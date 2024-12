Thị trường Tỷ giá USD hôm nay 26/12/2024: Giữ vững đà tăng Tỷ giá USD hôm nay 26/12/2024: Giữ vững đà tăng trước thêm năm mới với chỉ số US Dollar Index (DXY) tăng 0,09%, hiện ở mức 108,12.

Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,09%, hiện ở mức 108,12.

Đồng USD tiếp tục tăng trưởng mạnh, được hỗ trợ bởi kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ trì hoãn việc cắt giảm lãi suất. Thị trường cũng kỳ vọng về tăng trưởng kinh tế của Mỹ, góp phần vào việc đồng USD tăng hơn 7% từ tháng 9. Lạm phát và dự báo của Fed về việc giảm tốc độ nới lỏng chính sách lãi suất trong năm tới đã củng cố vị thế của đồng bạc xanh.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ đạt mức cao nhất trong 7 tháng là 4,629%, phản ánh sự trái ngược giữa lập trường ôn hòa của Fed và dự báo tăng trưởng toàn cầu. Sự chênh lệch lãi suất gia tăng giữa Mỹ và các nền kinh tế khác đã tạo đà cho đồng USD mạnh lên.

Với sự tập trung của thị trường vào lãi suất, khối lượng giao dịch dự kiến sẽ vẫn thấp trước thềm năm mới 2024. Chỉ số DXY đang duy trì ở mức 108,12 USD, tăng nhẹ 0,09%. Việc duy trì trên mốc 107,9 cho thấy xu hướng tăng giá trong ngắn hạn. Nếu vượt qua ngưỡng kháng cự 108,54, chỉ số DXY có thể tiến tới ngưỡng kháng cự tiếp theo là 108,9.

Ngược lại, ngưỡng hỗ trợ chính của chỉ số DXY nằm ở mức 107,60, với mức hỗ trợ tiếp theo ở khoảng 107,18. Để giữ nguyên xu hướng tăng, chỉ số cần duy trì trên các mức này.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ gần đây tăng mạnh lên 4,62%, vượt qua ngưỡng kháng cự, cho thấy niềm tin của nhà đầu tư vào sức mạnh kinh tế Mỹ và kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất chậm hơn. Sự gia tăng lợi suất phản ánh nhu cầu tăng cao đối với lợi nhuận cao hơn trong bối cảnh kinh tế toàn cầu không ổn định.

Lợi suất kỳ hạn 10 năm cao thường hỗ trợ đồng USD tăng, vì lợi suất cao hơn thu hút đầu tư nước ngoài. Khi lợi suất vượt qua mức 4,58%, điều này có thể thúc đẩy đồng USD tăng hơn nữa và tạo áp lực lên hàng hóa và các tài sản được định giá bằng USD, bao gồm vàng và bạc.

Trong một diễn biến khác, tỷ giá EUR/USD hiện giao dịch ở mức 1,03912 USD. Đồng EUR giảm nhẹ 0,13% so với USD. Mức hỗ trợ chính là 1,04465 USD, quyết định động thái tiếp theo của đồng EUR. Nếu vượt qua mức này, cặp tiền tệ EUR/USD có thể nhắm đến mức kháng cự 1,05324 USD, sau đó là 1,06288 USD.

Ngược lại, mức hỗ trợ đối với đồng EUR là 1,03426 USD. Nếu giảm xuống dưới mức này, giá có thể tiến tới mức hỗ trợ tiếp theo là 1,02760 USD.

Tỷ giá USD hôm nay trong nước

Tỷ giá trung tâm của cặp đồng tiền VND/USD do Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng trong phiên ngày 26/12 đã tăng lên 24.320 đồng, tăng 12 đồng so với mức trước đó.

Tỷ giá USD tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước được niêm yết ở mức 23.400 – 25.450 đồng/USD (mua – bán), không thay đổi so với phiên trước đó. Trong khi đó, thị trường USD tự do tại Hà Nội vào sáng nay tiếp tục ghi nhận mức tăng so với phiên trước. Đến 6 giờ 39 phút, tỷ giá USD giao dịch (mua - bán) ở mức 25.699 – 25.799 đồng/USD, giảm 37 đồng/USD cả chiều mua và bán so với phiên trước đó.

Ngày 26/12, các ngân hàng thương mại đã tăng giá mua – bán đồng USD so với phiên trước. Tại Vietcombank, tỷ giá USD được niêm yết ở mức 25.206 – 25.536 đồng/USD, tăng 13 đồng/USD ở cả chiều mua và bán. BIDV niêm yết giá mua - bán USD ở mức 25.236 – 25.536 đồng/USD, tăng 8 đồng/USD chiều mua và tăng 13 đồng/USD chiều bán so với phiên trước đó. Tại Vietinbank, tỷ giá USD được niêm yết ở mức 25.125 – 25.530 đồng/USD, không thay đổi so với phiên trước đó. Eximbank niêm yết tỷ giá USD giao dịch ở mức 25.200 – 25.536 đồng/USD, giảm 20 đồng chiều mua và tăng 13 đồng chiều bán so với phiên trước đó.