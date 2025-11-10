Pháp luật Từ ngày 09/10/2025, cấm thu tiền vào cửa công viên? Quy định “cấm thu tiền vào cửa công viên” bắt đầu được áp dụng từ khi nào và dựa trên văn bản pháp lý nào? Vấn đề quan tâm của bà Nguyễn Phương Thảo (phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An).

Trả lời: Đây là quy định tại Nghị định 258/2025/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý công viên, cây xanh, mặt nước, ban hành và có hiệu lực ngày 09/10/2025.

Cụ thể, theo Điều 11 Nghị định 258/2025/NĐ-CP, các yêu cầu đối với quản lý công viên bao gồm:

- Công viên phải được phân loại, phân cấp và quy hoạch ở địa điểm phù hợp để bảo đảm cộng đồng dân cư dễ dàng tiếp cận.

- Bảo đảm cảnh quan, cơ sở hạ tầng và bảo vệ môi trường của công viên thông qua việc quản lý, phát triển, duy trì cây xanh, bảo trì và nâng cấp cơ sở hạ tầng, bố trí thùng đựng rác và khu vệ sinh công cộng, cũng như hệ thống chiếu sáng.

Tại Công viên Hồ thiên nga (Eco Central Park, Trường Vinh, Nghệ An) trẻ em được thả diều trong không gian thoáng rộng. Ảnh tư liệu: H.V

- Bảo đảm tiếp cận của người sử dụng đến các khu vực chức năng trong công viên. Bao gồm việc không thu tiền vào cửa và loại bỏ hoặc dỡ bỏ hàng rào cứng trong hoạt động đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo công viên.

Ngoài ra, tổ chức giao thông trong và ngoài công viên phải bảo đảm thuận tiện và an toàn cho người sử dụng, đặc biệt là người khuyết tật. Đối với các công viên đa chức năng hoặc có diện tích trên 10 ha, cần bố trí khu vực đỗ xe.

- Bảo đảm an ninh, an toàn trong công viên thông qua việc thiết lập và duy trì hệ thống an ninh, lực lượng tuần tra, bảo vệ, cũng như kiểm soát và quản lý rủi ro an toàn.

- Tất cả các công viên đều phải có nội quy được niêm yết công khai, rõ ràng ở những khu vực dễ tiếp cận.

- Kinh phí quản lý, vận hành công viên do Nhà nước đầu tư, quản lý được bố trí từ ngân sách Nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Đối với công viên được tổ chức, cá nhân thuê hoặc nhận chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác, tổ chức, cá nhân phải chịu trách nhiệm bố trí kinh phí quản lý, vận hành công viên theo hợp đồng đã ký kết.

Trước đây, tại Nghị định 64/2010/NĐ-CP không có quy định cụ thể cấm thu phí vào công viên. Tuy nhiên, có một số công viên lớn vẫn thu vé vào cửa để bù chi phí vận hành.