U15 Sông Lam Nghệ An tự tin bước vào trận derby xứ Nghệ tại vòng chung kết U15 Quốc gia 2025

Sau chiến thắng 5-0 trước U15 An Giang, U15 Sông Lam Nghệ An đang hướng tới kết quả tích cực trong trận đấu gặp U15 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại lượt trận thứ hai bảng C. Với tinh thần khát khao chiến thắng và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, thầy trò HLV Lê Mạnh Huy đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm ở trận derby xứ Nghệ.