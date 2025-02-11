U22 Việt Nam thở phào: Trần Thành Trung chấn thương nhẹ Tiền vệ sinh năm 2005 rách da ống chân, khâu 5 mũi sau pha va chạm phút 10 trước Becamex TP.HCM; dự kiến nghỉ 10 ngày, kịp cùng U22 Việt Nam dự SEA Games 33.

U22 Việt Nam nhận tin tích cực: chấn thương của Trần Thành Trung không nghiêm trọng. Tiền vệ sinh năm 2005 chỉ bị rách da vùng ống chân, khâu 5 mũi, không ảnh hưởng xương hay dây chằng; dự kiến nghỉ khoảng 10 ngày trước khi trở lại, đủ thời gian để góp mặt tại SEA Games 33 tại Thái Lan theo đánh giá của đội ngũ y tế.

Chấn thương của Thành Trung không nghiêm trọng.

Pha va chạm phút 10: phạt đền và nỗi lo tức thì

Trong trận Ninh Bình gặp Becamex TP.HCM ở vòng 9 V.League, phút thứ 10, Trần Thành Trung đột phá vào vòng cấm và bị Đình Khương truy cản quyết liệt, mang về quả penalty cho đội nhà. Dù đứng dậy thi đấu thêm khoảng 10 phút, anh phải rời sân trong sự lo lắng của HLV Gerard Albadalejo.

Tranh cãi thẻ phạt và VAR

Sau trận, HLV Gerard Albadalejo bày tỏ quan điểm về tình huống: “Chúng tôi rất ngạc nhiên khi trọng tài không rút thẻ đỏ, dù VAR đã được sử dụng. Cầu thủ bên phía Becamex đã vào bóng cực kỳ nguy hiểm khiến Thành Trung bị đau ở cẳng chân.”

Chẩn đoán và thời gian hồi phục

Ngay sau trận, Thành Trung được đưa đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả cho thấy anh chỉ bị rách da ống chân, khâu 5 mũi, không tổn thương xương hay dây chằng. Theo đội ngũ y tế, quá trình nghỉ ngơi và tập hồi phục kéo dài khoảng 10 ngày là đủ để anh trở lại thi đấu.

Chấn thương: Rách da ống chân, khâu 5 mũi

Rách da ống chân, khâu 5 mũi Thời điểm va chạm: Phút thứ 10

Phút thứ 10 Thời gian thi đấu sau va chạm: Khoảng 10 phút

Khoảng 10 phút Thời gian dự kiến nghỉ: Khoảng 10 ngày

Khoảng 10 ngày Ảnh hưởng cấu trúc: Không ảnh hưởng xương, dây chằng

Tác động đến U22 Việt Nam trước SEA Games 33

Đây là tin giúp HLV Kim Sang-sik và ban huấn luyện U22 Việt Nam tạm yên tâm trong giai đoạn hoàn thiện danh sách cho SEA Games 33. Trần Thành Trung được đánh giá là một trong những gương mặt triển vọng của bóng đá trẻ Việt Nam, sở hữu tư duy chơi bóng hiện đại và nhận được sự đánh giá cao từ HLV Gerard Albadalejo.

Phong độ gần đây: dấu ấn liên tiếp

Phong độ của Thành Trung thời gian gần đây đáng chú ý. Trong 2 trận gần nhất, anh đều để lại dấu ấn rõ nét. Ở cuộc đối đầu Becamex TP.HCM, chính anh là người mang về quả phạt đền để Hoàng Đức lập công.

Lộ trình trở lại

Với chẩn đoán tích cực và khung thời gian hồi phục ngắn, Thành Trung nhiều khả năng sẽ sớm trở lại tập luyện, cạnh tranh vị trí và kịp góp mặt trong kế hoạch của U22 Việt Nam hướng tới mục tiêu thành tích cao tại SEA Games 33.