Thị trường Tỷ giá USD hôm nay 10/8: Ổn định Tỷ giá USD hôm nay 10/8: Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 2 đồng, hiện ở mức 24.260 đồng.

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm không đáng kể 0,05%, xuống mốc 103,15.

Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Đồng USD đã giảm từ mức cao nhất trong một tuần so với các loại tiền tệ chính khác vào phiên giao dịch vừa qua, khép lại một vài ngày giao dịch không ổn định, trước nguy cơ xảy ra một cuộc suy thoái kinh tế đang tới gần.

Đồng tiền của Mỹ đã giảm so với đồng yên Nhật sau ba ngày phục hồi, vì dữ liệu việc làm vững chắc hơn dự kiến ngày 8/8 đã góp phần làm giảm kỳ vọng của thị trường vào các đợt cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào cuối năm nay.

Đồng Yên và franc Thụy Sĩ neo gần mức thấp nhất trong một tuần khi các thị trường chứng khoán lớn tăng và lợi suất trái phiếu kho bạc giảm.

Thị trường đã trải qua một tuần hỗn loạn, phần lớn là do số liệu bảng lương ảm đạm của Mỹ được công bố tuần trước, trong khi nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn như yên và franc tăng, đã khiến các loại tiền tệ này tăng vọt lên mức cao nhất kể từ đầu năm vào ngày 5/8.

Đồng USD đã giảm 0,39%, xuống mức 146,675 yên, nhưng vẫn đang trên đà tăng tuần đầu tiên trong sáu tuần.

“Thị trường kỳ vọng sẽ sử dụng đồng yên như một nguồn trú ẩn an toàn trong bối cảnh hỗn loạn và xung đột đang diễn ra trên khắp thế giới”, Juan Perez, Giám đốc giao dịch tại Monex USA ở Washington, Mỹ cho biết.

Dữ liệu được công bố ngày 8/8 cho thấy số lượng người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới đã giảm nhiều hơn dự kiến vào tuần trước, làm dịu đi nỗi lo thị trường lao động đang tan rã.

Thị trường đặt cược khả năng Fed cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản tại cuộc họp chính sách tiếp theo vào ngày 17 và 18/9 đã giảm từ mức 69% xuống còn 52%, của một ngày trước đó, với dự đoán 49% khả năng cắt giảm 25 điểm cơ bản, theo Công cụ FedWatch của CME Group.

Đồng Yên đã tăng cao hơn trong tháng này, đạt mức cao nhất kể từ ngày 2/1, ở mức 141,675 USD vào đầu tuần, sau khi Ngân hàng Nhật Bản bất ngờ tăng lãi suất trong bối cảnh các chỉ số kinh tế của Mỹ không đạt được kỳ vọng của thị trường.

Số liệu của Ủy ban Giao dịch hàng hóa tương lai Mỹ sẽ đưa ra chỉ báo rõ ràng hơn về mức độ mua vào đồng yên Nhật.

Đồng EUR ổn định ở mức 1,0919 USD, nhưng ít thay đổi so với một tuần trước. Vào ngày 5/8, đồng tiền chung châu Âu đã tăng cao lên mức 1,1009 USD, lần đầu tiên kể từ ngày 2/1.

Đồng bảng Anh tăng đạt mức 1,2756 USD. Trong khi đó, đồng AUD giảm 0,29% xuống mức 0,657 USD, trong khi đồng NZD đạt mức cao nhất trong ba tuần là 0,6035 USD trước khi giảm và chốt phiên giao dịch ở mức 0,5998.

Tỷ giá USD hôm nay trong nước

Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 10/8, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 2 đồng, hiện ở mức 24.260 đồng.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay quay đầu giảm so với phiên trước. Tại thị trường Hà Nội, lúc 5 giờ 58 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở quanh mức 25.540 – 25.600 đồng/USD, giảm 32 đồng/USD chiều mua vào và giảm mạnh 52 đồng/USD chiều bán ra so với phiên giao dịch trước đó.

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.450 đồng.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD tại Vietcombank niêm yết giá mua - bán USD ở mức 24.900 – 25.270 đồng/USD, giảm mạnh 50 đồng/USD chiều mua và chiều bán ra so với phiên trước đó.

BIDV niêm yết giá mua - bán USD đứng ở mức 24.945 – 25.285 đồng/USD, giảm 30 đồng/USD chiều mua và chiều bán ra so với phiên trước đó.

Tại Vietinbank niêm yết giá mua - bán USD ở mức 24.820 – 25.270 đồng/USD, giảm 20 đồng/USD chiều mua và chiều bán ra so với phiên trước đó.

Eximbank niêm yết giá mua - bán USD giao dịch ở mức 24.920 – 25.280 đồng/USD, giảm mạnh 40 đồng/USD cả chiều mua và chiều bán ra so với phiên trước đó.

Tỷ giá USD

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

24.900 đồng

25.270 đồng

Vietinbank

24.820 đồng

25.270 đồng

BIDV

24.945 đồng

25.285 đồng



* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 25.150 đồng – 27.797 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

26.711 đồng

28.176 đồng

Vietinbank

26.528 đồng

28.028 đồng

BIDV

26.980 đồng

28.262 đồng



* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 156 đồng – 173 đồng.