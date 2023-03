U17 Sông Lam Nghệ An hoàn thành vòng bảng với thành tích toàn thắng

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Dù chỉ tung vào đội hình 2, nhưng U17 Sông Lam Nghệ An vẫn dễ dàng đánh bại U17 Huế để xếp ở vị trí đầu bảng B. Trận đấu thuộc vòng chung kết U17 Quốc gia 2023, diễn ra vào lúc 14h00, ngày 14/3, trên sân vận động PVF.

Bước đến lượt trận cuối bảng B, U17 Sông Lam Nghệ An đang dẫn đầu với 6 điểm, sau 2 trận thắng và đã chính thức giành vé vào vòng tứ kết. Trong khi đó U17 Huế được 4 điểm, xếp ở vị trí thứ 2 và có rất ít nguy cơ bị loại. Vì vậy, cuộc đối đầu giữa U17 Sông Lam Nghệ An và U17 Huế sẽ quyết định đến ngôi vị cao nhất ở bảng B.

Như lời phát biểu của huấn luyện viên Phan Tiến Hoài đã cho biết trước trận: “Chúng tôi sẽ có những tính toán để có thể thay đổi một số vị trí, nhằm đảm bảo thể lực, tránh thẻ phạt cho các cầu thủ trụ cột, qua đó đảm bảo được lực lượng tốt nhất ở vòng đấu sau”. Thế nên trong đội hình xuất phát của U17 Sông Lam Nghệ An ở trận này có khá nhiều thay đổi so với 2 trận trước đó. Các trụ cột như Trọng Tuấn, Quốc Trung, Long Vũ, Văn Nam, Quốc Hòa đều được ban huấn luyện U17 Sông Lam Nghệ An cho nghỉ dưỡng sức. Những cầu thủ ít được thi đấu như, Quang Huy, Gia Bảo, Quang Sâm, Văn Tâm, Đình Cường... được ra sân ngay từ đầu.

Dù chỉ tung đội hình 2 vào sân, nhưng U17 Sông Lam Nghệ An vẫn được đánh giá cao hơn đối phương. Điều đó được khẳng định sau khi bóng lăn trên sân vận động PVF. Đội bóng của huấn luyện Phan Tiến Hoài đã thể hiện sức mạnh vượt trội khi làm chủ hoàn toàn trận đấu và dồn ép đối phương.

Phút thứ 2, U17 Sông Lam Nghệ An tạo ra tình huống nguy hiểm đầu tiên của trận đấu. Từ pha lên bóng ở trung lộ của U17 Sông Lam Nghệ An, các cầu thủ U17 Huế buộc phải phạm lỗi ngay trước vòng cấm địa. Với khoảng cách chưa đầy 25m, Trọng Sơn sút bóng chệch cột dọc trong gang tấc.

Trận này, huấn luyện viên Phan Tiến Hoài thay đổi nhân sự, nhưng về cách chơi vẫn giữ nguyên như trước đó. U17 Sông Lam Nghệ An tiếp tục sử dụng lối đá ban bật đoạn ngắn với sự xoay chuyển linh hoạt giữa các vị trí trên hàng công. Điều đó mang đến sự đa dạng trong cách tiếp cận khung thành đối phương của đội bóng xứ Nghệ. Phút thứ 12 sau hàng loạt pha đập nhả ở trung lộ, bóng được thả xuống nách biên phải cho Trọng Sơn. Cầu thủ mang áo số 21 chuyền bóng về phía cột 2 cho đồng đội. Tuy nhiên, trong tư thế không ai kèm Gia Bảo đã sút bóng không chính xác, vuột mất cơ hội dẫn điểm cho U17 Sông Lam Nghệ An.

Để hạn chế sức mạnh của U17 Sông Lam Nghệ An, U17 Huế đã chủ động chơi phòng ngự phản công. Thường xuyên có đến 7 cầu thủ có mặt ở phần sân nhà để vây ráp các chân sút xứ Nghệ. Tuy nhiên, với lối đá thanh thoát, biến hóa, U17 Sông Lam Nghệ An vẫn tạo ra được những cơ hội trước khung thành của Tiến Quân. Phút 30, U17 Sông Lam Nghệ An có pha tấn công ở trung lộ, bóng bất ngờ được đưa xuống đáy biên cho Gia Bảo, cầu thủ này thực hiện đường chuyền loại bỏ hoàn toàn hàng thủ đối phương, nhưng đồng đội của anh đã không kịp để dứt điểm.

Sau hàng loạt cơ hội được tạo ra, phút 37, Đình Cường đã mở được tỷ số cho U17 Sông Lam Nghệ An. Từ pha phối hợp đá phạt góc bên cánh trái, đồng đội treo bóng ở cột gần cho Đình Cường, tiền đạo mang áo số 9 thực hiện pha đánh đầu ngược đẹp mắt, làm tung lưới của Tiến Quân.

Bước vào hiệp 2, U17 Sông Lam Nghệ An vẫn duy trì sức ép như trong 45 phút đầu tiên. Và không mấy khó khăn khi U17 Sông Lam Nghệ An ngay lập tức tạo ra tình huống ăn bàn mười mươi trước khung thành Tiến Quân. Từ pha triển khai tấn công ở trung lộ của đội bóng xứ Nghệ, bóng đến chân của Trọng Sơn, tiền vệ này thả bóng giữa khe trung vệ và hậu vệ đối phương đưa Quốc Khánh vào thế đối mặt với thủ thành Tiến Quân. Tuy nhiên, tiền vệ mang áo số 8 đã dứt điểm quá hiền và không thể làm rung lưới của U17 Huế.

Tạo ra sức ép lớn lên đối phương giúp U17 Sông Lam Nghệ An có được bàn thắng nhân đôi cách biệt ở phút 56. Trọng Sơn thực hiện đường chọc khe hợp lý cho Quốc Khánh, tiền vệ mang áo số 8 đi qua hàng loạt hậu vệ và thủ môn U17 Huế rồi tung cú sút trái phá, làm cháy lưới Tiến Quân.

Sau khi đã có được 2 bàn dẫn trước, U17 Sông Lam Nghệ An không còn duy trì tốc độ tấn công cao như trước đó. Đội bóng của huấn luyện viên Phan Tiến Hoài chủ động cầm bóng chắc chắn và tránh những chấn thương không đáng có.

Chính vì vậy trận đấu khép lại với tỷ số 2-0 nghiêng về U17 Sông Lam Nghệ An. Kết quả này giúp đội bóng của huấn luyện viên Phan Tiến Hoài xếp đầu bảng B và tránh được các đội mạnh ở bảng A nơi có sự xuất hiện của PVF.

Ngày 17/3 tới U17 Sông Lam Nghệ An sẽ bước vào thi đấu ở vòng tứ kết.