Tự đâm vào cột điện bên đường, 2 nam thanh niên đi xe máy thương vong

(Baonghean.vn) - Đó là chỉ đạo của đồng chí Đỗ Xuân Tuyên - Thứ trưởng Bộ Y tế, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình Mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 tại buổi làm việc sáng nay với tỉnh Nghệ An.

(Baonghean.vn) - Sáng 20/12, Sở Du lịch Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển du lịch năm 2023 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

(Baonghean.vn) - Sáng 20/12, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Hội đồng lý luận Trung ương và Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội thảo "Phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".