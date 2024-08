Thị trường Tỷ giá USD hôm nay 9/8: Đồng USD tăng phiên thứ 3 liên tiếp Tỷ giá USD hôm nay 9/8: Đồng USD trên thị trường thế giới có phiên thứ 3 tăng liên tiếp trong giỏ thanh toán quốc tế. Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 12 đồng, hiện ở mức 24.262 đồng.

Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,22%, đạt mốc 103,19.

Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch

Đồng USD tăng giá trong phiên giao dịch mới đây, phản ánh sự lạc quan từ báo cáo thị trường lao động Mỹ với số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm mạnh hơn dự đoán.

Bộ Lao động Mỹ cho biết, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu đã giảm xuống mức điều chỉnh theo mùa là 233.000, làm dịu đi lo ngại về sự suy giảm của thị trường lao động.

Đồng USD tăng giá so với đồng Yen, đặc biệt sau khi đồng tiền Nhật Bản giảm giá đáng kể trong tuần giao dịch biến động, phản ánh sự thay đổi trong các giao dịch chênh lệch lãi suất và chính sách tiền tệ của Nhật Bản.

Đồng Yen suy yếu, giảm 0,37% xuống còn 147,205, tiếp nối đà giảm 1,6% từ ngày hôm trước, sau thông báo của Phó Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản về việc giữ nguyên lãi suất trong ngắn hạn.

Sự chú ý của giới đầu tư hiện đang hướng đến báo cáo lạm phát của Mỹ cho tháng 7 sắp tới và những phát biểu từ Chủ tịch Fed Jerome Powell tại Hội nghị Jackson Hole vào cuối tháng 8, có thể sẽ ảnh hưởng đến quyết định đầu tư.

Tỷ giá USD hôm nay trong nước

Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 9/8, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 12 đồng, hiện ở mức 24.262 đồng.

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.450 đồng.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Ngân hàng Giá mua (VND/USD) Giá bán (VND/USD) Vietcombank 24.950 25.320 BIDV 24.975 25.315 Vietinbank 24.840 25.290 Eximbank 24.960 25.320

1. VCB - Cập nhật: 09/08/2024 06:27 - Thời gian website nguồn cung cấp Ngoại tệ Mua Bán Tên Mã Tiền mặt Chuyển khoản AUSTRALIAN DOLLAR AUD 16,073.17 16,235.53 16,756.64 CANADIAN DOLLAR CAD 17,850.87 18,031.19 18,609.93 SWISS FRANC CHF 28,517.78 28,805.84 29,730.42 YUAN RENMINBI CNY 3,441.24 3,476.00 3,588.11 DANISH KRONE DKK - 3,617.79 3,756.39 EURO EUR 26,799.24 27,069.94 28,269.11 POUND STERLING GBP 31,131.81 31,446.27 32,455.61 HONGKONG DOLLAR HKD 3,146.23 3,178.01 3,280.02 INDIAN RUPEE INR - 298.75 310.70 YEN JPY 166.88 168.56 176.62 KOREAN WON KRW 15.80 17.56 19.15 KUWAITI DINAR KWD - 81,987.06 85,266.11 MALAYSIAN RINGGIT MYR - 5,582.50 5,704.34 NORWEGIAN KRONER NOK - 2,286.65 2,383.77 RUSSIAN RUBLE RUB - 278.78 308.62 SAUDI RIAL SAR - 6,682.43 6,949.70 SWEDISH KRONA SEK - 2,361.79 2,462.10 SINGAPORE DOLLAR SGD 18,512.87 18,699.86 19,300.08 THAILAND BAHT THB 628.31 698.12 724.87 US DOLLAR USD 24,950.00 24,980.00 25,320.00

2. Agribank - Cập nhật: 01/01/1970 08:00 - Thời gian website nguồn cung cấp Ngoại tệ Mua Bán Tên Mã Tiền mặt Chuyển khoản USD USD 24,980.00 25,000.00 25,320.00 EUR EUR 26,950.00 27,058.00 28,175.00 GBP GBP 31,232.00 31,421.00 32,393.00 HKD HKD 3,164.00 3,177.00 3,282.00 CHF CHF 28,737.00 28,852.00 29,738.00 JPY JPY 167.85 168.52 175.96 AUD AUD 16,109.00 16,174.00 16,671.00 SGD SGD 18,608.00 18,683.00 19,246.00 THB THB 689.00 692.00 721.00 CAD CAD 17,971.00 18,043.00 18,576.00 NZD NZD 14,840.00 15,340.00 KRW KRW 17.47 19.09

3. Sacombank - Cập nhật: 30/01/2002 07:16 - Thời gian website nguồn cung cấp Ngoại tệ Mua Bán Tên Mã Tiền mặt Chuyển khoản USD USD 24980 24980 25340 AUD AUD 16271 16321 16831 CAD CAD 18096 18146 18597 CHF CHF 29029 29079 29646 CNY CNY 0 3472.6 0 CZK CZK 0 1037 0 DKK DKK 0 3670 0 EUR EUR 27240 27290 27993 GBP GBP 31663 31713 32365 HKD HKD 0 3230 0 JPY JPY 169.72 170.22 174.73 KHR KHR 0 6.2261 0 KRW KRW 0 17.9 0 LAK LAK 0 0.963 0 MYR MYR 0 5800 0 NOK NOK 0 2305 0 NZD NZD 0 14868 0 PHP PHP 0 412 0 SEK SEK 0 2386 0 SGD SGD 18777 18827 19388 THB THB 0 670.6 0 TWD TWD 0 765 0 XAU XAU 7700000 7700000 7850000 XBJ XBJ 7200000 7200000 7570000

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay quay đầu giảm so với phiên trước. Tại thị trường Hà Nội, lúc 6 giờ 1 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở quanh mức 25.572 – 25.652 đồng/USD, giảm mạnh 93 đồng/USD chiều mua vào và giảm 83 đồng/USD chiều bán ra so với phiên giao dịch trước đó.

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 25.187 đồng – 27.838 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 158 đồng – 175 đồng.