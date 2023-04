U22 Việt Nam và những cái tên không được gọi

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Bản danh sách 24 cầu thủ U22 Việt Nam tham dự SEA Games vừa được công bố đang gây ra những bất ngờ thú vị. Tất nhiên, con số được công bố có cả những dự phòng cần thiết và chỉ đến khi danh sách đăng ký 20 cái tên cuối cùng mới gọi là danh sách chính thức.

Bởi trên thực tế, bất cứ đội bóng nào cũng phải bố trí nhân sự dự phòng, tránh trường hợp bất ngờ xảy ra trước mỗi trận đấu và nhất là ở một giải đấu liên tục, kéo dài.

Bất ngờ đầu tiên là những cái tên… bị loại, trong đó tiền vệ trụ Đức Việt là đáng nói nhất. Đây là tài năng trẻ lứa U20, vừa thi đấu cực hay ở U20 châu lục cùng với Văn Khang, Văn Trường, Quốc Việt. Cầu thủ này từng được ông Kiatisuk đôn lên đội 1 Hoàng Anh Gia Lai rất sớm để sẵn sàng thế chỗ Xuân Trường, Tuấn Anh trong một tương lai gần. Trận đấu mới nhất của U22 Việt Nam gặp Thành phố Hồ Chí Minh, Đức Việt được bố trí đá cặp tiền vệ trung tâm cùng Xuân Tiến của Sông Lam Nghệ An trong đội hình 1. Vậy mà cuối cùng Đức Việt vẫn bị loại, do “không phải là cầu thủ đa năng, đảm nhiệm được nhiều vị trí”, do “chưa phù hợp với lối chơi mà ông thầy mong muốn”. Nhưng nói gì thì nói, đây chắc chắn là “cầu thủ của tương lai” và đất diễn vẫn còn rất rộng mở ở phía trước khi cầu thủ này ngày càng được thi đấu, rèn dũa để phát triển tài năng.

Hai cái tên đáng tiếc nữa là Đình Duy và Phi Hoàng của SHB Đà Nẵng. Nếu nói ai là cầu thủ trẻ được phát hiện sớm, được thi đấu V-League nhiều nhất thì chắc chắn chỉ có cặp đôi này của đội bóng sông Hàn. Cả hai được đôn lên đội 1 SHB Đà Nẵng từ thời ông Lê Huỳnh Đức, năm họ mới 17 tuổi. Ông Park Hang-seo từng thân chinh đến Đà Nẵng để xem học trò này thi diễn khi còn cầm quân U23 Việt Nam. Cả hai nhân tố trẻ này cùng với Duy Cương tạo nên bộ ba trẻ trung, năng động trong đội hình của ông Thanh Hùng mấy mùa giải hiện nay. Rất tiếc rằng, chấn thương đã không cho phép Phi Hoàng trụ lại từ đợt trước và nay tiếp tục là Đình Duy thời ông Troussier.

Trong số 7 cái tên không trụ lại mới đây, có 3 cầu thủ từng dự Doha Cup 2023 là Đức Việt, Văn Phương và Văn Thắng. Trong khi đó, những cầu thủ không dự Doha Cup do câu lạc bộ chủ quản giữ lại để thi đấu V-League nay được bổ sung và tiếp tục hành trình là Xuân Tiến, Văn Bình, Văn Cường, Vỹ Hào... Họ nhanh chóng đáp ứng được yêu cầu khắt khe của ông thầy mới nhờ kinh nghiệm thực chiến dày dặn ở V-League cũng như trước đây từng được “thụ giáo” bởi chính ông thầy ở lứa U19. Tuy nhiên, đến đây vẫn chưa phải là “sát hạch” cuối cùng vì vẫn còn 4 cái tên không được đăng ký, dù vẫn được đi cùng đoàn sang Campuchia trong suốt giải đấu.

Bất ngờ nhưng nói cho cùng là hợp lý khi trong số 24 cái tên đi Campuchia, có những cái tên xuất sắc thuộc lứa U19, U20 được “vượt cấp” lên U22 Việt Nam. Đầu tiên có thể kể là thủ môn Văn Bình, thời điểm này đang dự Vòng chung kết U19 quốc gia, vừa thi đấu U20 châu lục. Tuy chưa được lên đội 1 Sông Lam Nghệ An nhưng Văn Bình từng tham dự các giải U19 khu vực và U20 châu lục với những trận đấu nảy lửa, đẳng cấp cao. Văn Bình xuất thân là một… tiền đạo nên yêu cầu chơi chân, giữ và chuyền bóng ngắn theo yêu cầu mới rất dễ dàng được đáp ứng. Vì vậy, dễ thấy ở U22 Việt Nam, sau Văn Chuẩn, thủ môn số 2 chỉ là Văn Bình mà không thể là một ai khác. Đó là một bước tiến ngoạn mục với cầu thủ trẻ xuất sắc này.

Tất nhiên, trong số các cầu thủ trẻ xuất sắc của bóng đá Việt hôm nay, không thể quên “bộ ba nguyên tử” Văn Khang - Văn Trường - Quốc Việt. Chính họ là những nhân tố đầy hy vọng cho U22 Việt Nam, là tương lai tươi sáng của bóng đá Việt Nam nhờ thể hình, thể lực, tư duy, kỹ năng chơi bóng vượt trội trong mặt bằng chung hiện nay. Văn Khang từng được ông thầy Park Hang-seo và các ông thầy khác gọi tên một lúc 3 đội tuyển (U20, U23 và Đội tuyển Việt Nam) là có lý do thuyết phục của tài năng sớm nở này. Những nhân tố kế cận có khả năng phát sáng bất cứ lúc nào là Xuân Tiến, Vỹ Hào cũng đang được tin cậy trao gửi trong chiến dịch bảo vệ tấm Huy chương Vàng SEA Games và nhiều chiến dịch khác trong thời gian tới.

Đúng như ông Troussier nói “còn nhiều giải đấu để phấn đấu, rèn luyện”, tức còn nhiều cơ hội cho những ai biết kiên trì, biết lùi một bước để tiến nhiều bước. Hy vọng những cầu thủ không được gọi nói trên xem đây là một bài học để tiếp tục rèn luyện, hy vọng đi tới thành công sau này. Những Đức Việt, Phi Hoàng, Đình Duy và nhiều cái tên khác, vì nhiều lý do khác nhau không có mặt ở một chiến dịch lớn là điều đáng tiếc, đáng nói. Và sẽ vô cùng đáng nói nếu chính họ sẽ lần lượt trở lại trong một lần tập trung tới đây, như một tất yếu. Đó là tất yếu về con đường phát triển của những tài năng không bao giờ lùi bước, bỏ cuộc, xứng đáng được trao gửi niềm tin hơn bao giờ hết./.