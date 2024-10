Chuyển đổi số Tỷ phú Elon Musk dự báo số lượng robot hình người sẽ vượt xa con người vào năm 2040 Tại hội nghị Sáng kiến đầu tư tương lai (FII) lần thứ 8, khai mạc vào ngày 29/10 vừa qua tại Thủ đô Riyadh (Ả Rập Xê Út), tỷ phú Elon Musk cho biết số lượng robot hình người sẽ vượt xa con người vào năm 2040, với ít nhất 10 tỷ robot hình người có mặt trên toàn cầu.

Trong một sự kiện được mong đợi, tỷ phú Elon Musk đã xuất hiện trực tiếp trên màn hình lớn tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế King Abdulaziz, một trong những địa điểm tổ chức sự kiện sang trọng bậc nhất ở Riyadh, thủ đô của Ả Rập Xê Út.

Với tư cách là nhân vật trung tâm của buổi tọa đàm, Musk đã tham gia một cuộc đối thoại trực tiếp, sôi nổi với Tiến sĩ Peter Diamandis, một trong những nhà tư tưởng hàng đầu về tương lai và là một doanh nhân nổi tiếng người Mỹ. Cuộc trò chuyện tập trung vào những chủ đề nóng hổi như tương lai của công nghệ, khám phá vũ trụ và những thách thức mà nhân loại đang đối mặt.

Tỷ phú Elon Musk. Ảnh: Internet.

Cuộc đối thoại đã nhanh chóng trở nên sôi động khi Tiến sĩ Diamandis đặt câu hỏi về lập trường của Musk đối với những cảnh báo gần đây về mối nguy hiểm của trí tuệ nhân tạo (AI). Cụ thể, ông hỏi liệu Musk có còn chia sẻ quan điểm "80/20" của Geoffrey Hinton, một trong những "cha đẻ" của AI, rằng AI có khả năng gây ra mối đe dọa nghiêm trọng cho nhân loại hay không.

Musk đã thừa nhận rằng ông từng rất lo ngại về tiềm năng nguy hiểm của AI, nhưng gần đây, quan điểm của ông đã có phần thay đổi. Theo Musk, khả năng AI mang lại những tác động tích cực cho nhân loại là rất lớn, ước tính khoảng 80-90%, trong khi rủi ro chỉ chiếm khoảng 10-20%.

Musk cho biết ông tin rằng năng lực của AI đang tăng với tốc độ 100 lần mỗi năm và dự đoán rằng thậm chí trong 4 năm nữa, thế giới có thể kỳ vọng AI sẽ tốt hơn 10.000 lần so với hiện nay.

Nhà sáng lập Tesla và SpaceX còn lưu ý thêm rằng ông nghĩ AI "sẽ có thể làm bất cứ điều gì mà con người có thể làm được trong vòng 1 hoặc 2 năm tới" và đến năm 2028, AI sẽ có khả năng "làm được những gì mà tất cả con người có thể" với tổng dân số là 8 tỷ người.

Musk tin rằng nếu chúng ta phát triển AI một cách đúng đắn, cuộc sống của con người sẽ trở nên vô cùng tiện nghi. Ai cũng sẽ có cơ hội tiếp cận mọi sản phẩm, dịch vụ mà họ cần, và giá cả sẽ rẻ đến mức bất ngờ.

Số lượng robot hình người sẽ vượt xa con người vào năm 2040

Thay đổi hướng câu chuyện, Musk đưa ra một dự báo rằng, đến năm 2040, số lượng robot hình người có thể sẽ vượt qua cả dân số thế giới. Ông tin rằng, trong tương lai không xa, robot sẽ trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày, thậm chí có thể thay thế con người trong nhiều lĩnh vực.

"Trong 25 năm nữa, sẽ có ít nhất 10 tỷ robot hình người xuất hiện trên thế giới. Đây là một "siêu phẩm" chưa từng có trong lịch sử và Tesla sẽ là đơn vị tiên phong trong cuộc cách mạng robot này", Elon Musk chia sẻ.

Robot hình người. Ảnh: Internet.

Musk tự tin rằng những robot hình người này sẽ sớm được thương mại hóa với mức giá vô cùng hấp dẫn, chỉ khoảng 20.000 đến 25.000 USD. Ông cho biết, với mức giá này, bất kỳ ai cũng có thể sở hữu một "người giúp việc" đa năng có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau.

Ông cho biết robot Optimus Prime của Tesla sẽ bắt đầu được sản xuất với số lượng hạn chế vào năm tới và sau đó sẽ được sản xuất hàng loạt vào năm 2026.

Khi được hỏi điều ông lo lắng nhất cho tương lai là gì, Musk thừa nhận AI là "mối đe dọa hiện hữu đáng kể", nhưng ông cũng tin rằng mối đe dọa đáng kể nhất mà nhân loại phải đối mặt "là sự suy giảm dân số toàn cầu và tỷ lệ sinh giảm".

“Đó là vấn đề lớn nhất mà các quốc gia cần giải quyết. Nếu bạn không tạo ra con người thì không có nhân tính. Và tất cả các chính sách trên thế giới đều không quan trọng”, Musk nói.

Cảnh báo về những rủi ro tiềm ẩn của AI

Để ngăn chặn những hậu quả tiêu cực tiềm ẩn của AI, Musk đã đề xuất một giải pháp táo bạo đó là phát triển một loại AI đặc biệt, có khả năng tìm kiếm sự thật một cách tối đa. Ông đang thực hiện dự án đầy tham vọng này thông qua công ty khởi nghiệp xAI của mình.

