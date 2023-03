U17 Sông Lam Nghệ An đặt mục tiêu giành vị trí nhất bảng B

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Trước trận đấu với U17 Huế, huấn luyện viên trưởng U17 Sông Lam Nghệ An đặt mục tiêu giành kết quả thuận lợi, nhằm tránh các đối thủ mạnh ở vòng tứ kết.

Trải qua 2 trận đấu tại bảng B, vòng chung kết U17 Quốc gia 2023, U17 Sông Lam Nghệ An giành toàn thắng, ghi được 10 bàn và vẫn giữ sạch lưới. Với kết quả này đội bóng của huấn luyện viên Phan Tiến Hoài đã nắm chắc chiếc vé vào vòng tứ kết, sớm trước một lượt đấu.

Nhìn lại 2 trận đấu đã qua có thể thấy, U17 Sông Lam Nghệ An đã thể hiện lối chơi đầy thuyết phục. Với khả năng kiểm soát bóng vượt trội, cùng sự linh hoạt trong cách di chuyển không bóng của các cầu thủ, U17 Sông Lam Nghệ An đã triển khai các pha lên bóng đa dạng, khiến hàng thủ đối phương khó khăn trong việc chống đỡ. Đặc biệt, bộ tứ ở tuyến trên gồm: Trọng Tuấn, Lê Đình Long Vũ, Phùng Văn Nam, Trần Quốc Hòa đã cho thấy được sự biến hóa trong cách tiếp cận khung thành đối phương. Điều này đã mở ra nhiều cơ hội để U17 Sông Lam Nghệ An có thể ghi được bàn vào lưới Khánh Hòa hay Đồng Tháp.

Bước đến lượt đấu cuối tại bảng B, U17 Sông Lam Nghệ An sẽ chạm trán với U17 Huế. Đội bóng của huấn luyện viên Phan Tiến Hoài chỉ cần một kết quả hòa là có thể giành được vị trí thứ nhất tại bảng đấu này. Trước trận đấu với đội bóng đến từ sông Hương, huấn luyện viên Phan Tiến Hoài đặt mục tiêu: “Chúng tôi sẽ động viên các học trò cố gắng thi đấu thật tốt mang về kết quả thuận lợi. Chỉ cần một trận hòa U17 Sông Lam Nghệ An vẫn chắc chắn đứng đầu bảng B. Việc xếp ở vị trí nhất bảng sẽ giúp U17 Sông Lam Nghệ An tránh được các đội mạnh khi vào vòng tứ kết, chỉ phải gặp đội đứng thứ 3 tại bảng A hoặc thứ 2 tại bảng C”.

Điều khá thuận lợi với U17 Sông Lam Nghệ An khi lực lượng của họ không bị sứt mẻ và đang có được phong độ cao. Và để chinh phục những cột mốc phía trước đòi hỏi huấn luyện viên Phan Tiến Hoài phải có những toan tính dài hơi hơn. Chính vì vậy ở trận đấu gặp Huế nhiều khả năng nhà cầm quân xứ Nghệ sẽ cất một số trụ cột, nhằm tránh thẻ phạt và chấn thương không đáng có cho các học trò.

Huấn luyện viên trưởng U17 Sông Lam Nghệ An cho biết: “Chúng tôi sẽ có những tính toán để có thể thay đổi một số vị trí, nhằm đảm bảo thể lực, tránh thẻ phạt cho các cầu thủ trụ cột, qua đó đảm bảo được lực lượng tốt nhất ở vòng đấu sau”.

Tuy nhiên, U17 Sông Lam Nghệ An không được chủ quan trước U17 Huế. Qua 2 trận đã đấu, đối thủ này cũng cho thấy được năng lực khá tốt. Họ hoàn toàn có khả năng ngáng đường các đối thủ mạnh.

Điều này khiến huấn luyện viên Phan Tiến Hoài tỏ ra thận trọng khi đánh giá về U17 Huế. “Tôi đánh giá Huế là đội bóng có nhiều cầu thủ đạt chất lượng tốt. Lối chơi của họ thiên về kiểm soát bóng và có những con người có kinh nghiệm đã thi đấu ở Giải U17 Quốc gia 2022” - ông Hoài cho hay.

Sau các trận thắng tưng bừng đã qua, các cầu thủ U17 Sông Lam Nghệ An đang đạt được trạng thái tâm lý khá hưng phấn. Trong buổi tập trước trận, các cầu thủ xứ Nghệ đều thể hiện được sự khát khao và đặt quyết tâm rất lớn trong mùa giải này. Đặc biệt đội trưởng U17 Sông Lam Nghệ An - Nguyễn Trọng Tuấn đang có phong độ chói sáng. Anh đã lập liên tiếp 2 cú đúp ở hai trận tại vòng bảng. Bên cạnh tạo được sức ảnh hưởng trong việc dẫn dắt hàng công, Trọng Tuấn còn đóng vai trò là cánh tay nối dài của ban huấn luyện U17 Sông Lam Nghệ An.

Huấn luyện viên trưởng U17 Sông Lam Nghệ An đánh giá: “Trọng Tuấn là cầu thủ quan trọng của U17 Sông Lam Nghệ An. Qua hai trận đấu tại vòng bảng, Trọng Tuấn đạt được phong độ rất cao. Cậu ấy đã khẳng định được năng lực của mình. Ngoài ra, đội trưởng của U17 Sông Lam Nghệ An khá gương mẫu, chỉn chu trong sinh hoạt. Cậu ấy thường nhắc nhở anh em chấp hành tốt các quy định của ban huấn luyện, giúp cho các cầu thủ tập trung vào tập luyện, nhằm đạt được phong độ cao nhất khi ra sân”.

Chiều nay ngày 14/3 vào lúc 14h00, U17 Sông Lam Nghệ An sẽ gặp U17 Huế tại sân vận động PVF. Đây là lượt đấu cuối cùng tại bảng B vòng chung kết U17 Quốc gia 2023./.