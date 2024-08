Thể thao Lịch thi đấu V.League 2024/2025 của Sông Lam Nghệ An: Thuận và khó Đội bóng xứ Nghệ vừa công bố lịch thi đấu V.League mùa giải 2024/2025. Đây là một lịch thi đấu có cả thuận lợi lẫn khó khăn cho Sông Lam Nghệ An.

Nhiều điểm thuận lợi

Sông Lam Nghệ An sẽ khởi đầu V.League bằng màn tiếp đón đội bóng mới lên hạng SHB Đà Nẵng tại sân Vinh. Đây là một điều hết sức thuận lợi cho đoàn quân huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn. Bởi lẽ, đội bóng đến từ sông Hàn là một đối thủ vừa tầm để cho Sông Lam Nghệ An có được một kết quả thuận lợi, qua đó, có được sự tự tin cho các vòng đấu tiếp theo.

Lịch thi đấu của Sông Lam Nghệ An tại V.League 2024/2025. Ảnh: SLNAFC

Mức độ thử thách sẽ tăng dần khi đoàn quân của huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn lần lượt gặp Hoàng Anh Gia Lai, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trước khi phải hành quân đến sân Thiên Trường để gặp các nhà đương kim vô địch. Điều này sẽ giúp cho đội bóng xứ Nghệ củng cố được lối chơi, tinh thần thi đấu trước khi phải gặp những đối thủ mạnh.

Mặt khác, gặp Thép Xanh Nam Định ở vòng 4 cũng là một thuận lợi. Bởi lẽ, đội bóng thành Nam đang phải căng sức trên 3 mặt trận (V.League, AFC Champions League Two, Giải vô địch các Câu lạc bộ Đông Nam Á). Do đó, sức mạnh của Thép Xanh Nam Định cũng bị giảm đi ít nhiều.

Sau đội bóng thành Nam, đoàn quân của huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn cũng chỉ phải gặp các đội bóng tầm trung tại V.League như Quy Nhơn Bình Định, Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Đông Á Thanh Hóa và Câu lạc bộ Quảng Nam. Có thể nói, 8 vòng đấu đầu tiên của Sông Lam Nghệ An là khá yên ả và là cơ hội để thầy trò huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn tích lũy điểm số trước khi bước vào chặng đường khó khăn phía trước.

Bên cạnh đó, lịch thi đấu 9 vòng cuối cùng cũng khá dễ chịu với đội bóng xứ Nghệ. Các cầu thủ Sông Lam Nghệ An sẽ không phải di chuyển quá nhiều và 6/9 đối thủ là những đối thủ vừa tầm để đoàn quân huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn tìm kiếm những điểm số để hoàn thành các mục tiêu của mình.

Không ít khó khăn

Tuy vậy, đội bóng xứ Nghệ cũng sẽ phải đối mặt không ít khó khăn trong lịch thi đấu V.League. Đầu tiên là quãng đường di chuyển khá xa của thầy trò huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn. Điều này xuất phát từ những chuyến hành quân "ngược đường" ra Bắc vào Nam. Đội bóng xứ Nghệ phải di chuyển đến Pleiku để làm khách tại vòng 2 V.League, sau đó phải ngay lập tức trở về Vinh để tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Hay như chuyến hành quân Vinh - Nam Định - Quy Nhơn - Vinh tại vòng 4 và vòng 5. Những chuyến đi dài này sẽ khiến Sông Lam Nghệ An không chỉ thiệt về tài chính mà còn khiến các cầu thủ không có được thể trạng tốt nhất.

Nhiều khó khăn chờ đợi Nguyễn Văn Việt và các đồng đội tại V.League 2024/2025. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Ngoài quãng đường di chuyển khá dài thì Sông Lam Nghệ An còn phải đối mặt chặng Tourmalet từ vòng 9 đến vòng 16. Đoàn quân huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn sẽ phải gặp các đối thủ mạnh như Công an Hà Nội (2 lần), Becamex Bình Dương (2 lần), Câu lạc bộ Hà Nội hay Thể Công Viettel. Nếu không cẩn thận ở giai đoạn này thì đội bóng xứ Nghệ có thể bị hụt hơi như mùa giải 2023/2024 vừa qua. Do đó, Ban Huấn luyện Sông Lam Nghệ An cần có những tính toán cụ thể để giành được những điểm số quý giá trong các cuộc đối đầu này.

Bên cạnh đó, lịch thi đấu của đội bóng xứ Nghệ còn có thể khó khăn hơn do những quãng nghỉ của V.League để phục vụ cho các đợt tập trung của Đội tuyển Quốc gia Việt Nam. Điều này sẽ khiến cho các trận tại V.League có mật độ thi đấu dày đặc làm bào mòn thể lực các cầu thủ.

Chính vì vậy, Sông Lam Nghệ An cần phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về nhân sự lẫn kỹ, chiến thuật để đưa ra những đấu pháp hợp lý, qua đó có được kết quả tốt nhất ở mùa giải 2024/2025./.