Musk đã lên tiếng cảnh báo về những rủi ro tiềm ẩn của AI. Ông cho rằng, mặc dù nhiều người cho rằng AI sẽ được phát triển một cách an toàn, nhưng thực tế lại không phải như vậy. Thay vào đó, các mô hình AI hiện nay đang được huấn luyện để tuân theo một số quan điểm nhất định, điều này có thể dẫn đến những hậu quả không mong muốn.

Musk cho biết, các mô hình AI tại Thung lũng Silicon đã bị ảnh hưởng sâu sắc bởi tư tưởng của những người tạo ra chúng. Ông mô tả điều này như một hiện tượng 'thức tỉnh và hư vô', ám chỉ việc AI đã hấp thụ những quan điểm triết học và xã hội khá đặc trưng của khu vực này.

“Xây dựng một mô hình AI yêu thương nhân loại, đó là lý do tại sao tôi tạo ra xAI. Một AI khao khát yêu thương nhân loại và tìm kiếm lợi ích tốt nhất cho nhân loại trong tương lai”, ông nói.

Musk dự đoán rằng trong tương lai, mỗi quốc gia sẽ sở hữu riêng một hệ thống AI. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận rằng công nghệ AI hiện nay vẫn còn rất phức tạp và đòi hỏi những kỹ năng kỹ thuật cao cấp. Do đó, chỉ một số ít các công ty trên thế giới mới có khả năng phát triển và vận hành những mô hình AI tiên tiến này.

Sứ mệnh tới sao Hỏa của Elon Musk

Trong khi bày tỏ những lo ngại về AI, Musk lại tỏ ra vô cùng lạc quan về tương lai của SpaceX. Ông dự kiến sẽ thực hiện một bước ngoặt lịch sử khi đưa tàu vũ trụ lên sao Hỏa chỉ trong vài năm tới.

“Chúng tôi sẽ gửi tàu vũ trụ không người lái đầu tiên lên sao Hỏa và nếu thành công, chúng tôi sẽ đưa con người lên đó khoảng 2 năm sau đó”, ông nói.

Sứ mệnh tới sao Hỏa của Elon Musk. Ảnh: Internet.

Musk cho rằng, rào cản lớn nhất mà các công ty công nghệ phải đối mặt hiện nay là những quy định hành chính quá chặt chẽ. Ông ví von, 'Việc xin giấy phép phức tạp đến nỗi mất nhiều thời gian hơn cả việc phóng một quả tên lửa vào vũ trụ'.

Ông cảnh báo rằng, nếu tình trạng quản lý quá mức tiếp diễn, mọi dự án lớn, kể cả việc đưa con người lên sao Hỏa, đều sẽ bị trì hoãn hoặc thậm chí là trở nên bất khả thi. Ông cho rằng, sự chậm trễ và rắc rối do các quy định quá mức gây ra sẽ bóp nghẹt mọi sáng kiến.

Tiến tới ra mắt xe tự lái hoàn toàn không cần vô lăng

Tại sự kiện ra mắt mẫu xe tự lái Cybercab, Elon Musk đã tạo nên một bước ngoặt lớn khi công bố tính năng tự lái hoàn toàn đã sẵn sàng tích hợp vào mẫu xe này. Ông chia sẻ rằng, với công nghệ tiên tiến này, Cybercab sẽ không chỉ là một phương tiện di chuyển mà còn là một bước tiến quan trọng hướng tới tương lai giao thông tự động.

Theo đó, Tesla sẽ chính thức triển khai dịch vụ taxi tự lái hoàn toàn không cần người lái tại Mỹ vào giữa năm sau. Dự án này sẽ bắt đầu tại tiểu bang California, trung tâm đổi mới công nghệ của Mỹ, và sau đó mở rộng sang Texas.

Xe tự lái Cybercab của Tesla. Ảnh: Internet

Ông cho biết, xe tự lái của Tesla sẽ "vượt qua mức độ an toàn của con người vào năm tới, chỉ cần cập nhật phần mềm", đồng thời nói thêm rằng vào cuối năm 2026, dự kiến ​​việc sản xuất Cybercab "không có vô lăng hoặc bàn đạp" sẽ bắt đầu.

"Và chúng sẽ đến nơi chúng muốn đến an toàn hơn 10 lần so với xe do con người lái. Điều này sẽ cứu được hơn 1 triệu sinh mạng con người mỗi năm", Musk nói.

Giám đốc điều hành Tesla cho biết ông có kế hoạch đưa 9,5 triệu chiếc xe này vào sử dụng vào năm tới, với mục tiêu cuối cùng là 100 triệu chiếc.

Cuộc thảo luận đã hé lộ một tương lai đầy triển vọng cho Tesla. Cụ thể, các chuyên gia dự đoán rằng việc triển khai dịch vụ taxi tự lái sẽ giúp giá trị công ty tăng lên đáng kể, đạt mốc 5 nghìn tỷ USD. Thậm chí, khi robot hình người Optimus Prime được thương mại hóa, con số này có thể còn tăng gấp 5 lần, lên tới 25 nghìn tỷ USD, khẳng định vị thế của Tesla như một đế chế công nghệ hàng đầu thế giới.

Musk đã vẽ nên một bức tranh về tương lai đầy bất ngờ khi đặt ra câu hỏi: "Tiền có còn ý nghĩa trong một thế giới mà mọi thứ đều có thể được tự động hóa?" Ông đang hình dung một xã hội hậu tư bản, nơi mà các giá trị truyền thống có thể sẽ bị thay đổi hoàn toàn.

Ông cho biết: “Về mặt tích cực khi hướng tới một xã hội thịnh vượng, kết quả có khả năng xảy ra nhất sẽ không phải là thu nhập cơ bản toàn dân, mà là thu nhập cao toàn dân”.