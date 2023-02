U17 Sông Lam Nghệ An dội mưa bàn thắng lên U17 Phú Thọ

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Với sức mạnh vượt trội, U17 Sông Lam Nghệ An dễ dàng đánh bại U17 Phú Thọ với tỷ số 7-0, tại lượt trận thứ 3 bảng B Vòng loại U17 Quốc gia 2023.

Tham dự vòng loại U17 Quốc gia năm 2023, U17 Sông Lam Nghệ An và U17 Phú Thọ thuộc bảng B. Ở 2 lượt đấu đã qua U17 Phú Thọ đều để thua với tỷ số rất đậm. Đội bóng này thất bại 0-6 trước U17 Hà Nội và 1-7 trước U17 Thanh Hóa. Trong khi đó U17 Sông Lam Nghệ An đã thể hiện được sức mạnh vốn có khi giành cả 2 chiến thắng trong 2 lượt trận đầu tiên. Các học trò của huấn luyện viên Phan Tiến Hoài vượt qua U17 Hưng Yên với tỷ số 4-1 và thắng 1-0 trước U17 Thanh Hóa.

Vì vậy, bước đến lượt đấu thứ 3, giới chuyên môn đánh giá U17 Sông Lam Nghệ An hoàn toàn có thể dễ dàng đánh bại U17 Phú Thọ. Và đúng như nhận định, U17 Sông Lam Nghệ An đã nhập cuộc hoàn toàn chủ động. Các học trò của huấn luyện viên Phan Tiến Hoài thể hiện được đẳng cấp vượt trội khi thực hiện được các pha lên bóng đa dạng. Điều đó khiến cho khung thành của Phú Thọ luôn rơi vào thế bị động. Và chỉ mất 5 phút, đội bóng xứ Nghệ đã có được điều mình cần. Từ pha dàn xếp tấn công bên cánh trái, Bùi Thanh Đức lật bóng chính xác về phía cột 2 để Mai Gia Bảo bật cao đánh đầu hiểm hóc, hạ gục thủ thành Ksor Nay Đê Sô, mở tỷ số cho U17 Sông Lam Nghệ An.

Sau bàn thắng, các học trò của huấn luyện viên Phan Tiến Hoài vẫn giữ nguyên cách chơi trước đó. Đội bóng xứ Nghệ có thời lượng kiểm soát bóng hoàn toàn lấn lướt trước đối phương. Bên kia chiến tuyến, Phú Thọ chỉ biết chống đỡ và cố gắng phá bóng ra thật xa cầu môn của Ksor Nay Đê Sô. Tuy nhiên đến phút 11, các cầu thủ xứ Nghệ đã nhân đôi được cách biệt. Bàn thắng xuất phát từ pha tấn công ở trung lộ, bóng đến chân của Phạm Nguyễn Quốc Trung, tiền vệ này thực hiện cú vô lê từ khoảng cách hơn 20m, xé lưới Ksor Nay Đê Sô.

Có được 2 bàn dẫn trước, các cầu thủ U17 Sông Lam Nghệ An thi đấu khá nhàn nhã, nhưng họ vẫn luôn gây nên mối nguy hiểm cho khung thành của Phú Thọ. Nếu Mai Gia Bảo ra chân chính xác hơn, thì rất có thể Ksor Nay Đê Sô tiếp tục phải vào lưới nhặt bóng. Tuy nhiên người hâm mộ xứ Nghệ cũng không phải quá tiếc nuối, bởi phút 20, chính cầu thủ này tiếp tục ghi bàn để nâng tỷ số lên thành 3-0 cho U17 Sông Lam Nghệ An. Bàn thắng xuất phát từ đường chuyền bóng điểm rơi bên cánh phải, bóng đi vượt tầm kiểm soát của hàng thủ Phú Thọ. Trong tư thế trống trải, tiền đạo mang áo số 27 dễ dàng đánh đầu làm tung lưới Đê Sô. Hiệp 1 chỉ mới trôi qua được hơn nửa thời gian, nhưng Gia Bảo đã kịp lập được cú đúp cho riêng mình.

Những phút cuối hiệp, U17 Sông Lam Nghệ An không còn duy trì tốc độ như trước, nhưng U17 Phú Thọ vẫn không thể tạo ra được bất ngờ trước cầu môn của Bảo Ngọc.

Đầu hiệp 2, U17 Sông Lam Nghệ An thay Lê Đình Long Vũ vào sân. Đây là tuyển thủ của U16 Việt Nam. Tiền vệ này vừa mới bình phục chấn thương, vì thế huấn luyện viên Phan Tiến Hoài rất muốn để Long Vũ lấy lại cảm giác chơi bóng, trước khi có trận đối đầu quan trọng với U17 Hà Nội vào ngày 19/2 tới. Vừa vào sân, Lê Đình Long Vũ đã để lại dấu ấn, với đường căng ngang như đặt cho Trần Quốc Hòa. Tiền đạo mang áo số 11 vẩy má ngoài điệu nghệ làm tung lưới Đê Sô, nâng tỷ số lên thành 4-0 cho U17 Sông Lam Nghệ An.

Đến phút 70, tỷ số lại được nâng lên thành 5-0 cho U17 Sông Lam Nghệ An. Bàn thắng xuất phát từ pha phạm lỗi của thủ môn Đê Sô với tiền đạo Phùng Văn Nam. Trên chấm luân lưu 11m, Lê Đình Long Vũ đã làm tung lưới U17 Phú Thọ.

Chưa dừng lại ở đó thời gian còn lại của trận đấu, Nguyễn Tấn Minh, Phạm Quốc Khánh tiếp tục lập công, nâng tỷ số lên thành 7-0 cho U17 Sông Lam Nghệ An.

Ngày 19/2, trên sân vận động Thanh Trì U17 Sông Lam Nghệ An sẽ gặp U17 Hà Nội. Đây là trận đấu rất được chờ đợi. Nó sẽ quyết định ngôi đầu bảng B, sau khi kết thúc lượt đi./.