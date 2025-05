Xã hội Tuần tra song phương biên giới cấp tỉnh Nghệ An - Bô Ly Khăm Xay (Lào) Ngày 29/5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, Việt Nam, phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bô Ly Khăm Xay, CHDCND Lào, tổ chức tuần tra song phương đoạn biên giới từ Cột mốc số 460 đến Cột mốc số 462 tuyến biên giới Việt Nam – Lào.



Đội tuần tra của Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An do Đại tá Hồ Quyết Thắng - Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh làm Đội trưởng. Đội tuần tra phía bạn do Đại tá Phi Da Văn Phim Hương Si (Phidavanh PHIMHEUANGSY), Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bô Ly Khăm Xay làm Đội trưởng.

Đội hình tuần tra song phương biên giới của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, Việt Nam cùng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào hành quân trong rừng rậm. Ảnh: Lê Thạch

Khắc phục điều kiện thời tiết không thuận lợi, địa hình đồi núi dốc cao phức tạp 2 bên đã tiến hành tuần tra song phương, kiểm tra cột mốc, cọc dấu, dấu hiệu đường biên giới quốc gia, trực tiếp trao đổi, thống nhất những nội dung liên quan tại thực địa. Hai bên phối hợp tuần tra, kiểm soát biên giới, kiểm tra hệ thống mốc quốc giới, dấu hiệu đường biên giới, hướng đi của đường biên giới và các công trình biên giới đã được Ủy ban liên hợp biên giới trên đất liền Việt Nam - Lào xác định. Hai bên tiến hành trao đổi các thông tin liên quan đến các vấn đề về công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội hai bên biên giới.

Đội hình tuần tra song phương biên giới của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, Việt Nam cùng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào thực hiện nghi thức chào Cột mốc số 461 biên giới Việt Nam - Lào. Ảnh: Lê Thạch

Tại các Mốc quốc giới số 460, 461, 462 và cọc dấu số 460/1: đường biên giới, mốc quốc giới và cọc dấu biên giới vẫn đảm bảo nguyên trạng, không có dấu hiệu xê dịch hay bị hư hỏng. Thông qua tuần tra song phương nhân dân hai bên biên giới chấp hành tốt các quy định của pháp luật về biên giới của hai nước Việt Nam và Lào; có ý thức bảo vệ mốc quốc giới, cọc dấu biên giới. Quá trình tuần tra không phát hiện các hoạt động xâm canh, xâm cư, khai thác lâm sản trái phép và các hoạt động vi phạm quy chế biên giới trong phạm vi đảm nhiệm.

Hai đội trưởng tuần tra song phương thể hiện tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào. Ảnh: Lê Thạch

Dịp này, lực lượng tuần tra song phương được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An trao đổi trong thời gian tới dự kiến triển khai thí điểm mô hình “Đường kiểm tra cột mốc, bảo vệ biên giới” tại khu vực Mốc quốc giới số 461 biên giới Việt Nam – Lào. Cụ thể, chiều dài tuyến đường: 150m, tính từ đường tuần tra phía Việt Nam lên mốc 461; chiều rộng nền đường 2m, có đổ bê tông. Ngoài ra, dọc 2 bên đường sẽ trồng cây hoa ban.

Mô hình nhằm phục vụ công tác tuần tra, quản lý bảo vệ biên giới của Bộ đội Biên phòng, kịp thời phát hiện, giải quyết, xử lý các vụ việc vi phạm Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Lào. Góp phần xây dựng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới cửa khẩu; xây dựng biên giới hòa bình, ổn định…

Đại tá Hồ Quyết Thắng - Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An cho biết: Đây là lần đầu tiên Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bô Ly Khăm Xay tổ chức tuần tra song phương biên giới cấp tỉnh, qua đó thể hiện được sự đoàn kết, phối hợp nhịp nhàng, phát huy vai trò trách nhiệm, đảm bảo đúng nội dung, yêu cầu kế hoạch. Quá trình tuần tra đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, vũ khí, trang bị, phương tiện và tài liệu.

Đợt tuần tra lần này nhằm phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa 2 bên trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới và giữ gìn an ninh chính trị, trật tự trên biên giới, góp phần củng cố mối quan hệ hợp tác, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước nói chung và giữa Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bô Ly Khăm Xay nói riêng. Thông qua tuần tra kiểm tra, bảo vệ hệ thống mốc quốc giới, đường biên giới để kịp thời phát hiện, phối hợp giải quyết các vụ việc vi phạm Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Lào.

Hai đội trưởng trao biên bản đợt tuần tra song phương biên giới Việt Nam - Lào. Ảnh: Lê Thạch

Sau khi tổ chức tuần tra song phương đoạn biên giới đội hình tuần tra 2 bên đã họp rút kinh nghiệm, ký biên bản tuần tra song phương tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An. Đồng thời thống nhất thời gian, đoạn biên giới tuần tra song phương cho lần tuần tra cấp tỉnh tiếp theo.