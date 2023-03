U17 SLNA liệu có đi đến được trận đấu cuối cùng tại Giải U17 Quốc gia 2023?

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - U17 Sông Lam Nghệ An đã có màn trình diễn ấn tượng tại vòng loại U17 Quốc gia 2023. Và với quyết tâm, thực lực hiện có, đội bóng xứ Nghệ liệu có đi đến được trận đấu cuối cùng ở giải đấu năm nay?

Màn trình diễn ấn tượng

Chuẩn bị cho Giải U17 Quốc gia 2023, ban huấn luyện của U17 Sông Lam Nghệ An đã lên kế hoạch cụ thể từ giáo án tập luyện, đến nhân sự tham gia đội bóng.

Về nhân sự, ngoài nòng cốt là các cầu thủ sinh năm 2006, huấn luyện viên Phan Tiến Hoài quyết định bổ sung thêm 6 cầu thủ thuộc biên chế của đội U16 Sông Lam Nghệ An. Đây đều là những cầu thủ thi đấu xuất sắc và vừa giành được chức vô địch U15 Quốc gia 2022.

Từ việc củng cố về mặt nhân sự, ban huấn luyện U17 Sông Lam Nghệ An cũng xây dựng giáo án tập luyện bài bản. Mục đích là để giúp các cầu thủ sớm hòa nhập và thi đấu gắn kết với nhau. Bên cạnh đó, ban huấn luyện cũng đưa ra phương án cụ thể để phát huy những điểm mạnh và hạn chế điểm yếu của từng cầu thủ.

Song song với đó, huấn luyện viên Phan Tiến Hoài cũng cho các học trò tiếp cận với nhiều sơ đồ khác nhau để khi vào trận không bị bỡ ngỡ.

Huấn luyện viên trưởng U17 Sông Lam Nghệ An chia sẻ: “Trước khi vào giải chúng tôi đã chuẩn bị tập luyện kỹ lưỡng các sơ đồ cho vận động viên. Để các em không bị bỡ ngỡ khi ban huấn luyện đưa ra đấu pháp khác nhau trong từng trận đấu. Nhằm đạt hiệu quả cao, chúng tôi đã vận dụng linh hoạt các chiến thuật cho từng đối thủ cụ thể. Gặp đội mạnh thì sẽ áp dụng sơ đồ khác với khi gặp một đối thủ tầm trung. Và dù áp dụng sơ đồ nào thì các cầu thủ cũng phải có được sự thuần thục, tránh đi những lúng túng, từ đó mắc lỗi hệ thống”.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, U17 Sông Lam Nghệ An tiến đến Vòng loại Giải U17 Quốc gia 2023 với đầy sự tự tin. Đội bóng của huấn luyện viên Phan Tiến Hoài có chiến thắng áp đảo 4-1 trước U17 Hưng Yên, trong ngày ra quân. Sau đó tiếp tục giành 2 trận thắng liên tiếp trước U17 Thanh Hóa và U17 Phú Thọ lần lượt với tỷ số 1-0 và 7-0. Bước đến trận đấu cuối của lượt đi tại bảng B, vòng loại U17 Quốc gia, U17 Sông Lam Nghệ An sẽ phải đối đầu với đội bóng giàu truyền thống U17 Hà Nội. Đây là đối thủ rất mạnh, sở hữu nhiều chân sút chất lượng và được dẫn dắt bởi huấn luyện viên giàu kinh nghiệm – Phạm Minh Đức.

Tuy nhiên, U17 Sông Lam Nghệ An đã trình diễn lối chơi đầy thuyết phục, khi thực hiện các đường luân chuyển bóng mượt mà, các vị trí trên sân luôn di chuyển linh hoạt, từ đó tạo ra các pha tấn công đa dạng. Với sự áp đảo về mặt thế trận, U17 Sông Lam Nghệ An giành chiến thắng 2-0 trước U17 Hà Nội để kết thúc lượt đi với thành tích toàn thắng và vững vàng ở vị trí đầu bảng.

Lượt trận thứ 2 tại lượt về U17 Sông Lam Nghệ An đối đầu U17 Thanh Hóa. Đây là đội bóng sẽ cạnh tranh trực tiếp cho chiếc vé đi tiếp tại bảng B. Tuy nhiên với sự vượt trội về đẳng cấp, đội bóng của huấn luyện viên Phan Tiến Hoài không mấy khó khăn để đè bẹp đối thủ với tỷ số 4-0.

Sau khi giành thành tích toàn thắng 6 trận liên tiếp, U17 Sông Lam Nghệ An đã sớm đoạt vé vào vòng chung kết U17 Quốc gia 2023, trước 2 lượt đấu.

Nhìn lại màn thể hiện của U17 Sông Lam Nghệ An tại các trận đấu thuộc vòng loại có thể thấy, đội bóng này mang đến lối chơi khá đa dạng, mềm mại trong các pha luân chuyển bóng và có nhiều cách tiếp cận khung thành đối phương khác nhau. U17 Sông Lam Nghệ An đã thể hiện được sự đĩnh đạc của đội bóng giàu tham vọng. Đặc biệt các cầu thủ xứ Nghệ luôn ra sân với ý chí quyết đấu và tinh thần cống hiến rất cao, tạo sức hút cho khán giả theo dõi.

