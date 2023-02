U17 Sông Lam Nghệ An đánh bại U17 Hà Nội, xếp đầu bảng sau khi kết thúc lượt đi

(Baonghean.vn) - Chơi với thế trận hoàn toàn lấn lướt trước U17 Hà Nội, U17 Sông Lam Nghệ An dễ dàng đánh bại đối thủ, để vững vàng xếp ở vị trí đầu bảng B, sau khi kết thúc lượt đi Vòng loại U17 Quốc gia 2023.

U17 Sông Lam Nghệ An và U17 Hà Nội được đánh giá là hai đội mạnh nhất ở bảng B, khi họ đều giành được thành tích toàn thắng. Cả hai đội đang chia nhau vị trí nhất nhì bảng đấu này. Trước khi bước đến loạt trận thứ 4, U17 Sông Lam Nghệ An và U17 Hà Nội đều đang có được 9 điểm. Tuy nhiên, U17 Sông Lam Nghệ An tạm xếp trên U17 Hà Nội do hơn về hiệu số bàn thắng bại. Vì thế, cuộc đối đầu của hai đội sẽ quyết định đến vị trí trên bảng xếp hạng, sau khi kết thúc lượt đi Vòng loại U17 Quốc gia 2023.

Bước vào trận đấu, U17 Sông Lam Nghệ An nhập cuộc có phần chủ động hơn đối phương. Hướng lên bóng của các học trò huấn luyện viên Phan Tiến Hoài chủ yếu đến từ hành lang hai cánh. Tuy nhiên, với số đông cầu thủ Hà Nội được bố trí lùi sâu về phần sân nhà, vì thế, U17 Sông Lam Nghệ An khá khó khăn trong việc tiếp cận khung thành của Đình Hải bên phía U17 Hà Nội.

Tuy U17 Sông Lam Nghệ An chủ động chơi ép sân, nhưng Hà Nội mới là đội sở hữu được 2 cú sút nguy hiểm đầu tiên của trận đấu. Từ pha phản công ở trung lộ, bóng đến chân của Xuân Toản, tiền đạo này tung cú sút, nhưng bóng lại đi không chính xác. Cú sút thứ 2, có kịch bản tương tự như tình huống trước đó, nhưng lần này Xuân Toản lại sút bóng đi chệch khung thành của Gia Huy trong gang tấc.

Phút 18, U17 Sông Lam Nghệ An có pha triển khai tấn công khá mẫu mực ở trung lộ, bóng được chuyền cho Phùng Văn Nam, nhưng pha xử lý kỹ thuật của tiền đạo này lại không thể thắng được hậu vệ đối phương, vuột mất cơ hội ghi điểm cho đội bóng đến từ Nghệ An.

Trong hơn nửa thời gian của hiệp đấu thứ nhất, U17 Sông Lam Nghệ An đã chơi tấn công tương đối đa dạng, với sự di chuyển không bóng khá linh hoạt của Trọng Tuấn, Quốc Hòa hay Phùng Văn Nam. Tuy nhiên, Hà Nội đã cho thấy được khả năng tổ chức phòng ngự chủ động, nên không có nhiều khoảng trống để tiền đạo của Nghệ An có thể dứt điểm.

Đến phút thứ 30, dường như bàn thắng đã ở rất gần với U17 Sông Lam Nghệ An, nhưng đội trưởng Trọng Tuấn lại sút bóng đi trúng vào vị trí thủ môn Đình Hải.

Tuy nhiên, khán giả xứ Nghệ có mặt trên sân Thanh Trì đã không phải quá nuối tiếc, bởi chỉ hơn 5 phút sau, Phùng Văn Nam đã lập công mở tỷ số cho U17 Sông Lam Nghệ An. Bàn thắng xuất phát từ pha tấn công ở trung lộ, Trần Quốc Hòa chuyền bóng như đặt để Phùng Văn Nam trong tư thế trống trải dễ dàng làm tung lưới Hà Nội.

Bước sang hiệp 2, U17 Hà Nội chủ động dâng cao tấn công để tìm kiếm bàn gỡ, nhưng các đường lên bóng của các học trò huấn luyện viên Phạm Minh Đức thường bị U17 Sông Lam Nghệ An bẻ gãy khá đơn giản.

Phút 54, Trọng Tuấn, Minh Hợi dính chấn thương buộc huấn luyện viên Phan Tiến Hoài phải đưa Long Vũ và Bùi Thanh Đức vào thay thế. Mất đội trưởng Trọng Tuấn là một thiệt thòi lớn cho đội chủ sân Vinh. Bởi tiền vệ này là người có sức ảnh hưởng lớn đến cách tổ chức tấn công của U17 Sông Lam Nghệ An.

Vừa vào sân, Lê Đình Long Vũ đã sở hữu cơ hội có thể nhân đôi cách biệt cho Sông Lam Nghệ An. Tuy nhiên, cú sút cận thành của tuyển thủ U16 Việt Nam lại đi cao hơn cầu môn đối phương. Tiếp sau đó, Trọng Sơn có pha đi bóng sục thẳng vào trung lộ, rồi tung cú sút căng, nhưng bóng lại không đi trúng khung gỗ của Đình Hải.

Sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, phút 82, Long Vũ đã xuất sắc nhân đôi cách biệt cho U17 Sông Lam Nghệ An. Bàn thắng xuất phát từ pha đột phá ở trung lộ của Long Vũ. Tiền vệ này dùng tốc độ, kỹ thuật đi qua cả trung vệ và thủ môn đối phương, trước khi đưa bóng vào khung thành đã bỏ trống.

Những phút cuối trận, dù Sông Lam Nghệ An chủ động giảm nhịp độ trận đấu, nhưng U17 Hà Nội vẫn không thể tổ chức được các tình huống lên bóng để có thể áp sát khung thành của Gia Huy.

Với chiến thắng trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp U17 Hà Nội, U17 Sông Lam Nghệ An có được 12 điểm và vững vàng ở ngôi đầu bảng B, sau khi kết thúc lượt đi, Vòng loại U17 Quốc gia năm 2023.