Tuổi trẻ Nghệ An với nhiều hoạt động thiết thực phòng chống Corona

Nhiều hoạt động thiết thực



Đã mấy ngày nay, anh Xồng Bá Dênh - Bí thư Đoàn xã Na Ngoi (huyện Kỳ Sơn) bận rộn với việc tổ chức truyền thông phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) gây ra. Anh Dênh cho biết, Na Ngoi là một trong những xã có số lượng lớn người đi lao động ở Trung Quốc về địa phương dịp Tết với 63 người.

Bản Tằng Phăn, xã Na Ngoi (Kỳ Sơn). Ảnh tư liệu: Hồ Phương

Trước diễn biến phức tạp về tình hình dịch bệnh, Đoàn xã Na Ngoi đã phối hợp Chi đoàn Đồn Biên phòng, Tổng đội Thanh niên xung phong 10, Chi đoàn Đoàn Kinh tế Quốc phòng 4 cùng chính quyền địa phương thành lập các tổ tuyên truyền, cung cấp những kiến thức giúp phòng ngừa bệnh dịch đến với người dân 19 bản; tiến hành phun khử trùng, diệt khuẩn tại điểm trường, cơ quan, nơi tập trung đông người. Ngoài ra, Đoàn xã cũng đã và đang tích cực triển khai thực hiện truyền thông dịch bệnh tới đoàn viên, thanh niên ở các chi đoàn trực thuộc.



Để dịch bệnh không có cơ hội bùng phát, các tổ còn tập trung khoanh vùng tại điểm bản Tằng Phăn và Huồi Thum - nơi có nhiều hộ dân có con em đi lao động nước ngoài trở về địa phương. Ngoài việc phát khẩu trang miễn phí và khuyến nghị bà con ăn chín uống sôi, sử dụng xà phòng, nước diệt khuẩn đúng cách, vệ sinh sạch sẽ, hạn chế đến các nơi tập trung đông người... tuổi trẻ xã Na Ngoi còn thường xuyên phối hợp với Trạm Y tế xã, các ban ngành, đoàn thể tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, kiểm soát không để dịch lây lan; vận động người dân tuyệt đối không làm hồ sơ để tiếp tục sang Trung Quốc khi dịch bệnh đang xảy ra.

“Số người đi lao động ở Trung Quốc về nghỉ Tết tại gia đình trên địa bàn xã Na Ngoi đều được thường xuyên theo dõi sức khỏe và đến nay chưa có trường hợp nào có biểu hiện của dịch bệnh. Song để chủ động kiểm soát, phát hiện dịch bệnh kịp thời, tuổi trẻ Na Ngoi nói riêng, xã Na Ngoi nói chung sẽ tiếp tục tuyên truyền người dân cách phòng chống dịch, tổ chức phun hóa chất khử khuẩn, vệ sinh môi trường, hạn chế nguy cơ phát sinh bệnh do Covid-19 gây ra” Anh Xồng Bá Dênh - Bí thư Đoàn xã Na Ngoi (huyện Kỳ Sơn)

ĐVTN huyện Quỳnh Lưu ra quân tuyên truyền phòng, chống dịch và phát khẩu trang miễn phí cho người dân. Ảnh: Phương Thúy

Tại huyện Quỳnh Lưu, cùng với việc ra quân thực hiện tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân về tình hình dịch bệnh, biện pháp phòng tránh thông qua các trang mạng điện tử, loa phát thanh, các tổ chức Đoàn đã cấp phát miễn phí 10.000 khẩu trang, 5.000 tờ rơi nhằm thông tin đến người dân về nguy cơ, hậu quả của dịch bệnh Covid-19. Tuổi trẻ Quỳnh Lưu cũng tổ chức các hoạt động ra quân tình nguyện dọn dẹp vệ sinh môi trường nông thôn, đô thị, đảm bảo duy trì thông thoáng các tuyến đường thanh niên nông thôn tự quản và thực hiện thu gom rác thải tránh mầm dịch bệnh xâm nhập vào khu dân cư.



Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã chỉ đạo các cơ sở đoàn tổ chức phát khẩu trang miễn phí, bố trí khu vực rửa tay sát khuẩn cho công dân khi đến liên hệ công tác như bộ phận một cửa công an các đơn vị. Bên cạnh đó, Đoàn thanh niên công an các đơn vị đều thành lập các đội tình nguyện khẩn cấp nhằm kịp thời ứng phó nhanh với những vụ việc liên quan đến dịch bệnh.

