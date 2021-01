Tuấn Anh trở lại, HAGL đáng gờm như thế nào trước SLNA?

Nhiều khả năng Zico Thái Lan sẽ trở lại sơ đồ 4 hậu vệ khi gặp SLNA bởi Văn Đức là cầu thủ có kỹ thuật, tốc độ.

Không nhiều đội bóng V.League chơi với sơ đồ 3-4-3, bản thân HAGL cũng đã thất bại khi đá với 3 trung vệ. Lối đá này muốn thành công phải 2 cầu thủ chạy cánh (wingback) có thể lực tốt, lên công về thủ nhịp nhàng. Hai tiền vệ trung tâm đều có kỹ năng tranh chấp bóng, phòng ngự từ xa khá tốt, chịu được sự va đập mạnh của đối phương.

Đơn điệu lối đá

Nhưng với việc dùng 2 tiền vệ Kiên Quyết (trái) và Văn Thanh (phải) thì HAGL đã bị liệt cánh trái, do Kiên Quyết hầu như không có mảng miếng phối hợp với Công Phượng. Cánh phải Văn Toàn và Văn Thanh còn có những mảng miếng tấn công tốt hơn nhiều nhưng tuyến giữa Cao Văn Triền (Sài Gòn) đã cày nát khu vực giữa sân do Xuân Trường và Việt Vương không đủ thể lực tranh chấp.

Quay về phương án cũ

Sau khi trắng tay trên sân Thống Nhất, tận mắt thấy trong tình huống 4 cầu thủ HAGL chỉ trống 3 cầu thủ chủ nhà mà vẫn bị thủng lưới thì Kiatisak đã biết được trình độ của hàng phòng ngự còn quá non. Theo nhận định của chúng tôi, với yêu cầu bắt buộc phải kiếm 3 điểm trên sân nhà Pleiku, nhiều khả năng HAGL sẽ quay lại sơ đồ 4 hậu vệ. Đơn giản là họ vẫn còn 1 trung vệ ngoại Damir Memovic vốn là cựu cầu thủ SLNA để đá cặp với Kim Dong-su.

Dự kiến sơ đồ chiến thuật gặp SLNA. Ảnh: AT

Bộ 3 Minh Vương, Công Phượng, Văn Toàn đá ngay sau lưng trung phong Washington Brandao. Ngoại binh này sẽ có nhiệm vụ làm tường cho các cầu thủ Minh Vương, Công Phượng, Văn Toàn xẻ vào nách các hậu vệ biên và trung vệ của SLNA. Thực ra, mới đến phố Núi nên ông thầy Thái Lan vẫn chưa thể thay đổi lối đá của HAGL. Các cổ động viên HAGL vẫn nói vui: “Zico Thái vẫn phải dùng “văn mẫu”, sử dụng những bước chạy không biết mệt mỏi của Văn Toàn để xuyên phá hàng phòng ngự đối phương”.

Công Phượng sẽ đá hộ công? Ảnh: Goal

Đối với nhiều người, sử dụng 3 ngoại binh, trong đó có 2 cầu thủ đá trung vệ là một sự lãng phí quá lớn, “tam giác ngược” so với các đội V.League hiện nay. Nhưng những ai am hiểu nội tình đội bóng thì thấy việc Kim Dong-su đá trung vệ, tự do di chuyển lại là một phương án không tồi. Khi áp lực bị đẩy về sân khách, HAGL sẽ biến thành sơ đồ 3-1-2-3-1 giàu sức tấn công về phía khung thành Văn Hoàng.