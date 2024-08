Thị trường Tỷ giá USD hôm nay 13/8: Đồng USD trong nước giảm nhẹ Tỷ giá USD hôm nay 13/8: Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam hiện ở mức 24.256 VND/USD – giảm 4 VND. Trên thị trường thế giới, chỉ số USD Index (DXY) hiện ở mức 103,12 điểm- giảm 0,11 điểm so với giao dịch ngày 12/8/2024.

Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Chỉ số DXY, đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), đã dừng ở mức 103,12 điểm, giảm 0,11 điểm so với giao dịch ngày 12/8/2024.

Đồng USD ổn định vào phiên giao dịch vừa qua, trong bối cảnh thị trường tiền tệ giao dịch ổn định hơn, khi các nhà đầu tư cân nhắc khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất sâu vào tháng tới, trước một loạt dữ liệu kinh tế của Mỹ cũng như sau những động thái bất ổn vào tuần trước.

Sự phục hồi này diễn ra sau một tuần giao dịch đầy biến động, bắt đầu bằng đợt bán tháo lớn trên các loại tiền tệ và thị trường chứng khoán, do lo ngại về nền kinh tế Mỹ và thái độ diều hâu của Ngân hàng Nhật Bản.

Đồng USD tăng 0,33% so với đồng Yên Nhật, ở mức 147,1 Yên, và không đổi so với đồng franc Thụy Sĩ, ở mức 0,8661.

Dự báo tỷ giá USD

Chuyên gia phân tích thị trường tài chính Günay Caymaz cho biết trên Investing.com: "Đồng đô la Mỹ, vốn tăng vọt do nhu cầu trú ẩn an toàn, đã có một thời gian ngắn nghỉ ngơi khi tâm lý thị trường được cải thiện. Tuy nhiên, xu hướng dài hạn của đồng tiền này vẫn phụ thuộc vào lập trường chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang (FED).

Với lạm phát vẫn ở mức cao, FED phải đối mặt với nhiệm vụ khó khăn là cân bằng giữa áp lực giá cả và tránh suy thoái. Việc công bố dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ sắp tới sẽ được theo dõi chặt chẽ để tìm manh mối về động thái tiếp theo của ngân hàng trung ương.

Mặc dù thị trường đã cho thấy dấu hiệu phục hồi, khả năng biến động mới vẫn còn cao. Các nhà đầu tư nên áp dụng cách tiếp cận thận trọng và theo dõi chặt chẽ các chỉ số kinh tế để có thêm thông tin."

Tỷ giá USD hôm nay trong nước

Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 13-8, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 4 đồng, hiện ở mức 24.256 đồng.

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.450 đồng.

Tỷ giá USD tại Vietcombank niêm yết giá mua - bán USD ở mức 24.910 – 25.280 đồng/USD, tăng 10 đồng/USD chiều mua và chiều bán ra so với phiên trước đó.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay quay đầu giảm so với phiên trước. Tại thị trường Hà Nội, lúc 6 giờ 36 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở quanh mức 25.517 – 25.607 đồng/USD, giảm mạnh 47 đồng/USD chiều mua vào và giảm 14 đồng/USD chiều bán ra so với phiên giao dịch trước đó.

Tỷ giá USD

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

24.910 đồng

25.280 đồng

Vietinbank

24.820 đồng

25.270 đồng

BIDV

24.960 đồng

25.300 đồng



* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 25.157 đồng – 27.806 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

26.722 đồng

28.188 đồng

Vietinbank

26.568 đồng

28.068 đồng

BIDV

26.981 đồng

28.263 đồng



* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 157 đồng – 173 đồng.