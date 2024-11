Thị trường Tỷ giá USD hôm nay 28/11/2024: Đồng USD giảm mạnh trước kỳ nghỉ lễ Tạ ơn Tỷ giá USD hôm nay 28/11/2024: Đồng USD giảm mạnh 0,95%, xuống mức 106,06 trước kỳ nghỉ lễ Tạ ơn

Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) giảm 0,95%, xuống 106,06, khi đồng USD suy yếu trước kỳ nghỉ lễ. Các nhà đầu tư lo ngại về chính sách thuế quan của Tổng thống đắc cử Donald Trump sau khi nhậm chức.

Dữ liệu GDP quý III của Mỹ tăng 2,8%, đúng như dự báo, và không thay đổi quan điểm rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) có thể nới lỏng chính sách lãi suất vào tháng tới. Dữ liệu chi tiêu của người tiêu dùng cho thấy lạm phát ổn định, mở đường cho việc cắt giảm lãi suất.

Bộ Thương mại Mỹ công bố chỉ số giá PCE tháng 10 tăng 0,2%, và trong 12 tháng qua, chỉ số này tăng 2,3%. Trong khi đó, đơn đặt hàng hàng hóa tháng 10 chỉ tăng 0,2%, và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm xuống 213.000, cho thấy thị trường lao động vững mạnh.

Chỉ số USD/JPY giảm 1,43%, xuống mức thấp nhất trong năm tuần, trong khi đồng EUR tăng 0,74% nhờ sự suy yếu của USD. Đồng yên được hưởng lợi từ kỳ vọng tăng lãi suất tại Nhật Bản vào tháng 12, và vì Nhật Bản không bị ảnh hưởng bởi các chính sách thuế quan của Trump.

Jane Foley, chiến lược gia ngoại hối tại RaboBank, cho biết Nhật Bản là quốc gia nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ lớn nhất ngoài nước và là nhà đầu tư lớn vào Mỹ.

Tỷ giá USD hôm nay trong nước

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 24.295 VND/USD, không thay đổi so với phiên trước. Biên độ giao dịch của tỷ giá này, theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, dao động từ 23.080 đến 25.509 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước hiện có mức mua vào 23.400 VND/USD và bán ra 25.450 VND/USD.

Tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá USD cũng không có nhiều biến động. Cụ thể, Vietcombank niêm yết giá USD ở mức 25.170 - 25.509 VND/USD, không thay đổi so với phiên trước. VietinBank ghi nhận tỷ giá USD ở mức 25.200 - 25.509 VND/USD.

Ngoài ra, tại một số ngân hàng cổ phần tư nhân như Techcombank, tỷ giá USD mua vào và bán ra lần lượt là 25.125 - 25.509 VND/USD. Trong khi đó, Eximbank ghi nhận tỷ giá USD ở mức 24.160 - 24.509 VND/USD vào sáng nay.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND sáng nay đã giảm nhẹ. Cụ thể, giá mua vào là 25.710 VND/USD và bán ra là 25.810 VND/USD, giảm 20 đồng và 30 đồng so với phiên trước. Tuy nhiên, giá USD mua vào tại thị trường tự do vẫn cao hơn các ngân hàng tới 585 đồng, trong khi chênh lệch giá bán ra ít nhất là 301 đồng.

Nhóm phân tích của Ngân hàng ACB nhận định rằng đồng USD đang có dấu hiệu hạ nhiệt, giúp tâm lý giao dịch trong nước ổn định hơn. Các chuyên gia kỳ vọng tỷ giá có thể giảm xuống dưới mức 25.400 VND/USD trong tuần này.

Trong phiên giao dịch ngày 27/11, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục can thiệp vào thị trường mở. Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước chào thầu 9.999,94 tỷ đồng với kỳ hạn 7 ngày và lãi suất 4%/năm, toàn bộ số tiền này đã được trúng thầu. Bên cạnh đó, nhà điều hành phát hành 250 tỷ đồng tín phiếu kỳ hạn 28 ngày, và 100% lượng tín phiếu này cũng đã trúng thầu với lãi suất 4%.

Theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất qua đêm vào ngày 26/11 ở mức 5,43%, giảm 0,03% so với phiên trước. Lãi suất ở các kỳ hạn khác như 1 tuần là 5,42%, 2 tuần là 5,65%, và 1 tháng là 5,20%.