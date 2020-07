Tuyển Việt Nam nhận tin vui từ AFF Cup 2020; Man City nổ 'bom tấn' chuyển nhượng 41 triệu bảng

Tuyển Việt Nam nhận tin vui từ AFF Cup 2020

Chiều 30/7, Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã có cuộc họp trực tuyến về AFF Cup 2020 do chủ tịch AFF Khiev Sameth chủ trì.

Qua xem xét, đánh giá tình hình diễn biến của dịch Covid-19, các thành viên của Ban xác định kế hoạch tổ chức AFF Cup 2020 vào tháng 11 như dự kiến là không phù hợp với điều kiện thực tiễn tại các quốc gia Đông Nam Á.

Trong trường hợp đề xuất trên được thông qua, đội tuyển Việt Nam sẽ chỉ tham dự duy nhất một đấu trường lớn vào cuối năm nay là Vòng loại World Cup 2022. Giữa bối cảnh các giải bóng đá chuyên nghiệp trong nước đang phải hoãn vì Covid-19, dự đoán ảnh hưởng lớn tới kế hoạch của ĐTQG, việc không phải tham dự AFF Cup 2020 được coi là tin vui với thầy trò HLV Park Hang-seo.

Vòng bảng AFC Cup 2020 sẽ được tổ chức tại Việt Nam

Những trận còn lại của vòng bảng AFC Cup 2020 thuộc khu vực Đông Nam Á có 2 đại diện của V.League tham dự sẽ được tổ chức tại Việt Nam.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, AFC đã trao quyền đăng cai vòng bảng 2 bảng G và H ở AFC Cup 2020 cho Việt Nam. Theo đó, bảng F sẽ diễn ra tại sân Thống Nhất (TP.HCM) trong lúc bảng G sẽ diễn ra tại sân Cẩm Phả (Quảng Ninh). Theo thông báo, các trận đấu sẽ diễn ra từ ngày 23 - 29/8 tới.

Sau 3 lượt trận, TP.HCM đang đứng đầu bảng F với 7 điểm. Ảnh minh họa

Đây là 2 bảng đấu có 2 đại diện của V.League gồm Than Quảng Ninh và TP.HCM. Do phải thi đấu cả 3 trận lượt đi trên sân khách nên cả 2 đội của Việt Nam sẽ được thi đấu cả 3 trận lượt về trên sân nhà. Đây là một trong những lý do AFC giao quyền tổ chức các trận còn lại của 2 bảng này cho LĐBĐ Việt Nam.