'Tứ đại mỹ nhân Sài Gòn' Kiều Chinh: Với tôi, tuổi tác chỉ là con số

Trở về Việt Nam sau hơn 10 năm, Kiều Chinh góp mặt trong bộ phim Chrysalis (Chiếc kén), kể về thời niên thiếu của họa sĩ và nhà điêu khắc Sir Daniel K. Winn. Bộ phim mang đậm dấu ấn nghệ thuật và cảm xúc, được hợp tác sản xuất tại Việt Nam bởi sự dẫn dắt của diễn viên Trương Ngọc Ánh.

Chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử VTC News, Kiều Chinh thừa nhận cảm thấy xúc động khi mọi thứ thay đổi nhiều sau 14 năm trở lại Việt Nam. Kể từ dự án Đoạt hồn của đạo diễn Hàm Trần, Kiều Chinh mới tiếp tục có cơ hội về nước đóng phim. Bà nói cảm thấy choáng ngợp vì nền điện ảnh Việt Nam ngày càng tân tiến.

Ở tuổi 88, diễn viên gạo cội Kiều Chinh khiến mọi người ngưỡng mộ bởi nhan sắc trẻ đẹp, sức khỏe bền bỉ và phong thái chuyên nghiệp trong công việc. Khi được hỏi về bí quyết giữ gìn nhan sắc, Kiều Chinh thẳng thắn nói đó là "làm việc chăm chỉ và sống giản dị".

"3 năm qua chính là khoảng thời gian bận rộn nhất của tôi trong sự nghiệp. Tôi thực hiện được 2 bộ phim ngắn, mỗi bộ có 18 tập cùng với đó là quay xong 3 phim dài tập", bà tiết lộ.

Chia sẻ về kế hoạch sắp tới, Kiều Chinh tiết lộ bà có 2 dự án lớn đang ấp ủ nhưng chưa dám hé lộ vì còn quá sớm. Kiều Chinh nói bí quyết để bà duy trì năng lượng tiếp tục công việc ở tuổi U90 đó chính là nghệ thuật.

"Nghệ thuật đã nuôi sống tôi. 68 năm qua, cuộc sống của tôi gắn liền với nghệ thuật, và cho đến hôm nay, tôi rất vui mừng khi được trở lại Việt Nam để đóng phim.

Với tôi, tuổi tác chỉ là con số. Tôi cảm thấy nguồn năng lượng làm việc của tôi vẫn giống như chục năm về trước, nhiều khi còn nhiệt huyết hơn. Vì vậy tôi không cảm thấy trở ngại gì khi đóng phim ở độ tuổi này", bà chia sẻ.

Thời gian qua, Kiều Chinh ít có cơ hội về Việt Nam vì bận công việc cũng như chăm lo gia đình. Dù rất muốn song bà không thể trở lại Việt Nam làm việc vì còn con cháu ở nước ngoài. "Mỹ nhân Sài Gòn" tâm sự trước đây bà về Việt Nam thường xuyên vì có một hội từ thiện. Hội từ thiện này của bà đã xây được 51 trường học ở khắp nơi trên Việt Nam. Song từ khi 2 người bạn đồng sáng lập qua đời, bà nhường lại chức vụ quản lý cho những người trẻ hơn.

Gần bước vào tuổi 90, Kiều Chinh hạnh phúc khi gia đình luôn ủng hộ bà tiếp tục cống hiến với nghệ thuật, miễn là cảm thấy hạnh phúc. Với bà, còn có sức khoẻ để được làm việc là một điều tuyệt vời. "Tôi sẽ tiếp tục làm việc cho đến khi không thể làm được nữa", diễn viên thổ lộ.

Nói về vai diễn trong phim mới, Kiều Chinh chia sẻ: “Tôi cảm thấy như đang trở về nhà. Việt Nam luôn là một phần trong tâm hồn tôi, và lần trở lại này không chỉ mang ý nghĩa cá nhân mà còn là cơ hội để tôi đóng góp vào một dự án đầy tâm huyết.

Về đây, được hội ngộ những thế hệ diễn viên trẻ đầy tiềm năng, chứng kiến nền điện ảnh nước nhà ngày càng tỏa sáng, tôi thấy vui và rất tự hào”.

Những ngày qua, Kiều Chinh cùng Trương Ngọc Ánh và diễn viên nhí tài năng Uy Nhân liên tục cùng nhau tập luyện để lấy cảm xúc cho vai diễn. Từ những ngày đầu khởi động dự án, họ đã có thời gian tập luyện cùng nhau để xây dựng sợi dây tình cảm gia đình một cách chân thực.

Chrysalis (Chiếc kén) là dự án điện ảnh quốc tế do Sir Daniel K. Winn - họa sĩ, nhà điêu khắc và nhà sản xuất người Mỹ gốc Việt, đồng thời đảm nhận vai chính và vai trò nhà sản xuất điều hành.

Lấy cảm hứng từ những trải nghiệm chân thực trong cuộc đời của Sir Daniel, bộ phim là hành trình đầy nghệ thuật về bản ngã, sự mất mát, chữa lành. Tác phẩm do Jordan Schulz chỉ đạo diễn xuất và Alex Bonelli làm đạo diễn hình ảnh. Tác phẩm được ê-kíp kỳ vọng là cầu kết giữa nền văn hóa Việt Nam và thế giới thông qua ngôn ngữ của cảm xúc và hình ảnh.

Diễn viên Kiều Chinh tên đầy đủ Nguyễn Thị Chinh, sinh năm 1937 tại Hà Nội, được mệnh danh là một trong "tứ đại mỹ nhân Sài Gòn một thời", sánh vai cùng Thẩm Thúy Hằng, Thanh Nga, Kim Cương.

Bà bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào những năm 1950 và nhanh chóng trở thành một ngôi sao nổi tiếng trong nước trước khi bước ra thế giới chinh phục thị trường Hollywood. Một trong những vai diễn nổi bật của bà là trong bộ phim The Joy Luck Club (1993). Năm 1968, Kiều Chinh đóng phim Chuyện năm Dần (Year Of The Tiger) do Mỹ sản xuất với nam tài tử nổi tiếng Marshall Thompson.

Kiều Chinh nhận nhiều giải thưởng danh giá, bao gồm giải Emmy cho bộ phim tài liệu Kieu Chinh: A Journey Home ghi nhận những đóng góp không ngừng nghỉ của bà cho nghệ thuật và cộng đồng.