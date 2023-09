U21 Sông Lam Nghệ An nhận thất bại trong trận đấu mở màn U21 Quốc gia Thanh Niên 2023

Đội hình xuất phát của 2 đội U21 Sông Lam Nghệ An và U21 Kon Tum. Ảnh: Xuân Thuỷ

Bước đến vòng chung kết Giải U21 Quốc gia 2023, U21 Sông Lam Nghệ An nằm ở bảng C cùng với các đội U21 Long An, U21 Kon Tum và U21 Đắk Lắk. Trong trận ra quân, U21 xứ Nghệ sẽ chạm trán với U21 Kon Tum. Đây được xem là đối thủ nặng ký, có tính chất quyết định thứ hạng nhất, nhì của U21 Sông Lam Nghệ An ở bảng C.

Kinh nghiệm của Văn Bách không thể giúp U21 Sông Lam Nghệ An có điểm trong trận ra quân. Ảnh: Xuân Thuỷ

Tuy nhiên, U21 Sông Lam Nghệ An vẫn được giới chuyên môn đánh giá cao hơn đối thủ. Bởi không chỉ được thi đấu trên sân nhà, U21 xứ Nghệ còn sở hữu nhiều gương mặt khá nổi bật, được trui rèn qua đấu trường V.League. Tuy nhiên, trong trận đấu mở màn ban huấn luyện U21 Sông Lam Nghệ An chỉ tung thủ môn Nguyễn Văn Việt và Nguyễn Văn Bách đang thi đấu tại V.League vào sân ngay từ đầu. Các chân sút tài năng khác như hậu vệ Văn Cường, tiền đạo Xuân Đại không được góp mặt trong đội hình xuất phát.

Không nằm ngoài dự đoán, ngay khi tiếng còi khai cuộc vang lên, U21 Sông Lam Nghệ An chiếm quyền kiểm soát trận đấu và dâng cao tấn công để tìm kiếm cơ hội. Nhằm hạn chế sức mạnh của chủ nhà, U21 Kon Tum chủ động lùi đội hình khá thấp về phía sân nhà và không ngại chơi áp sát. Điều đó khiến cho việc tiếp cận khung thành đối phương của U21 Sông Lam Nghệ An gặp nhiều khó khăn.

Phải đến phút 15 của trận đấu, đội chủ sân Vinh mới tìm kiếm được cơ hội đầu tiên. Từ pha đá phạt cố định bên cánh phải, bóng được treo đúng đà băng vào của Phan Bá Quyền, nhưng cú dứt điểm bằng đầu của trung vệ này đã đi quá cao so với khung thành của thủ môn Bảo Duy bên phía U21 Kon Tum.

Quang Vinh đã thi đấu đầy nỗ lực, nhưng đội nhà vẫn phải nhận thất bại. Ảnh: Xuân Thuỷ

Trong hơn 30 phút đầu tiên của trận đấu, U21 Sông Lam Nghệ An triển khai khá nhiều phương án tấn công. Từ lên bóng trực diện ở trung lộ, hay đưa bóng xuống đáy biên để tạt vào trong, nhưng đội chủ nhà vẫn không thể xuyên thủng được hàng thủ được tổ chức khoa học và chặt chẽ của Kon Tum. Mãi đến phút 35, U21 Sông Lam Nghệ An mới tìm kiếm được cơ hội thứ 2 của trận đấu. Từ đường lên bóng bên cánh trái, đồng đội tạt bóng chính xác để Quang Vinh bay người đánh đầu, nhưng thủ môn Bảo Duy đã xuất sắc cản phá.

Chưa dừng lại ở đó, phút 40, U21 Sông Lam Nghệ An thực hiện hàng loạt các tình huống ban bật trước vòng cấm địa đối phương, nhưng cú tâng bóng qua đầu thủ môn Bảo Duy của tiền vệ đội chủ nhà đã đi không theo ý muốn.

Bước sang hiệp 2, nhằm tăng cường thêm khả năng tấn công cho đội nhà, Ban huấn luyện U21 Sông Lam Nghệ An quyết định đưa Hồ Văn Cường và Phan Xuân Đại vào sân để thay cho Viết Mạnh và Khánh Toàn.

Phút thứ 55 của trận đấu, từ pha đá phạt sát với vòng cấm địa đối phương, Quang Vinh thực hiện pha cứa lòng kỹ thuật, thủ môn Duy Bảo đã đứng nhìn, nhưng xà ngang lại từ chối cơ hội rõ ràng của U21 Sông Lam Nghệ An.

U21 Sông Lam Nghệ An triển khai khá nhiều phương án tấn công nhưng không mang lại hiệu quả. Ảnh: Xuân Thuỷ

Tấn công nhiều không ghi được bàn thắng, U21 Sông Lam Nghệ An đã phải chịu đòn hồi mã thương từ đối thủ. Phút 73, sau pha phối hợp ở bên cánh trái, đồng đội nhả ra để đội trưởng Đăng Thọ băng vào tung cú sút trái phá từ góc hẹp, đánh bại thủ thành Văn Việt bên phía U21 Sông Lam Nghệ An, mở tỷ số cho U21 Kon Tum.

Sau bàn thua, U21 Sông Lam Nghệ An cố gắng đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ nhưng đều bất thành. Trận đấu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về U21 Kon Tum.

Với kết quả này, U21 Kon Tum và U21 Long An chia nhau vị trí nhất nhì bảng C, còn U21 Sông Lam Nghệ An xếp ở vị trí áp chót bảng xếp hạng.

Ngày 21/9, U21 Sông Lam Nghệ An sẽ gặp U21 Long An trên sân Vinh./.