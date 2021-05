U22 Việt Nam nhồi thể lực; 26 thành viên mắc Covid-19, tuyển bóng chuyền Thái Lan vẫn bị ép thi đấu

Các cầu thủ U22 Việt Nam không tập luyện với bóng mà dành trọn buổi tập sáng 14/5 để "nuốt trọn" bài tập thể lực giữa thời tiết nắng nóng tại Hà Nội.U22 Việt Nam đang bước vào quá trình nhồi thể lực với cường độ vận động cao. Các cầu thủ trẻ sẽ phải nỗ lực rất nhiều để đáp ứng khối lượng vận động cũng như các yêu cầu về chiến thuật tại U22 Việt Nam.Trả lời phỏng vấn trước buổi tập ngày 14/5, cầu thủ Phạm Văn Luân cho biết: “Những bài tập và phương pháp huấn luyện tại U22 Việt Nam có rất nhiều khác biệt so với tại CLB, trong đó đòi hỏi tính chuyên nghiệp rất cao.Bản thân em cũng cần phải nỗ lực nhiều hơn để thích nghi với đội tuyển. Hiện tại, em đang được BHL xếp ở vị trí sở trường trong các buổi tập.Điểm mạnh của em là khả năng đọc tình huống, kiểm soát bóng và sút bóng, còn điểm yếu là khả năng tranh chấp, sức mạnh. Em phải cố gắng để cải thiện điều này”.

Theo chia sẻ của Phạm Văn Luân, được chứng kiến các đàn anh trên ĐTQG tập luyện mỗi ngày đã tạo động lực rất lớn để các cầu thủ U22 Việt Nam nỗ lực nhiều hơn, cố gắng nhiều hơn để một ngày nào đó được góp mặt trong đội hình của ĐTQG.

26 thành viên mắc Covid-19, tuyển Thái Lan vẫn bị ép thi đấu

Các cầu thủ bóng chuyền nữ Thái Lan sẽ được kiểm tra Covid-19 một lần nữa để dự giải Nations League 2021. Ảnh: Getty Images

Theo thông tin từ báo điện tử Thairath (Thái Lan), 26 trên tổng số 37 thành viên của đội tuyển bóng chuyền Thái Lan (gồm cầu thủ, huấn luyện viên và nhân viên) có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19.Vì thế, đội tuyển Thái Lan xin rút lui khỏi giải bóng chuyền quốc tế Nations League 2021 diễn ra tại thành phố Rimini (Ý) để tập trung cách ly và điều trị bệnh. Tuy nhiên, FIVB không đồng ý cho Thái Lan rút lui.

FIVB quyết định cho Thái Lan lựa chọn những cầu thủ khác vào đội tuyển để bổ sung, đồng thời những người có kết quả dương tính với Covid-19 sẽ được kiểm tra lại và nếu họ âm tính sẽ được lên đường đến Ý dự giải.



Người phát ngôn của FIVB cho rằng việc các cầu thủ Thái Lan dương tính với Covid-19 không nhất thiết do nhiễm bệnh, mà có thể vì họ mới được tiêm ngừa vắc - xin vào ngày 29/4 và điều này dẫn đến kết quả kiểm tra dương tính. Lý do, cơ thể cần nhiều thời gian hơn để tạo ra kháng thể và kết quả máu có thể dương tính. Được biết, giải bóng chuyền Nations League do FIVB tổ chức tại Rimini (Ý) từ ngày 25-5 đến 19/6.