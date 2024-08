Thể thao U9 Sông Lam Nghệ An nằm ở bảng đấu dễ thở tại Giải U9 toàn quốc 2024 Chỉ phải chung bảng với các đội là PFSC Gia Lai, HYS Hà Nội và TA Bình Dương, U9 Sông Lam Nghệ An được xem là nằm ở bảng đấu dễ thở tại Giải U9 toàn quốc 2024.

U9 SLNA giành chức Vô địch U9 Quốc gia năm 2022. Ảnh: Đức Anh

Giải U9 toàn quốc được xem là giải đấu trẻ nhất nằm trong hệ thống các giải trẻ Quốc gia do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức. Sau 3 lần tổ chức, Sông Lam Nghệ An đã xuất sắc giành 2 chức vô địch.

Giải năm nay diễn từ ngày 10 đến 26/8 tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai với sự góp mặt của 28 đội bóng gồm: Phú Thọ, Tuyên Quang, Bắc Ninh, Hà Nội, Công an Hà Nội, H.Y.S Hà Nội, Luxury Hạ Long Quảng Ninh, Gia Bảo Hải Dương, Hưng Yên, Việt Hùng Thanh Hóa, Sông Lam Nghệ An, T&T VSH, Quảng Trị, SHB Đà Nẵng, Thuận An Bình Dương, AP-SKILL Khánh Hòa, Khuyến Nông Bình Phước, Đắk Nông, Kon Tum, Thành phố Hồ Chí Minh, Gocobay Ngọc Hùng, Văn Tâm Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Định, Liên đoàn Bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh, Thọ Lộc Kon Tum, PSFC Gia Lai và Gia Lai.



Sau lễ bốc thăm, Ban tổ chức đã xác định được 7 bảng đấu, mỗi bảng 4 đội thi đấu vòng tròn 1 lượt để chọn ra 2 đội xuất sắc nhất mỗi bảng cùng 2 đội thứ 3 có thành tích tốt nhất để vào vòng 16 đội.



Theo đó, U9 Sông Lam Nghệ An nằm ở bảng G cùng với các đội PFSC Gia Lai, HYS Hà Nội và TA Bình Dương.

Đây được xem là bảng đấu khá dễ thở đối với thầy trò huấn luyện viên Lê Kỳ Đại. Bởi tại bảng đấu này chỉ gồm những đội xuất phát từ các lớp cộng đồng, nên so về tính chuyên nghiệp, cũng như đẳng cấp chơi bóng thì có phần hạn chế hơn các cầu thủ xứ Nghệ. Chính vì vậy, U9 Sông Lam Nghệ An được dự báo là sẽ sớm giành quyền vượt qua vòng bảng tại giải U9 toàn quốc 2024.

Trận đấu mở màn của U9 Sông Lam Nghệ An với HYS Hà Nội sẽ diễn ra vào chiều 13/8.