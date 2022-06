Từng bước tới… bình an

Tôi đã từng lâng lâng tự hào khi con của mình đoạt học bổng danh giá của một trường đại học top đầu thế giới, tự hào vì con của mình thành công! Nhưng, khi tôi nhận thức sâu sắc rằng, con cái không phải là sở hữu của mình, chúng được tự do toàn bộ trong sống và nghĩ của chúng, thì tôi có được niềm phúc lạc và bình an mênh mông! Tình yêu là chắp cánh cho tự do và không mưu cầu sở hữu.

Tôi đã từng hãnh diện vì mình đủ thông minh, sắc sảo để đòi hỏi và dành lấy những gì mình muốn. Nhưng rồi, tôi thấy thoải mái và hân hoan trong lòng hơn, khi trong tôi, cảm xúc hàm ơn ngày càng mãnh liệt và sâu sắc.

Tôi đã từng hãnh diện khi vít vô lăng trên những xế hộp đắt tiền. Nhưng rồi, tôi thấy thoải mái và bình yên hơn khi đạp xe trên những triền đê lộng gió, hay trên những lối nhỏ dưới tán cây xanh.

Tôi đã từng rất nỗ lực và hãnh diện khi được kết thân, quan hệ với những người quyền lực, người nổi tiếng. Nhưng rồi, tôi thấy bình yên và thoải mái hơn khi thì thầm trò chuyện với vườn cây, ngắm nhìn vòm lá đu đưa, những bông hoa và với con cún đang thiu thiu ngủ ngon lành dưới chân mình!

Tôi đã từng hãnh diện vì từng tham dự những bữa tiệc xa hoa, đắt tiền với rượu ngoại, tôm hùm và vi cá mập… Nhưng rồi, tôi thấy lành mạnh và tốt hơn cho bản thể mình với những thức ăn đơn giản được hái từ cây, mọc lên từ đất và ít bị chế biến nhất có thể!