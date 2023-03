'U17 Sông Lam Nghệ An sẽ vượt qua U17 Hà Nội ở tứ kết'

(Baonghean.vn) - Đó là khẳng định của huấn luyện viên U17 SLNA Phan Tiến Hoài. Thực tế, U17 Hà Nội mạnh hơn qua từng trận đấu, nhưng U17 SLNA với năng lực hiện có, vẫn tự tin đặt mục tiêu giành chiến thắng trước đội bóng được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Phạm Minh Đức.

Chiều nay 17/3 vào lúc 14h00, sẽ diễn ra trận đấu tứ kết của U17 Quốc gia 2023, giữa U17 Sông Lam Nghệ An và U17 Hà Nội. Đây là một trong những trận đấu đáng xem nhất ở vòng này.

Trong suốt chặng đường đã trải qua ở mùa giải 2023, U17 Sông Lam Nghệ An và U17 Hà Nội đều thể hiện được khả năng và sức mạnh riêng có. Và cả hai đội đều được giới chuyên môn đánh giá là “Kẻ tám lạng người nửa cân”. Chính vì vậy khi đến với trận tứ kết, thi đấu theo thể thức loại trực tiếp, chắc chắn sẽ không có chỗ cho những sai lầm. Đội nào chơi tỉnh táo và có đấu pháp hợp lý đội đó sẽ nắm cơ hội đi tiếp.

Huấn luyện viên trưởng U17 Sông Lam Nghệ An – ông Phan Tiến Hoài khẳng định: “Khi vào đến vòng loại trực tiếp sẽ không có cơ hội cho những đội bóng mắc sai lầm. Chính vì vậy các cầu thủ U17 Sông Lam Nghệ An phải hết sức tập trung và tấn công hiệu quả hơn nữa, nếu không muốn dừng bước tại đây”.

Trong mùa giải này, U17 Sông Lam Nghệ An đã từng 2 lần chạm trán với U17 Hà Nội ở vòng loại U17 Quốc gia. Tại trận lượt đi, U17 Sông Lam Nghệ An đánh bại U17 Hà Nội với tỷ số 2-0. Trận lượt về khi mọi chuyện đã được an bài, 2 đội đã chắc suất vào vòng trong, U17 Sông Lam Nghệ An đã bị U17 Hà Nội cầm hòa với tỷ số 2-2. Tuy nhiên qua theo dõi đội bóng thủ đô thi đấu ở bảng A tại vòng chung kết, có thể thấy đội bóng này càng đá càng hoàn thiện. Lối chơi của họ cũng vì thế mà nhuần nhuyễn và đa dạng hơn. Trước trận tứ kết, Nhà cầm quân U17 Sông Lam Nghệ An đánh giá rất cao năng lực của đội bóng “mạnh vì gạo, bạo vì tiền” này.

“U17 Sông Lam Nghệ An đã từng gặp U17 Hà Nội ở vòng loại U17 Quốc gia 2023. Qua theo dõi đội bóng này thi đấu ở bảng A vòng chung kết, chúng tôi nhận thấy đội bóng này càng chơi càng tiến bộ trong chuyên môn cũng như đa dạng hơn trong cách triển khai tấn công. Có thể nói U17 Hà Nội là đội bóng cân sức cân tài với U17 Sông Lam Nghệ An. Bên cạnh đó, U17 Hà Nội sở hữu Nhà cầm quân Phạm Minh Đức, rất giàu kinh nghiệm, đã từng dẫn dắt câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chơi ở V.League. Tại Vòng chung kết U17 Quốc gia 2023, anh ấy đã giúp U17 Hà Nội chơi đa dạng và tiến bộ hơn qua từng trận. Chúng tôi sẽ cố gắng đưa ra được những đấu pháp hợp lý nhằm khắc chế được U17 Hà Nội”. – Huấn luyện viên Phan Tiến Hoài chia sẻ.

Để chuẩn bị cho trận đấu này, U17 Sông Lam Nghệ An có 3 ngày nghỉ. Ban huấn luyện đội bóng xứ Nghệ đã tích cực xây dựng nhiều giáo án nhằm mang đến tinh thần hưng phấn cho các cầu thủ U17 Sông Lam Nghệ An.

Huấn luyện viên Phan Tiến Hoài cho biết: “Hiện tại tinh thần tập luyện của U17 Sông Lam Nghệ An rất tốt. Các cầu thủ của chúng tôi đã chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu ở vòng từ kết”.

Nói về lực lượng cho trận đấu với U17 Hà Nội diễn ra chiều nay, nhà cầm quân U17 Sông Lam Nghệ An cho hay: “Bước đến trận tứ kết, đội hình U17 Sông Lam Nghệ An đã có sự trở lại của Trọng Sơn. Tuy nhiên Gia Bảo và Minh Hợi đang bị đau nhẹ và khó có thể trở lại ở trận này. Còn lại các cầu thủ khác đều có thể trạng sung sức và hào hứng để hướng đến trận đấu với U17 Hà Nội”.

Dù U17 Hà Nội đã có được sự tiến bộ hơn qua từng trận đấu, nhưng với năng lực hiện có, U17 Sông Lam Nghệ An vẫn rất tự tin để giành chiếc vé vào chơi ở bán kết.

“Chúng tôi sẽ chơi với tinh thần quyết tâm cao. U17 Sông Lam Nghệ An sẽ chơi bình tĩnh, an toàn để có được chiến thắng ở trận đấu với U17 Hà Nội”. – Huấn luyện viên trưởng U17 Sông Lam Nghệ An nói.

Trong mùa giải này, U17 Sông Lam Nghệ An đã được đón nhận sự chú ý, cổ vũ, động viên rất lớn từ người hâm mộ. Mong rằng đây sẽ là động lực để U17 Sông Lam Nghệ An chơi quyết tâm hơn, đáp ứng sự kỳ vọng của khán giả xứ Nghệ.

“Rất mong người hâm mộ luôn đồng hành, ủng hộ và động viên tinh thần cho các cầu thủ U17 Sông Lam Nghệ An. Để các cầu thủ luôn có được động lực, cống hiến hết mình cho đội bóng quê hương”. – Ông Phan Tiến Hoài mong muốn./.