Huấn luyện viên Phan Tiến Hoài đánh giá: “Qua các trận đấu tại vòng loại, tôi ấn tượng với tinh thần và sự đoàn kết của tập thể U17 Sông Lam Nghệ An. Ban huấn luyện đã có những sự hỗ trợ hiệu quả giúp các cầu thủ có được kết quả tốt nhất. Bên cạnh đó U17 Sông Lam Nghệ An gặp nhiều may mắn và các cầu thủ đều nỗ lực để hoàn thành được mục tiêu mà đội đã đưa ra từ trước đó”.

Nhà cầm quân U17 Sông Lam Nghệ An nói thêm: “Ở giải đấu này, các cầu thủ U17 Sông Lam Nghệ An có rất nhiều tiến bộ. Học trò của tôi hoàn thành tốt ý đồ chiến thuật mà ban huấn luyện đề ra. Chúng tôi xây dựng lối chơi mang tính tập thể và không quá đề cao một cá nhân cụ thể nào. Có nhiều em đã phát huy rất tốt năng lực của mình và để lại những trận đấu làm hài lòng ban huấn luyện”.

Giải quyết từng trận một

Như vậy đã xác định được 12 đội bóng tham gia vòng chung kết U17 Quốc gia 2023, gồm: PVF, Viettel; Sông Lam Nghệ An, Hà Nội; Huế, SHB Đà Nẵng, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh; Hoàng Anh Gia Lai, Khánh Hòa; Bình Phước; Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp.

Tại vòng loại, PVF, Viettel, Hoàng Anh Gia Lai... là những đội đã khẳng định được thương hiệu với màn thể hiện đầy thuyết phục. Trong đó đáng chú ý nhất vẫn là PVF, nhà đương kim vô địch U17 Quốc gia đã để lại ấn tượng mạnh khi giành 7 trận thắng và chỉ để hòa 1 trận. Bên cạnh đó Viettel cũng cho thấy sự đồng đều ở các tuyến và lối chơi có tính chuyên nghiệp cao. Tại vòng loại đội bóng này chỉ để thua duy nhất 1 trận trước U17 PVF. Nhìn vào thực lực có thể đánh giá PVF và Viettel là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch U17 Quốc gia 2023. Ngoài ra, Hoàng Anh Gia Lai, Hà Nội, Đồng Tháp, Huế... hoàn toàn cũng có thể tạo bất ngờ.

Huấn luyện viên Phan Tiến Hoài nhận định về đối thủ: “PVF và Viettel là hai trung tâm đào tạo bóng đá lớn của Việt Nam. Ở mùa giải này qua các trận đấu tại vòng loại 2 đội bóng này đã thể hiện được sức mạnh của mình. Trình độ các cầu thủ của Viettel và PVF rất tốt, đội bóng được tổ chức bài bản. Đây là một trong những đội bóng đáng gờm ở vòng chung kết U17 Quốc gia 2023”.

Nhìn lại tổng quan tại vòng loại có thể thấy rằng 12 đội bóng được vào chơi ở vòng chung kết đều có những thế mạnh riêng. Các đội bóng năm nay tham gia U17 Quốc gia đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và mang tính chuyên nghiệp cao. Chất lượng chuyên môn của họ cũng được nâng lên so với các mùa giải trước.

Ông Nguyễn Đình Nghĩa – Phó Tổng Giám đốc Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An cho hay: “Qua các trận tại vòng bảng tôi nhận thấy các đội hiện nay được đầu tư khá bài bản, qua đó chất lượng chuyên môn được nâng lên rõ rệt. Đây là điều đáng mừng, mở ra tương lai tươi sáng cho nền bóng đá nước nhà”.

Nói như trên để thấy rằng, để tiến xa được giải đấu năm nay, không phải là điều dễ dàng với U17 Sông Lam Nghệ An. Đội bóng cần phải tạm quên đi những chiến thắng ở vòng loại, lấy lại sự cân bằng và cải thiện thêm những mặt còn hạn chế mới mong đi được đến trận đấu cuối cùng.

“Sau vòng loại chúng tôi đã không trở về nhà, mà toàn đội quyết định ở lại để tập luyện. Ban huấn luyện sẽ chuẩn bị tốt nhất cho cầu thủ cả về kỹ chiến thuật, lẫn tinh thần thi đấu, để các em vững vàng hơn khi bước đến vòng chung kết. Chúng tôi sẽ phải giải quyết từng trận một. Trước mỗi đối thủ khác nhau chúng tôi sẽ có những đấu pháp khác nhau, để giành được kết quả tốt nhất. Chúng tôi đặt mục tiêu sẽ đi đến trận đấu cuối cùng tại Giải U17 Quốc gia 2023” – Huấn luyện viên Phan Tiến Hoài chia sẻ.