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An phát khẩu trang miễn phí cho người dân tại bộ phận một cửa. Ảnh: Phương Thúy

Tính đến thời điểm này, bằng sự vận động, quyên góp và kêu gọi các nguồn xã hội hóa, tuổi trẻ Công an Nghệ An đã phát tặng trên 20.000 khẩu trang y tế và chai nước sát khuẩn cho người dân; đồng thời kêu gọi người dân cần chọn lọc những tin tức về dịch SARS-CoV-2 từ các trang chính thống của Chính phủ, Bộ Y tế để có những cập nhật chính xác, kịp thời nhất; giữ tâm lý bình tĩnh, không quá hoang mang hay chủ quan về dịch bệnh...



Chung tay cùng cộng đồng

Đi cùng với công tác tuyên truyền chung tay chống dịch SARS-CoV-2, trước bối cảnh nhiều loại nước rửa tay trên thị trường đồng loạt tăng giá, khó mua, nguồn nguyên liệu và bao bì khan hiếm, nhóm cán bộ, giảng viên, sinh viên bộ môn Sư phạm Hóa học (Viện Sư phạm Tự nhiên) và bộ môn Công nghệ thực phẩm (Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường) Trường Đại học Vinh đã sản xuất dung dịch rửa tay kháng khuẩn có tác dụng ngăn ngừa nhiễm khuẩn, phòng các bệnh truyền nhiễm, an toàn cho sức khỏe người sử dụng và phát miễn phí hơn 2.000 chai cho cán bộ, giảng viên, sinh viên và người dân có nhu cầu sử dụng.

“Sống nơi dân cư đông đúc, tôi luôn quan tâm đến việc bảo vệ sức khỏe gia đình trước tình hình dịch bệnh hiện nay, nên đã đến nhiều cửa hàng mua khẩu trang, nước sát khuẩn cho cả gia đình thì mặt hàng này đều khan hiếm, có chỗ bán thì giá cũng rất cao. Nay được các bạn đoàn viên thanh niên tặng miễn phí và tận tình hướng dẫn cách phòng dịch, tôi thấy vui mừng và yên tâm hơn rất nhiều”. Anh Nguyễn Văn Hùng - người dân phường Hưng Dũng (TP. Vinh)

Tuổi trẻ Trường Đại học Vinh sản xuất dung dịch rửa tay sát khuẩn để phát miễn phí cho cán bộ, giảng viên, sinh viên và người dân. Ảnh: Phương Thúy

Tại Thành đoàn Vinh, sau khi biết tin nông sản khó tiêu thụ do ảnh hưởng của dịch SARS-CoV-2 đã phối hợp với Đoàn thanh niên tỉnh Quảng Ngãi và trở thành đầu mối phối hợp cùng nhiều câu lạc bộ, cơ quan, đơn vị thu mua, hỗ trợ nông dân bán hàng chục tấn dưa hấu; tặng hơn 1.000 khẩu trang cho người dân, trong đó tặng 500 khẩu trang cho Huyện đoàn Tương Dương - đơn vị miền núi còn nhiều khó khăn để phát miễn phí cho bà con nhân dân; treo 500 áp phích tuyên truyền phòng, chống dịch tại những nơi đông người trên toàn thành phố...

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Văn Toàn cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn các cấp bộ Đoàn thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó tập trung phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội triển khai hướng dẫn, tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân biết, nắm bắt về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch tại cộng đồng.

Song song với đó, Tỉnh đoàn tăng cường tuyên truyền qua các hình thức trực quan sinh động như triển khai cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu và phòng tránh bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của SARS-CoV-2” trên trang Facebook Tỉnh đoàn Nghệ An. Theo đó, các đối tượng dự thi sẽ trả lời các bộ câu hỏi do ban tổ chức đưa ra. Đây là cách thức nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức, hiểu biết xung quanh dịch bệnh và cách phòng tránh cho cộng đồng. Cuộc thi triển khai từ 11/2 đến 15/2/2020 thu hút hàng nghìn lượt đoàn viên thanh niên tham gia.

Tuổi trẻ Nghệ An tuyên truyền phòng, chống dịch SARS-CoV-2 cho người dân và thanh thiếu nhi. Ảnh: Phương Thúy

Tỉnh đoàn cũng khuyến nghị đoàn viên thanh niên và nhân dân hạn chế đến các nơi tập trung đông người; không chia sẻ thông tin không rõ nguồn gốc, gây hoang mang, dao động cho nhân dân... Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các cấp bộ Đoàn - Hội - Đội trên toàn tỉnh sẽ tiếp tục theo dõi, phối kết hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường và đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về các biện pháp phòng chống dịch SARS-CoV-2 đến mọi tầng lớp nhân dân để nâng cao nhận thức, chủ động thực hiện các biện pháp phòng lây nhiễm cho bản thân, gia đình và cộng đồng dân cư.