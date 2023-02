U17 Sông Lam Nghệ An tổn thất lực lượng trước trận gặp U17 Thanh Hóa

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Trước trận đấu lượt về gặp U17 Thanh Hóa tại bảng B vòng loại U17 Quốc gia, huấn luyện viên trưởng U17 Sông Lam Nghệ An chia sẻ về những khó khăn, trong đó ông cho biết U17 xứ Nghệ đang đối mặt với việc thiếu vắng một số trụ cột do thẻ phạt và chấn thương.

Tại bảng B, vòng loại U17 Quốc gia, 3 đội U17 Thanh Hóa, U17 Hà Nội và U17 Sông Lam Nghệ An đang cạnh tranh quyết liệt trên bảng xếp hạng để giành 2 chiếc vé đi tiếp vào vòng trong. Sau khi giành được 2 trận thắng liên tiếp, đội bóng xứ Thanh đang có được 12 điểm và tạm xếp ở vị trí thứ 3, nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận. Nếu giành chiến thắng trong cuộc đối đầu với U17 Sông Lam Nghệ An, đội bóng này vẫn còn nguyên cơ hội để thực hiện thành công mục tiêu của mình.

Huấn luyện viên trưởng U17 Sông Lam Nghệ An nói về đối thủ: “Qua 2 trận thắng, tinh thần của U17 Thanh Hóa đang lên rất cao. Đội bóng này chỉ cách U17 Sông Lam Nghệ An có 3 điểm, chính vì vậy, họ sẽ đặt quyết tâm lớn khi thi đấu với chúng tôi”.

Ở trận đấu lượt đi, U17 Sông Lam Nghệ An đã rất khó khăn mới giành được chiến thắng sát nút 1-0 trước U17 Thanh Hóa. Qua trận đấu đó, huấn luyện viên Phan Tiến Hoài đánh giá U17 Thanh Hóa là đội bóng có chuyên môn tốt. Ông nói thêm: “Đối thủ của chúng tôi là đội bóng chơi có tổ chức, kỷ luật, có những cá nhân có thể thay đổi được kết quả của trận đấu”.

Nhìn về điểm số của hai đội trên bảng xếp hạng, có thể thấy rằng trận đấu này rất quan trọng với cả hai đội. Thanh Hóa nếu giành chiến thắng sẽ nuôi hy vọng đi tiếp. Còn nếu U17 Sông Lam Nghệ An lấy trọn vẹn 3 điểm, sẽ sớm hoàn thành mục tiêu ở vòng loại. Vì vậy, nhà cầm quân U17 Sông Lam Nghệ An đặt quyết tâm cao trước đội bóng láng giềng: “Bước vào trận đấu này, đội nào cũng có những tính toán về mục tiêu của riêng mình. Với U17 Thanh Hóa nếu họ giành chiến thắng thì họ có cơ hội để tiếp tục bước vào vòng trong. Còn nếu U17 Sông Lam Nghệ An lấy được 3 điểm thì sẽ giành được vé vào vòng chung kết. Vì vậy, hai đội sẽ rất quyết tâm để hoàn thành được mục tiêu của mình”.

Dù đã có được chiến thắng ở trận lượt đi, nhưng giới chuyên môn dự báo điều này sẽ không hề dễ dàng với đội bóng xứ Nghệ trong trận lượt về. Điều đó còn khó khăn hơn, khi U17 Sông Lam Nghệ An gặp bất lợi khi thiếu vắng một số trụ cột do thẻ phạt và chấn thương. “Nhân sự của U17 Sông Lam Nghệ An gặp chút bất lợi khi Lê Đình Long Vũ bị nhận 2 thẻ vàng, nên phải nghỉ trận đấu này. Bên cạnh đó, Trọng Tuấn cũng chưa chắc chắn kịp bình phục chấn thương để có thể ra sân” - huấn luyện viên Phan Tiến Hoài cho hay.

Dù gặp bất lợi về nhân sự, nhưng huấn luyện viên trưởng U17 Sông Lam Nghệ An vẫn rất lạc quan, khi ông cùng ban huấn luyện đã có được những phương án để giải quyết bài toán mất lực lượng này. “Trong đội hình không phải lúc nào mình cũng đầy đủ đội hình mạnh nhất, vì thế ban huấn luyện cũng đã lường được trước việc này và chuẩn bị được các phương án để có thể thay thế các vị trí trụ cột của U17 Sông Lam Nghệ An. Toàn đội sẽ ra sân với tinh thần cao nhất và sẽ cố gắng giành 3 điểm” - huấn luyện viên Phan Tiến Hoài nói.

Sau trận thắng trước U17 Hưng Yên với tỷ số 2-1, các cầu thủ U17 Sông Lam Nghệ An đang có được tinh thần khá thoải mái. Tuy nhiên, huấn luyện viên Phan Tiến Hoài vẫn rất cẩn trọng. Đặc biệt, trong các buổi tập gần đây vị huấn luyện viên này, đã xây dựng thêm nhiều giáo án để củng cố thêm hàng phòng ngự. Cùng với đó, ông Hoài cũng yêu cầu các cầu thủ phải trau dồi thêm khả năng dứt điểm khi có cơ hội trước cầu môn đối phương.

Huấn luyện viên Phan Tiến Hoài chia sẻ: “Trong các buổi tập sau trận đấu với U17 Hưng Yên, chúng tôi tích cực củng cố thêm hàng phòng ngự. Về mặt trận tấn công, ban huấn luyện đưa ra các bài tập để cải thiện khả năng dứt điểm của các cầu thủ”.

Trận đấu giữa U17 Sông Lam Nghệ An và U17 Thanh Hóa sẽ diễn ra vào 15h30, ngày 27/2 trên sân vận động Thanh Trì (Hà Nội)./.